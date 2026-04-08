何度も失敗した中小企業のための 人事評価制度「１から出直し」セミナーを5月20日に大阪で、5月28日に東京で開催【定員30名】

株式会社新経営サービス

日本の人事制度コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス 人事戦略研究所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「何度も失敗した中小企業のための 人事評価制度「１から出直し」セミナー」を2026年5月20日（水）大阪のAP大阪駅前（大阪市北区）、2026年5月28日（木）東京のAP東京丸の内（東京都千代田区）、にて開催いたします。

【大阪開催】：https://www.skg.co.jp/osaka/5400/

【東京開催】：https://www.skg.co.jp/tokyo/5407/

本セミナーは、中小企業の経営者および人事部門責任者を対象に、「評価制度が上手くいかない」その本質的な原因と解決策について、主として「評価制度運用」の観点からわかりやすく解説いたします。

■ 開催背景

「評価制度がいつまで経ってもしっくりこない、理想的な運用に近づかない」

多くの経営者、人事責任者にとって頭の痛い定番課題です。

制度改定や評価者研修を行い、その時は一時的に解決したかに思っても、また同じことが繰り返される。

何度も繰り返される中で取り組みに対する熱量や優先順位も徐々に下がり、悪い意味でルーティン化・形骸化してしまっている企業は少なくありません。

本セミナーでは、「評価制度が上手くいかない」その本質的な原因と解決策について、主として「評価制度運用」の観点から、楽をせず、真正面から徹底的に向き合います。

初めて評価制度づくりに取り組む企業様も、初めてだからこそ押さえてもらいたい（初めての企業が失敗しやすい）本質的な内容が多く、参考にしていただけます。

中小企業の評価制度改革に本気で向き合ってきた人事コンサルタントが、実際の企業事例を交えてお伝えしていきますので、今度こそ評価制度を本当の意味で成功させたい！社員や組織の成長を促すために、評価制度のポテンシャルを最大限発揮させたい企業様はぜひご参加ください。

■ 登壇者

講師：森中謙介森中 謙介（人事戦略研究所 シニアマネジャー）

主に中堅・中小企業の人事制度構築・改善を中心にコンサルティングを行う。外部講演・執筆の実績も豊富であり、著書に、

『社員３００名までの人事評価・賃金制度の作り方<改訂版>（中央経済社、2023）』

『これ１冊でわかる 中小企業のHRテック入門～わが社でもできる！ 導入から運用まで～（あさ出版、2022）』

『人手不足を円満解決 現状分析から始めるシニア再雇用・定年延長（第一法規、2020）』

『9割の会社が人事評価制度で失敗する理由（あさ出版、2019）』

などがある。

講師：岸本耕平岸本 耕平（人事戦略研究所 マネジャー）

前職では人的資本の最大化の実現を目指し、人事管理ソフトの開発・保守業務に従事。株式会社新経営サービス入社後は、50社以上の人事制度構築支援実績を持ち、人事評価・賃金制度構築、教育制度構築、中期経営計画策定、管理職研修など幅広いコンサルティングを手掛ける。昨今トレンドとなっている人的資本経営・人的資本開示に関する研究も深めており、その知見を活かしたコンサルティングに定評がある。

ISO30414リードコンサルタント/アセッサー資格保有。

■ プログラム内容

【第一部】初心忘るべからず～評価制度で本当に実現したかったことは？～

◆評価制度が「しっくりこない」本当の理由とは

・中小企業と向き合い続けて分かった本質的な原因

・経営者・人事部門・管理職、運用主体それぞれの他責思考とリーダーシップ不在

◆評価制度と「本気で向き合い直した」中小企業の事例

【第二部】ハードだが納得できる、評価制度のポテンシャル発揮方法

◆多くの企業は評価制度のポテンシャルを発揮し切れていない

（１）評価制度設計編

・あるべき運用レベルを実現できるだけの設計・仕様になっているか？

・人事評価表の設計ポイントと事例紹介

１.「評価したいこと」でなく、「評価すべきこと」に絞る

２.評価基準作りには、評価者も巻き込んでいく

３.毎年メンテナンスを行う

・評価ルールの設計ポイント

（２）評価制度運用編

１.評価者教育、本気でやるならこれだけやれることがある！

２.評価者個人のスキルでは限界がある。組織として強化すべきこととは？

・経営層が「本来」やるべきこと

・人事部が「本来」やるべきこと

■ セミナー開催概要

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/56_1_40761363c2a227c4e0412cee1dade655.jpg?v=202604090151 ]【大阪開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/56_2_229095eeb1a00db2e0e6bb98dbebab49.jpg?v=202604090151 ]【東京開催】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/56_3_0972c9da57eedc0982c8641757b48905.jpg?v=202604090151 ]- 2026年03月04日（水） 中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方(https://jinji.jp/seminar/16429/)- 2026年02月25日（水） 成功事例に学ぶ「65歳定年延長・70歳継続雇用」と人事制度の見直し方(https://jinji.jp/seminar/16396/)- 人事戦略研究所 公式サイト(https://jinji.jp/)- 過去のセミナー実績(https://jinji.jp/seminar/seminar_past/)- 人事制度構築コンサルティング(https://jinji.jp/hrconsulting/hrsystem/)- 人事制度ノウハウ(https://jinji.jp/knowhow-theme/hrsystem/)

■ 株式会社新経営サービスについて

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ株式会社として設立しました。現在では一部上場企業からスタートアップ企業まで2,000社を超えるお客様に信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/56_4_bcc9d54f32dd4d710d95e0dcb0389ea4.jpg?v=202604090151 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

上場企業から中小企業まで、累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援。人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

中堅・中小企業を対象に、理論・知識の習得にとどまらず現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開。「経営者大学」（1987年開講）では1,400名超の企業リーダーを育成しています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団。700社を超える企業の経営計画策定を支援し、事業承継後の経営基盤強化や成長サポートを一貫して提供しています。