アートディンクの名作タイトルが現代によみがえる「ARTDINK GAME LOG」 第二弾『アクアノートの休日』は 4月23日(木)発売！

株式会社アートディンク

株式会社アートディンクは、Nintendo Switch(TM)、Steam(R)にて「ARTDINK GAME LOG：アクアノートの休日」を2026年4月23日（木）に発売することを発表いたしました。

（※本資料内に使用されている画面写真は、全て開発中のものです。）

『ARTDINK GAME LOG シリーズ』について

『ARTDINK GAME LOG』は、「A列車で行こう」、「アトラス」、「カルネージハート」等を開発・販売してきたアートディンクが、これまでに手掛けてきたゲームタイトルを、現代のゲームハードへ移植・復刻するプロジェクトです。

アートディンクのゲーム開発の歩みを記録（＝ログ）として残すとともに、過去の名作タイトルを現在の技術・プラットフォームで蘇らせることで、往年のファンには懐かしさと再発見を、初めてプレイされる方には未体験の面白さをお届けします。

ARTDINK GAME LOG 第二弾『アクアノートの休日』

自由気ままな海底探索アドベンチャー

『アクアノートの休日』は、魚たちとともに

不思議に満ちた海底を潜水艦で探索するシンプルな3Dゲームです。

1995年にPlayStation(R)で発売された本作は、

環境を体験するフリーローミングゲームの先駆けともいえます。

好奇心が海を散歩する

『アクアノートの休日』には、達成すべき目標はありません。未知の海域の調査と漁礁づくりを通じて、何を見つけるかはあなた次第。

無心に泳ぎ回ってもよし、魚たちとコミュニケーションをとるもよし、遺跡を見つけてかつての文明に思いを馳せるもよし。

のびやかに、好奇心の赴くまま休日を謳歌してください。

自由、そして挑戦

海の世界は自由と挑戦で満ち溢れています。

未知なる海域を探索すれば、行く先々でおなじみのかわいい魚たち、奇妙な生物（？）との出会いが待っています。隅から隅までマップを埋めるのに挑戦してもいいでしょう。

ブロックを積んで漁礁をつくるのもお忘れなく。漁礁が充実すれば、海域を訪れる生き物が増えていきます。

ここでなら、地上にはないやすらぎを見つけられるはずです。

鮮やかに蘇る、思い出の景色

ARTDINK GAME LOGでは「リマスターモード」を追加。水棲生物たちのテクスチャが高解像度化され、その模様や表情まで眺められるようになりました。もちろん、当時のままに楽しめる「クラシックモード」も搭載。さらに「スキャンライン」「ブラウン管」などの画面フィルタを使えば、プレイしていた“あの頃”の質感に浸れます。

バックグラウンドストーリーや作品の楽しみ方を案内する当時の説明書も収録。

あの日、美しいと感じた海の世界にもう一度戻ってみませんか？

製品情報

『アクアノートの休日』グッズ展開決定！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157496/table/6_1_d060961182ab20b42b87f8eb3d756454.jpg?v=202604091251 ]

『アクアノートの休日』の発売に合わせグッズが発売されます。カバーアートをテーマにしたTシャツとアクリルキーホルダーを発売予定。普段遣いもしやすい、ファン必携のアイテムをお見逃しなく！

発売元：ディスクユニオン（https://diskunion.net/）

Tシャツ（サイズ：M,L,XL）

予定価格：4,500円（税込4,950円）

アクリルキーホルダー

予定価格：900円（税込990円）

『ARTDINK GAME LOG』第一弾、『太陽のしっぽ』好評発売中！

『ARTDINK GAME LOG』シリーズ第一弾『太陽のしっぽ』は、Nintendo Switch版、Steam版ともに発売中です。

『ARTDINK GAME LOG』に関する最新情報は、公式サイト、 X、 YouTubeでお伝えしていきます。続報をお待ちください。

『ARTDINK GAME LOG』公式X

https://x.com/artdink_gamelog