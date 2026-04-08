春日井市長より感謝状を受領

株式会社永賢組

2026年3月31日（火）、株式会社永賢組は、公益財団法人かすがい市民文化財団が主催するアウトリーチ事業「かすがい どこでもアート・ドア」への支援に対し、春日井市役所にて春日井市・石黒直樹市長より感謝状を受領しました。

感謝状贈呈式の様子（左：山田部長、右：春日井市長）

当日は、建築・土木・不動産事業を手がける株式会社永賢組（本社：愛知県春日井市、代表：永草孝憲、2025年6月期グループ売上103億円、以下：永賢組）の代表取締役社長 永草孝憲の代理として、社会貢献・リレーション企画部 部長の山田涼二が出席し、感謝状を受け取りました。

贈呈式の中で山田部長は、次のように述べました。

「日常に音楽を届ける目的は、私たちが地域貢献として活動を共にしている100万人のクラシックライブと同じだと思う。将来的には毎日どこかに音楽を届けられるようにしたい。」

■「かすがい どこでもアート・ドア」とは

「かすがい どこでもアート・ドア」は、公益財団法人かすがい市民文化財団が主催するアウトリーチ事業です。普段、文化施設に足を運ぶことが難しい方や、文化芸術に触れる機会の少ない方々にも体験の場を届けることを目的とし、文化施設を飛び出したアーティストが、学校、幼稚園、保育園、福祉施設、公民館などを訪問します。音楽や美術など、多様な分野の表現を身近な場所で体験できる取り組みです。

■令和8年度からの支援内容について

当社は本事業の趣旨に賛同し、令和8年度より、学校向けに特化した授業型アウトリーチ「スクールアート・ドア」の企業スポンサーとして支援をおこなう予定です。音楽・図工・美術などの分野を通じて、子どもたちが文化芸術に触れる機会を創出することを目的としています。

※令和8年度の具体的な事業内容および出資額については、今後確定予定

■「100万人のクラシックライブ」との連携について

上記の派遣先を公募で決定する「かすがい どこでもアート・ドア」において抽選に漏れた施設・団体に対し、一般財団法人100万人のクラシックライブ東海支部として活動する当社が主催となり、社会貢献活動の一環として「100万人のクラシックライブ」を届ける協力をおこなうことも決定しました。本取り組みは、民間企業、一般財団法人、公益財団法人の三者が連携し、地域に文化芸術体験を広げる取り組みとなります。

当社は今後も、地域や関係団体と連携しながら、文化芸術を通じた社会貢献活動に取り組んでまいります。

株式会社永賢組について

永賢組は1955年に愛知県春日井市で創業。『新しいこと、デカデカと。』をコーポレートメッセージとして掲げ、建設業界の枠を超えて大胆な発想と着実な実行力で、まだない景色をつくることを目指します。事業内容は、建築・土木・不動産事業をはじめとし、各分野のスペシャリストが集まっております。建築事業では商業・医療・福祉施設から集合住宅まで幅広く、土木事業では公共工事を中心に、不動産事業では土地探しからアフターフォロー(リフォーム等)まで全ての工程を社内でサポートしております。

会社名 ：株式会社永賢組（ながけんぐみ）

代表者 ：代表取締役 永草 孝憲（ながくさ たかのり）

所在地 ：愛知県春日井市堀ノ内町4丁目1-20

創業 ：1955年3月

資本金 ：1億5千万円

事業内容：建築事業・工場、商業施設、倉庫、教育施設、医療／福祉施設などの建築、リフォーム

土木事業・造成開発、外構工事など

不動産事業・売買、仲介、開発

社会貢献活動・『100万人のクラシックライブ』東海支部運営、春日井市への寄付活動など

URL ：https://www.nagaken.com/

＜グループ会社＞

・株式会社DESIGNLINKS

・環境理化株式会社

・株式会社デイジー

・株式会社山建重機

・大脇建設株式会社

【お問い合わせ先】

株式会社永賢組 広報担当：加藤麻衣（かとう まい）m-kato@nagaken.com／080-9002-1639