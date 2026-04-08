コネクトグループCM「かなえよう動画」第6弾は、定温輸送のパイオニア「福岡運輸」と挑むスマート物流をテーマに ～世界標準×日本品質で物流現場を再発明！「食品物流」の現場から始める全体最適化を実現～

パナソニックグループ

パナソニック コネクトグループ（グループCEO：ケン・セイン、以下、コネクトグループ）は、コネクトグループのブランドCM「かなえよう動画」シリーズ第6弾として、定温輸送のパイオニアである福岡運輸株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：富永 泰輔）との共創による「スマート物流」推進の取り組みを紹介する動画を、本日、2026年4月8日より公開します。

【主要なメッセージ】

本CMでは、コネクトが福岡運輸様と共創し、「世界標準×日本品質」のソリューションを通じて、物流業界が直面する2024年問題をはじめとする喫緊の課題に対し、「現場から始める全体最適化」を実現していく姿を描いています。コネクトグループの配送進捗管理システム「ZetesChronos(TM)」と倉庫実行管理システム「ZetesMedea(TM)」の導入により、複雑化する食品物流の現場における生産性向上と業務効率化を達成し、「食品物流」の現場を再発明する取り組みを紹介します。

【CM対象視聴者】

物流業界関係者、企業経営者、IT・DX推進担当者、一般消費者、メディア関係者

【CMコンセプト】

「かなえよう。動画」シリーズは、コネクトグループがお客様と共に「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」というパーパスを具現化する事例をドキュメンタリータッチで描くものです。第6弾となる今回は、コネクトが長年培ってきた物流業界の知見と最新のデジタル技術を融合させ、福岡運輸様の物流システムの全体最適化に貢献するCONNECTer（社員）の渡辺隆弘にフォーカス。お客様の業務への深い理解と、現場起点での課題解決に向けた熱い想いを伝えます。

動画では、冷凍品・チルド品など厳格な温度管理のもと食品を届ける「定温輸送」の現場を舞台に、高まり続ける市場のニーズや、物流効率化法の改正に対応するためのデータ活用の重要性、AI時代における現場への不変の姿勢を示し、持続可能なサプライチェーンのあり方を提示します。

【動画制作の工夫】

福岡運輸の全面協力のもと、現場のありのままの姿を描いています。対象をグラフィカルに捉えた画づくりを基本に、ドリー（移動撮影）などのカメラワークを効果的に取り入れながら、ミクロとマクロのコントラストを強調しました。現場作業の気配もさりげなく残す演出とすることで、生き生きとした説得力を目指しています。さらに、冷蔵・冷凍・常温ならではのモチーフを散りばめ、現場の個性と機能美を映像で表現しています。

【CM概要】

タイトル：case06_「食品物流」の現場を、再発明する。

定温輸送のパイオニアと挑むスマート物流「世界標準×日本品質」で現場から始める全体最適化

出演：CONNECTer 渡辺 隆弘（パナソニック コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー 現場サプライチェーン本部）

公開日：2026年4月8日

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tl84y8e4fG8 ]

【今後の展望】

コネクトグループは、今後も福岡運輸様との定期的なコミュニケーションを通じてシステムの継続的な改善に取り組み、物流業界の改革を牽引していきます。また、「One to Some」の設計思想に基づき、グローバルの成功事例で洗練された業界標準のコア機能と、お客様独自のノウハウを掛け合わせた最適なソリューションを提供し、「本質的な価値提供」を追求していきます。

データのさらなる活用やAI導入を見据え、「“現場”の課題をどう解決するか」という基本姿勢を貫き、お客様と共に未来を創造していきます。

【パナソニック コネクトグループについて】

パナソニック コネクトグループはパナソニックグループのB2Bソリューションの中核を担う企業集団です。グローバルで約29,200名の従業員を擁し、売上高は1兆3,332億円（2024年度）を計上しています。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス（企業としての存在意義）として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントのお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、人と自然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、一人ひとりが生きがいを感じ、安心安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の実現を目指しています。

また、「人権の尊重」と「企業競争力の向上」を目的に、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

▼パナソニック コネクトグループ ウェブサイト

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▼パナソニック コネクトグループ Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

▼パナソニック コネクトグループ DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei