業界特化型AIエージェントによる次世代審査支援システムを実運用開始

株式会社mign

ビューローベリタスジャパン株式会社（以下、ビューローベリタスジャパン）と株式会社mign（以下、mign）は、建築確認における型業務支援を目的とした業界特化型AIエージェントによるシステムを共同開発し、実運用を開始いたしました。次世代審査支援本取り組みは、高度な専門知識が求められる確認検査業務のコアプロセスに自律型AIを組み込むものであり、国内で前例のない先進的な事例となります。

背景：世界共通の課題解決とイノベーションの創出

現在、建築業界は、建築物の高機能化・複雑化に伴う図面枚数の増大と、法規制や検証項目の細分化という課題に直面しています。特に建築確認においては年々複雑化する法規制により必要とされる書類や図面の数が増大し、不整合につながり、審査の手戻りや遅延を引き起こし、確認検査員のみならず、申請者にも極めて高い負荷となってきていました。グローバルで培った圧倒的な検査実績を持つビューローベリタスジャパンと、最先端の生成AI技術を有するmignが協業し、この課題の解決に取り組んでおります。AIによる高度な図書・図面解析技術と、長年蓄積されたプロフェッショナルの確認検査ノウハウを統合させることで、建築業界の新たな指針（スタンダード）となるイノベーションを目指します。

【審査内容の一例】

意匠、構造、設備にわたり、ビューローベリタスジャパンの審査全般をカバーするAIエージェントの開発とチューニングを進めています。

実運用内容：マルチモーダルな自律型AIエージェントの活用

本システムは、単なるテキスト検索ツールではなく、図面（画像）とテキストを同時に解釈する自律型のAIエージェントです。審査項目のチェックリストと膨大な申請図書をアップロードすると、AIエージェントが自律的に以下のタスクを実行・生成します。

- 適合性の一次スクリーニング（YES ∕ NO判定）- 数百枚に及ぶチェック対象の図面からの該当ページを自動特定- 対象となる該当箇所の図面ハイライト表示

これにより、人間が見落としやすい微細な不備や、複数図面をまたぐ整合性の不一致をAIが瞬時に抽出。確認検査員は、AIが整理した精度の高い補助情報を参照しながら審査を進めることが可能となります。ビューローベリタスジャパンのノウハウや判断手法を踏まえて、AIのチューニングやトレーニングを進めることで、90－95％以上の回答精度を達成することも可能となっています。

１.ビューローベリタスジャパン用にトレーニングしたAIエージェントに図面や計画資料とチェックリスト（各社独自の内容）をアップロードします。

２. AIがさまざまなデータや技術を活用し、解析し、結果を表示します。

３.審査判断根拠や図面内の該当箇所の表示も、AIによって出力され、審査のサポートに活用します。

法的位置づけとAIエージェントの役割：HUMAN-IN-THE-LOOPの体現

建築確認における最終的な適合性判断は、建築基準法に基づき、有資格者である確認検査員が必ず行う法定業務です。本システムに搭載されたAIエージェントは、人間の審査を完全に代替するものではありません。膨大な情報処理、判断材料の整理、根拠の抽出をAIが担い、最終的な専門的判断を人間が下すヒューマンインザループ（Human-inthe-Loop）の 概念を体現しています。これにより、法令遵守を厳格に保ちながら、業務の圧倒的な効率化を実現します。

期待される効果：業界全体の持続可能性への貢献

今後の展開：日本発のグローバルスタンダードへ

- 審査の迅速化と円滑化： 審査着手段階の不備抽出による手戻りの大幅削減と、リードタイムの短縮- 確認審査の圧倒的な品質向上： ヒューマンエラーを排除し、属人化を防ぐことで、拠点間‧担当者間での均一かつ高品質な審査体制の構築- 次世代へのナレッジ継承：ベテラン検査員の暗黙知をAIが言語化・可視化することで、若手実務者の学習ツールとしての高い教育効果

まずは実運用拡大とともに、システムのブラッシュアップを図ります。今後は、複雑な各自治体の条例の自動判定や、次世代の建設DXの中核となるBIM（Building Information Modeling）データとの直接連携など、さらなる機能拡張を視野に入れています。 ビューローベリタスジャパンとmignは、日本発の本取り組みをテストベッドとして成功させ、徐々にmignと協業準備を進めている各国のグローバル拠点を通じて、将来的には世界中の審査スキームを変革する次世代ソリューションへの昇華を見据え、継続的な開発と実証を進めてまいります。

参考：mignのプレスリリース

「建築審査の自動化に取り組む不動産・建設特化型AI エージェントのmign、2.3億円を調達【コアメンバー募集中】」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000100410.html)