【表紙＆タイトル決定！】CANDY TUNE 結成3周年！ Anniversary写真集 4/22発売

株式会社 宝島社

「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した、初の写真集の表紙＆タイトルが決定しました。タイトルは『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュガー アンド ヒューズ ）』で、2026年４月22日（水）発売です。

2024年にリリースされた「倍倍FIGHT! 」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得するなど、今大注目のアイドルグループ「CANDY TUNE」。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われました。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できます。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっています。「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った一冊になりました。

『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』

https://tkj.jp/book/?cd=TD074492

発売日：2026年4月22日（水）

定価：3,850円（税込）

★写真集公式SNSも開設★ ※詳細はSNSをチェック！

X：https://x.com/CANDYTUNE_photo

Instagram：https://www.instagram.com/CANDYTUNE_photo/

■コメント

CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！ タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした(ハート) いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!

店舗特典＆ネット書店特典＆イベント開催情報

【店舗特典】

■紀伊國屋書店…サインレシート 詳細決定！

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1775123461/

期間中に『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』を店頭にてお買い上げのお客様に、CANDY TUNEのメッセージがプリントされた特別レシートをお渡しいたします。

是非お近くの店舗にお越しください。

※予告なく変更・終了する場合があります

※対象店舗をご確認のうえご来店ください

※レシート印字未対応の店舗がありますので、ご注意ください

※地域により発売日が異なります。最速地域で、店頭に到着する日付となっています。発売前のご予約、入荷状況等は、ご希望の実施店舗にお問い合わせください

※ウェブストア、店頭在庫配送サービス ご利用でのご購入、電子書籍はレシート発行対象外です

【ネット書店特典】

■Amazon…サイン入りチェキ風シール（35名様）

https://www.amazon.co.jp/dp/4299074491

■楽天ブックス（ラッキードロー）…アタリ：サイン入りトレカ（70名様） ハズレ：集合ポストカード

https://books.rakuten.co.jp/rb/18544901/

■セブンネットショッピング…折り目なしポスターB2サイズ（全員プレゼント）

https://7net.omni7.jp/detail/1107690071

【イベント】 2冊券 販売中！

・2026/5/8（金）＠HMV&BOOKS SHIBUYA

https://www.hmv.co.jp/news/article/260224148/

・2026/5/9（土）＠三省堂書店名古屋本店

https://nagoya.books-sanseido.co.jp/events/4364

・2026/5/10（日）＠梅田 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/53070-1034270228.html

【CANDY TUNE（キャンディーチューン）プロフィール】

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAIILAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ。メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏。 2024年4月にリリースされた楽曲「倍倍FIGHT!」がTikTokで注目を集め、人気急上昇。2025年12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。2026年6月5日・6日に日本武道館にて、3周年を記念したライブ「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」が開催予定。