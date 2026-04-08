【RIMOWA】2026年度 RIMOWA Design Prizeのファイナリストを発表

RIMOWA JAPAN Co., LTD

今年4度目の開催となるRIMOWA Design Prize(リモワ デザイン プライズ)のファイナリストが発表されました。 RIMOWA Design Prizeは、若手デザイナーによる柔軟性に富んだアイデアを、より素晴らしい社会を実現するために活用することを目的としたものです。このプライズは、ドイツが誇る長いデザインの伝統を称えるとともに、次世代デザイナーたちの創造性に光を当てるために2023年に誕生しました。

「モビリティ」とそれが社会に与える影響をテーマにあらゆるアイデアが生み出されるこのプライズは、タイムレスなデザイン、イノベーション、そして耐久性といったRIMOWAの価値観を反映しています。また、ドイツ国内を代表する著名なデザイン関係者との協働や、充実したメンタリングセッションを実施することで、学生に貴重な経験を提供し、彼らのアイデアをより研ぎ澄ましていきます。2023年のスタート以降、このプライズの規模は年々大きくなり、当初15校だった参加大学のネットワークは現在、40以上の教育機関へと拡大しました。

本年度のRIMOWA Design Prizeでは、あらかじめ選定された21のセミファイナリストに世界的なデザインコミュニティを代表するリーダーをアドバイザーとして割り当て、これらのリーダーが開発プロセスを通じて学生たちを丁寧に指導してきました。貴重なメンタリングに加え、参加者にはプロフェッショナルな作業環境や貴重なネットワーキングが与えられ、最高の環境の中でそれぞれのアイデアを具現化していきました。

今回発表されるファイナリストの7プロジェクトは、2026年5月11日、ベルリンで披露されます。当日は、 RIMOWA Design Prizeのメンター7名と特別審査員2名からなる計9名の審査員チームが、創造性、グローバル性、独創性、そしてタイムレス性の観点から最終評価を行います。それぞれのプロジェクトは、ファイナリストによるプレゼンテーションおよび審査員による審議を経て、最優秀プロジェクトと特別賞が選出され、その後、ベルリンを拠点とするモデレーター、Valerie Prakeltが司会を務める授賞式にて発表されます。

Niklas Henning 「Paludi Harvester」

ファイナリストの一人、Hochschule Magdeburg-Stendal大学のNiklas Henningは、Stefan Danielのメンタリングのもとで開発された「Paludi Harvester」を発表します。本プロジェクトは、農業生産性を維持しながら泥炭地の再生という環境課題に取り組むものです。連動する2台の機械が泥炭地で育つ作物を収穫し、それを規格化された束やベールに加工します。凍結環境下での限られた収穫期間に効率的に稼働するよう設計された本システムは、繊細な生態系を保護しつつ持続可能な作物の栽培を可能にするとともに、従来作業者にかかっていた身体的負担の軽減にも寄与します。

Valerio Sampognaro 「Aerodomestics」

HFBK Hamburg芸術大学のValerio Sampognaroは、Farah Ebrahimiのメンタリングのもとで開発された「Aerodomestics」を発表。本プロジェクトは、限りある資源を意識しながら、最小限の素材使用で強度や実用性を損なわない軽量家具の実現を探求するものです。凧の構造やキャンプ用品から着想を得て、アルミニウムチューブと張力を持たせたファブリックによって家具を作り上げています。その結果、驚くほど軽量でありながら、日常使用に十分な安定性を備えたプロダクトが生み出されました。リサイクルされた凧のセイルなどの素材は、構造効率の向上と独自のビジュアルアイデンティティの両方に寄与しています。

Tobias Kremer & Yannick Stilgenbauer「A.R.C.」

Hochschule der Bildenden Künste Saar芸術大学のTobias KremerとYannick Stilgenbauerは、Konstantin Grcicのメンタリングのもとで開発された「A.R.C.」を発表。本プロジェクトは緊急時を想定して設計されたもので、『Adaptive Resilient Cooler』は、自然災害や危機時にインフラが機能しない場合でも、医薬品や食料を自給的に冷却できるソリューションを提供します。軽量で膨張式の二重壁カプセルは、蒸発冷却技術と最適化された断熱材を組み合わせることで、電力を使わずに低温を維持することが可能です。軽石や割れたレンガなどのシンプルな素材を用い、重力を利用した換気システムに頼ることで、コミュニティにとって、必需品を保存するための手軽でエネルギーに依存しない方法を提供します。

