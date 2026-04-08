ドローンショーで集客を約2倍にした事例を公開｜イベント担当者向け無料ホワイトペーパー＆会社資料をダウンロード配布開始

株式会社White Crow

ドローンショーの企画・演出・運営を一気通貫でサポートする株式会社White Crow（所在地：大阪市北区、代表：堀内 亜弥）は、イベント担当者向けホワイトペーパー「ドローンショーで観客動員数を2倍にした3つの秘訣」および最新の会社紹介資料（Company Deck）の無料ダウンロード配布を開始しました。

ドローンショー市場と、イベント集客の現状

近年、花火大会や自治体イベント、テーマパークにおいて「ドローンショー」の導入が急速に広がっています。煙や騒音がなく環境負荷が低い点、夜空全体を使ったダイナミックな演出でSNS拡散力が高い点から、従来の花火に代わる新たな集客コンテンツとして注目を集めています。

一方で、「ドローンショーを導入したいが費用感がわからない」「イベントに導入して本当に集客につながるのか不安」「どの会社に依頼すればいいかわからない」といった声も多く、情報収集の難しさが導入の壁となっているのが現状です。

今回公開する2つの資料

◼︎01｜ホワイトペーパー

「ドローンショーで観客動員数を2倍にした3つの秘訣」

花火大会・城郭イベント・テーマパークという業種・規模・地域の異なる3つの実証事例を横断分析。ドローンショー導入で集客を劇的に伸ばした成功の共通構造と、すぐに活用できる実践メソッドをまとめています。

本資料はこんな方におすすめです。

- 毎年同じイベントコンテンツで集客が頭打ちになっている- ドローンショーの導入を検討しているが費用対効果が不安- SNSやメディアで話題になる演出を探している- 初めてのドローンショーで何から始めればいいかわからない本資料をダウンロードする（無料） :https://rsben.share.hsforms.com/2yPXhP_ObSeqMI5BXdlxIrw

◼︎02｜会社紹介資料（Company Deck）

「ドローンショーで、記憶に残る体験を。企画・演出・運営まで一気通貫サポート」

White Crowのサービス詳細・実績・料金プラン・導入の流れまでを1冊にまとめた最新版の会社紹介資料です。「まず会社のことを知りたい」「費用感だけ確認したい」という方はこちらからどうぞ。

会社紹介資料をダウンロードする（無料） :https://rsben.share.hsforms.com/2z5rpKgRTTdq_ZejAWvx6zQ

ドローンショー導入の実績

White Crowがこれまで手がけたドローンショーの主な実績です。

- わかうら花火大会（和歌山県）来場者数10,000人、例年比約2倍の集客を達成。初の有料観覧席は即完売し、翌年もリピート開催が決定。- 福山城ドローンショー（広島県）300機を使用した太鼓の生演奏との完全同期ショーで16,000人を動員。- 東武動物公園（埼玉県）200機による動物モチーフのオリジナルアニメーションがSNSで高評価を獲得し、リピート開催へ。

White Crowが選ばれる3つの理由

- 初めてでも導入しやすい200機～対応可能。大規模すぎず、地域イベントや初めてのドローンショーに最適な規模感からスタートできます。- 毎回オリジナルのストーリー演出テンプレートは使いません。地域の歴史・ブランドの世界観をゼロから設計し、「また来たい」を生む記憶に残る体験を作ります。- 企画から運営まで一気通貫企画・アニメーション制作・飛行申請・当日運営まで自社メンバーが一貫して担当。主催者の窓口は1社のみ、「任せる」だけでOKです。集客を約2倍にした事例を見る :https://rsben.share.hsforms.com/2yPXhP_ObSeqMI5BXdlxIrw

会社概要

株式会社White Crowは、ドローンショーの企画・演出・運用を一気通貫で提供する制作会社です。周年記念事業や施設イベント、IPコラボなど、目的や会場特性に応じた夜間演出の企画を行っています。

ドローンショーの事例や演出については、公式サイトをご覧ください。

会社情報

会社名： 株式会社White Crow

所在地： 大阪市北区角田町 8 番 47 号 阪急グランドビル 26 階

代表取締役： 堀内 亜弥

公式サイト： https://wh-crow.co.jp/

公式SNS： X（旧Twitter）(https://x.com/WhiteCrow_O)／Instagram(https://www.instagram.com/white.crow_official/)／Facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61561748978277)／TikTok(https://www.tiktok.com/@droneshow.whitecrow)