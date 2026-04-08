HITOWAキッズライフ、渋谷区で初の保育園併設型児童発達支援事業所「アイビーキッズ代々木西参道」を2026年4月新規開所

株式会社HITOWA

生活総合支援サービスを展開するHITOWAグループで、子育て支援事業を展開するHITOWAキッズライフ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉岡 稔人、以下「HITOWAキッズライフ」）は、2026年4月に東京都渋谷区の「太陽の子 代々木西参道保育園」内へ、児童発達支援事業所「アイビーキッズ代々木西参道」を開所します。保育園に児童発達支援事業所を併設する形態は、渋谷区では初の事例となります。

児童発達支援とは、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活および社会生活を円滑に営めるように行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的および医療的な援助を指します。子どもが成長する過程で、その子どもの特性に合った援助を行うことで、社会の中で「生きやすい方法」を見つけていきます。

「アイビーキッズ」は、発達が気になる子どもが通える児童発達支援事業所として、2022年に調布市布田に初めて開所しました。その後千葉県や埼玉県など関東を中心に事業所の拡大を進め、このたびの代々木西参道の開所は5事業所目となります。

アイビーキッズの療育の特徴

「アイビーキッズ」では、行動のきっかけを考えるABA（応用行動分析学）アプローチを重視しています。子どもの「具体的な行動」を観察し、感覚統合理論などの専門的なアプローチを用い、個別療育で子どもと指導員が1対1でプログラムに取り組みます。2-3名の子どもたちが一緒に療育を受ける「ペア療育」や4-6名の子どもたちが受ける「集団療育」といったプログラムを取り入れることも可能で、子どもの特性や発達段階、家庭状況等を把握したうえで最良の療育方法を考えていきます。また、作業療法士、理学療法士、保育士、児童発達支援管理責任者等、経験豊かなスタッフが、日々の子育ての悩み相談もお受けしています。

HITOWAキッズライフは、これまでも子ども一人ひとりの特性に寄り添った支援に努めてまいりましたが、このたびの保育園併設型事業所の開所により、ご家庭や専門スタッフとの連携をさらに深め、より一層子どもの成長に貢献してまいります。

■施設概要

事業所名： アイビーキッズ代々木西参道

※太陽の子 代々木西参道保育園内に併設

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-27-6 B1

TEL： 03-6300-7034

営業時間： 9:00～18:00

アクセス： 小田急「参宮橋駅」東口 徒歩7分

京王線「初台駅」東口 徒歩7分

小田急「南新宿駅」 徒歩10分

JR各線、都営新宿線、都営大江戸線、京王線、京王新線、

小田急小田原線「新宿駅」南口 徒歩18分

URL： https://www.kidslife-nursery.com/aibe-ing-kids/supportfacility/yoyoginishisando/

■HITOWAキッズライフ株式会社 概要

所在地: 〒108-6215 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟

TEL： 03-6632-7703

URL： https://www.hitowa.com/kids-life

設 立： 1997 年 2 月

事業内容： 子育て支援サービス、子育て支援施設の展開、運営、コンサルティング

代 表 者 : 代表取締役社長 吉岡 稔人