Nicolas Nielsen 「HyVe」

Bauhaus-Universitat Weimar大学のNicolas Nielsenは、Matylda Krzykowskiの指導のもと、「HyVe」を発表しました。HyVeは移動ミツバチの巣箱で、緑地間でのミツバチの移動を可能にすることで、分断された生態系の回復を支援することを目的としています。異なる場所での受粉の重要性を踏まえ、本プロジェクトは巣箱の移送という歴史的な伝統を基にしつつ、ミツバチ自身の健康を最優先に設計されています。車体には苔を育む表面を用いた「リビング・エンベロープ」が備えられ、湿気を集めて水分を提供し、さらに水素推進により有害な排出物を出さない運用が可能です。

Tim Kipper & John Roller 「Compassion Aid」

Hochschule für Gestaltung Schwabisch Gmünd大学のTim KipperとJohn Rollerは、Clemens Poloczekの指導のもと、「Compassion Aid」を発表。本デバイスは現役の救急救命士との協働を通じて開発され、緊急対応者が直面する安全リスクに対応します。Compassion Aidは、カメラ、マイク、CO2センサー、照明機能を統合した移動式の緊急システムとして機能し、現場での状況の沈静化や迅速な対応を支援します。直感的なインターフェースにより、救急救命士は簡単な操作で即座に支援を発動でき、高リスクな状況下における安全性を提供します。

Samuel Nagel & Paul Feiler

Hochschule für Gestaltung Schwabisch Gmündデザイン大学のSamuel NagelとPaul Feilerは、Tim Richterのメンタリングのもと、「NURA」を発表しました。本プロジェクトは、エレガントなブレスレットとしてデザインされ、ろう者と健聴者との間でスムーズなコミュニケーションを可能とします。前腕の筋活動を捉えるEMGセンサーを用いて手話を音声に変換し、統合されたカメラが表情を解析することで正確な解釈をサポートします。ろう者向けには、音声を文字に変換し、触覚ドットインターフェースで表示します。高度な技術と、マンタの美しい流線から着想を得た美しいデザインを組み合わせることで、支援デバイスを視覚的にも洗練されたアクセサリーとして再構想しています。

Jakob Schlenke 「PIP」

Hochschule für Gestaltung Schwabisch Gmünd大学のrJakob Schlenkeは、Hanne Willmannのメンタリングのもと、「PIP」を紹介しました。本プロジェクトは、シニア世代の孤独感に対処するため、移動や社会的なつながりを促すポータブルデバイスです。小鳥の形状に着想を得ており、ささやかなさえずり音でユーザーに散歩を促します。もしPIPを持った二人のユーザーが出会うと、デバイスは共有の音で応答し、会話や連絡先交換を自然に促し、社会的な圧力をかけずに交流の機会を提供します。自宅では、巣の形をしたドッキングステーションを通じて、統合されたAI音声アシスタントとやり取りでき、あらゆる手配を支援します。

5月11日の授賞式では、審査員チームが最優秀プロジェクト1点を選出し、受賞者は賞金ユーロ20,000が授与されます。また、特別賞にはユーロ10,000が授与され、その他のファナリスとには、それぞれの功績を称えてユーロ5,000が贈られます。

【2026年RIMOWA Design Prize審査員】

Alexandre Arnault、RIMOWA会長 [名誉審査員]

Hugues Bonnet-Masimbert、RIMOWA最高経営責任者 [名誉審査員]

Stefan Daniel、Leica Camera AG フォト＆デザイン副社長

Farah Ebrahimi、e15 パートナー兼アートディレクター

Konstantin Grcic、Konstantin Grcic Design 創設者

Matylda Krzykowski、CIVIC トランスディシプリナリープラクティショナー兼アートディレクター

Clemens Poloczek、ignant 創設者兼クリエイティブディレクター

Tim Richter、Siemens Healthineers インダストリアルデザイン責任者

Hanne Willmann、Studio Hanne Willmann 創設者

【RIMOWAについて】

RIMOWA(リモワ)は、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。2017年1月には、LVMHグループの一員となりました。