南都グループ、沖縄県内メディアを訪問　子ども支援基金へ寄付

株式会社南都

沖縄の観光・レジャー事業を展開する株式会社南都（本社：沖縄県那覇市）および南都物産株式会社（本社：沖縄県那覇市）からなる南都グループは、2026年3月23日に県内メディアを訪問し、子ども支援基金へ寄付を行いました。

当日は、代表取締役社長の大城宗直と南都物産常務取締役の大城繁が、沖縄タイムス社の「沖縄こども未来プロジェクト」および琉球新報社の「りゅうちゃん子ども希望募金」に各100万円を寄付しました。

地域とともに続けてきた関わり

南都グループではこれまでも、地域社会との関わりの中で、子どもたちを取り巻く環境への支援に継続して取り組んできました。

今回の寄付にあたり、企業として一つひとつの関わりを積み重ねていくことが、子どもたちを支える大きな力につながっていくのではないかとの思いを込めています。

節目の年に、地域への感謝を込めて

2026年に株式会社南都は設立55周年、南都物産株式会社は設立50周年を迎えます。

本取り組みは、これまで事業を支えていただいた地域への感謝の気持ちを背景に実施したものです。

地域の活力は子どもたちにあります。南都グループは、これからも地域とのつながりを大切にし、企業としてできることを地域に還元していきたいと考えています。

会社概要

●株式会社南都

1971年6月30日、「ケイブランド観光株式会社」として設立。翌1972年4月28日には、県内初の有料観光施設となる「玉泉洞（現・おきなわワールド）」を開業。沖縄の自然・文化・歴史の魅力を体感できる観光施設の運営を通じて、地域の価値発信に取り組んでいます。

https://www.nantocorp.com/

●南都物産株式会社

1976年7月10日、「日本食品株式会社」として設立。土産品の企画・製造・販売を中心に事業を展開し、地域資源を活かした商品づくりを通じて沖縄の魅力を広く発信しています。

https://nantobussan.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社南都／ 企画広報課

TEL：098-949-7430