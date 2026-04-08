少子化・AI時代でも、選ばれ続ける教室へ。「作って終わり」から「育て続ける」WEB戦略が誕生！

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SCSC School（スクスク・スクール）教育・スクール業界特化版 正式リリース

― 少子化 × AI台頭 × 受験環境変化 × 業界特化WEB × 生き残り戦略 ―

01 リリース概要

株式会社ガーディアン（代表取締役：青山裕一、所在地：東京都中央区京橋3-9-5 永井ビル8階）は、全国約120,000教室の学習塾・習い事教室・資格スクールを対象とした業界特化型WEBサービス「SCSC School（スクスク・スクール）」を2026年4月8日に正式リリースします。

本サービスは、Athena AI（141億件の行動データを持つ因果推論エンジン）・独自の3D-CMF理論・OWLet CMS（500万パーツ・15年間脆弱性ゼロ）・77's Check!!・SCSC Legalという5つのコア技術を統合し、教育業界に特化した「育てるサイト」として設計されています。

「作って納品」で終わるHPから「月次PDCAで育て続ける」総合WEB戦略への転換こそが、少子化・AI時代に選ばれ続けるための決定的武器となります。本レポートでは、その背景・根拠・具体策を詳細に解説します。

02 背景 ── 教育業界が直面する「三重の構造転換」

ガーディアンが73,806サイトの運用実績から15年間観察してきた教育市場では、かつてない規模の構造転換が同時多発的に進行しています。いずれも短期的な対症療法では解決できない、構造的な問題です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_1_61101596e532c0118f43842f9133a987.jpg?v=202604090251 ]

特に注目すべきは、教育費の二極化だ。子どもの数が減る一方で、一人あたりの教育費は増加傾向にある。共働き世帯の増加と一人っ子比率の上昇を背景に「少ない子どもにより手厚く投資する」傾向が強まっており、「選ばれる教室」には単価向上の機会が確実に存在する。SCSC Schoolはこのギャップを埋めるために設計されている。

03 コアコンセプト ── 3D-CMF理論 × 教育業界特化の設計思想

「保護者の心理段階に寄り添い、入会までを一気通貫で設計する」

04 教育業特化機能群 ── 全国120,000教室のために設計された専用機能

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_2_2450673c46a66e6a5c3bf5e21b9c1e85.jpg?v=202604090251 ]

全SCSCサービス共通の第1層機能（OWLet CMS・Athena AI・SCAN DOG・SCSC Legal・SEO/MEO連携・伴走型サポート）に加え、SCSC Schoolには教育業に特化した第3層機能群が搭載されます。これらは、業界特化ヒアリング項目（共通33項目＋教育業固有9項目）で収集した情報を基に自動構築されます。

05 サービス概要 ── 料金・提供内容

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_3_9da2ba56bb80128b2cee7bb15dc87201.jpg?v=202604090251 ]

SCSC Schoolは「コンサル型SaaS」としての価値提供を行う。一般的なHP制作会社が「作って納品」で終わるのに対し、SCSC Schoolは「作った後も育て続ける」パートナーシップを提供する。月次戦略MTGではAthena AIレポートをベースにKPI達成状況・改善提案・次月施策を協議し、PDCAサイクルを継続的に回す。

06 導入教室が得られる4つの革命的変化

07 代表メッセージ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_4_951c71cd3c4a5dd9c81b3ad4dcf5b1a1.jpg?v=202604090251 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_5_d5ad9a6c218de0bf152dad9e685e1125.jpg?v=202604090251 ]

「 減る人口の中でいかにシェアを獲得するか。

その最大の武器が、WEB戦略である」

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

教育・スクール業界は、三重の構造転換──少子化によるパイの縮小、生成AIによる学習方法の変革、デジタル化による集客構造の根本的変化──の渦中にある。問題は、これらの機会を掴うための「武器」を持っているかどうかだ。ガーディアン調査では87.4%のHPが成果未達であり、大半の教育事業者が「作ったまま放置」状態のHPを抱えている。このギャップを埋めることが、SCSC Schoolの提供価値の核心である。

08 2026年度 SCSCサービス リリースロードマップ

09 会社概要

2026年度 SCSCサービス リリースロードマップ[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_6_b780218c4640f40480daaf92aafb778f.jpg?v=202604090251 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/37_7_4a602d9867240dcc74f1c87af548d047.jpg?v=202604090251 ]