「破壊ランナー」2026、一夜限りのプレミア公演が大熱狂！SNS席巻の話題作、アーカイブ配信中＆同時視聴イベント本日4/8開催！

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一夜限りで開催された「破壊ランナー」2026プレミア公演が、チケット完売の大盛況のうちに終幕。終演後、会場は鳴り止まない拍手とともにスタンディングオベーションに包まれ、その熱狂はそのままSNSへと拡散「身体表現の限界を見た」「観ているのに“体感している”感覚」「演劇の概念が変わった」「ものすごいエネルギーに圧倒された」「再演に不安もあったが完全に杞憂だった」といった驚きと興奮、そして称賛の声が相次ぎ、大きな話題を呼んでいます。

「破壊ランナー」は、1993年に劇団「惑星ピスタチオ」が初演を行い、その独自の表現と人気を確立した伝説的作品です。音速で走るランナーたちが不可能な領域へ挑む姿を描き、俳優の肉体のみでレースを体現するという革新的な手法で観客を圧倒。演劇界において他に類を見ない金字塔として、今なお語り継がれています。

本作の核となるのは、「パワーマイム」と呼ばれる演技手法。言葉や大掛かりな装置に頼らず、俳優の身体のみでスピード、衝撃、空間を立ち上げるその表現は、まさに“人間の限界への挑戦”。

2026年版では、腹筋善之介がかつての伝説の作品を、現在の身体で更新する圧倒的なステージへと昇華。９人のキャストはそれぞれが自己の限界に挑み、観客を心と身体で震わせる体験を生み出しました。





主演・豹二郎ダイアモンドを演じた腹筋善之介は、本作で約30年ぶりに同役へ帰還。円熟を極めた身体表現と圧倒的存在感で、観客の記憶を塗り替えました。

ヒロイン・リンコ役には、劇団☆新感線での活躍でも知られる保坂エマ。繊細さと強靭さを併せ持つ表現で役に深い奥行きを与え、極限の世界に生きる人間の「感情のリアル」を鮮烈に浮かび上がらせました。さらに、オリジナルメンバーであるいちいりえが、時を超えて作品をつなぐ存在として、舞台に笑いと説得力をもたらしました。

YouTuberとしても活躍する小ka栗ショーンは俳優としての実力を鮮やかに見せ観客を驚かせ、福井将太は人気キャラクター・黒川フランクを演じ、オリジナルへのリスペクトを込めた新たなキャラクターを確立。中村容子はランナーからコミカルな役まで幅広く好演し、吉田憲章はレースシーンの中心で躍動感を放ちました。若手注目俳優の早坂健生は爆発力のある演技で衝撃を与え、わずか13歳の梅景望波が、伝説の作品にフレッシュな風を吹き込みました。

９人の実力派キャストが呼応し合い、極限の身体表現で唯一無二のステージを創り上げました。

“見逃した”では終われない。

“もう一度観たい”が止まらない。

「破壊ランナー」2026アーカイブ配信中。

さらに、2026年4月8日(水)には、全国の視聴者とリアルタイムで盛り上がる同時視聴イベントも開催されます。

ぜひご自身の目でお確かめください。

■同時視聴イベント

4/8(水)20:00

「破壊ランナー」同時視聴イベント開催

出演：腹筋善之介 福井将太 小ka栗ショーン



「破壊ランナー」本番映像をキャストのトークと共に同時視聴するものです。

Youtube「破壊ランナー」2026公式チャンネルにて

youtube.com/live/0AA-49r1GnY?si=_sZrfQCb0-mSCgaF

■配信概要

アーカイブ配信期間：2026年4月10日（金）23:59まで

■チケット情報

視聴チケット料金：5,000円（税込）

配信プラットフォーム：Streaming+

販売：イープラスにて一般発売中

販売期間：2026年4月10日（金）20:00まで

■公演詳細

https://hakairunner.com/

「破壊ランナー」

脚本：西田シャトナー

演出：腹筋善之介

演出原案：西田シャトナー 腹筋善之介

キャスト：

腹筋善之介／保坂エマ／中村容子／吉田憲章／福井将太

小ka栗ショーン／早坂健生／梅景望波／いちいりえ

企画製作：duobus株式会社

＜収録＞

2026年4月4日(土) 府中の森芸術劇場ふるさとホール

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アートや舞台芸術、デザインに関わる企画制作とPRの仕事をしています。