MOSAIQUE、サオマイジャパンと連携し電気工事士人材の育成を推進 ― 日本の人材不足解決へ

MOSAIQUE PVT LTD

MOSAIQUE Pvt Ltd（本社：インド・バンガロール、以下MOSAIQUE）は、外国人エンジニアの教育および日本企業への人材紹介事業を行う企業として、株式会社サオマイジャパン（電気工事士育成・人材事業：https://www.saomai.co.jp/denkou/）の取り組みに賛同し、日本の電気工事業界における外国人材活用の支援を進めてまいります。

現在、日本の電気工事業界では人材不足が深刻化しており、特に現場で活躍する電気工事士の不足が大きな課題となっています。施工現場における担い手不足は、インフラ整備や設備更新の遅れにもつながる重要な問題です。

一方、海外には高い技術力を持ちながら、日本での就業機会を求めている技術者が多数存在しています。

株式会社サオマイジャパンでは、電気工事分野に特化した外国人材の教育・人材育成および日本企業への人材紹介を行っており、電気工事士の育成を通じて業界の人材不足解決に取り組んでいます。

MOSAIQUEでは、これまでインドの大学や教育機関と連携し、日本語教育、日本のビジネスマナー・文化教育、技術教育を組み合わせた人材育成を行い、日本企業へエンジニア人材を紹介してまいりました。特に、日本語教育だけでなく、日本での生活ルールやビジネスマナーを含めた実践的な教育を行うことで、現場で即戦力として活躍できる人材の育成を強みとしています。

今回の取り組みを通じて、

・電気工事士人材の育成

・日本語教育および日本で働くための生活・ビジネスマナー教育

・日本企業への人材紹介

などの分野で連携を行い、日本の電気工事業界における外国人材活用をより一層推進してまいります。

今後もMOSAIQUEは、日本企業と海外の若者・技術者をつなぎ、人材不足の解決と国際人材育成を通じて、日本と海外の未来づくりに貢献してまいります。

会社概要（MOSAIQUE）

MOSAIQUE Pvt Ltdはインド・バンガロールに拠点を置き、日本で働きたい海外の若者やエンジニアに対し、日本語教育、日本のビジネスマナー・文化教育、技術教育を行い、日本企業への就職支援を行っています。教育から就職までを一貫して支援する人材育成事業を展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

MOSAIQUE Pvt Ltd

担当：高橋駿 ／ 前川典子

E-mail：takahashi@mosaique.link / recruitment@mosaique.link

Website：https://indo.mosaique.link/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/mosaique-pvt-ltd

※関連リリース

サオマイジャパンの電気工事士育成事業に関するプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000067880.html

サオマイジャパン関係者、ネパールの教育機関関係者、MOSAIQUE関係者による記念撮影