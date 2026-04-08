「クラッシュ回避」がスリル満点な、「サイクロンクラッシュ」が4月中旬より、「ホットウィール ベーシックカー　アソート」が5月初旬より順次販売開始！

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三）は、世界No.1*のダイキャストカーブランド「ホットウィール」より、お気に入りのミニカーを実戦投入し、交差するループでのバトルを楽しめる「サイクロンクラッシュ」を4月中旬、「サイクロンクラッシュ」でも遊べるホットウィールの定番ライン「ホットウィール ベーシックカー Eアソート」を5月初旬より順次販売を開始いたします。

*Source: Circana/Retail Tracking Service/G12/JAN-DEC 2023/Total Toys/Projected Units

【Point】

・ 「ホットウィール」は、販売台数世界一のダイキャストカーブランドで、

世界中で1秒に16台売れている、子供から大人まで幅広く人気のブランドです！

・ 「サイクロンクラッシュ」は最大4台同時走行が可能。友達とも一緒に競いあって遊べる！

・ 「サイクロンクラッシュ」は重力に抗う圧倒的スピードでダブルループを駆け抜ける

超絶アクションや、複数のマシンが交差し駆け抜ける、「クラッシュゾーン」など、

スリルに満ちたコースレイアウト！予測不能なプレイを体験できる！

・ 「ホットウィール ベーシックカー Eアソート」は、世界中のコレクターが熱狂する

数千台に一台の確率でしか封入されないプレミアム仕様の車体「トレジャーハント」を探す

楽しみも魅力のひとつ！

【ホットウィール サイクロンクラッシュ 詳細】

サイクロンクラッシュについている押し手を思いっきり押すことで、ダブルループの上に、ホットウィールのミニカーを勢いよく走らせて遊ぶことができます。2つの交差するダブルループを次々と走らせ、クラッシュゾーンを回避しましょう。最大4台のミニカーを同時に走らせることができ、自分で遊ぶのはもちろん友達とも一緒に競いあって遊ぶことができます。ホットウィール ミニカーが1台同梱されています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：4,900円（税込5,390円）

発売日 ：2026年4月中旬発売予定

対象年齢 ：4才以上

パッケージサイズ（cm） ：W44.5×D9.5×H25.4

商品URL ：https://mattel.co.jp/toys/hot_wheels/category/hw-25187/

【ホットウィール ベーシックカー Eアソート 詳細】

1968年に誕生したホットウィールの定番ラインで、実車モデルから独自デザインのオリジナルカーまで、年間約400種類の幅広いラインアップを展開しており、毎月第一土曜日に発売がされています。これら多彩なミニカーを新商品の「サイクロンクラッシュ」はもちろん、その他プレイセットと共に遊ぶことができます。

また、ホットウィールのベーシックカーには「トレジャーハント（TH）」と呼ばれる、通常モデルとは異なるプレミアム仕様のレアモデルが存在します。店頭で探してみたり、コレクションとして集めたりと、宝探しのような楽しみ方もホットウィールの魅力のひとつです。

種類豊富な発売商品は以下サイトよりご確認をいただけます：

https://mattel.co.jp/toys/hot_wheels/category/?series=basic_cars

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：470円（税込517円）

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm） ：W10.8×D3.5×H16.5

ホットウィールについて

ホットウィールは、現在までに80億台を製造している販売台数世界一のダイキャストカーブランドです。マテル社の創業者、RuthとElliot Handlerによって、バービーに次いで子どもたちの創造力を刺激する次なる商品を世に送りだそうと考えて作られたブランドです。1968年以来、1,000車種・2,000モデル以上の商品が登場しています。ホットウィールは毎週800万台以上の商品を製造し、全世界にて1秒に16台販売している、子どもから大人まで、世界中で幅広く人気があり販売されているブランドです。

公式Facebook（日本語）https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/

公式YouTubeチャンネル（日本語）https://www.youtube.com/c/HotWheels%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/featured

※こちらの動画や画像の商品の中には日本でお取扱いのないものが含まれる場合がございます。

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、MEGA(R)、マッチボックス(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/