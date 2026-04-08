LANAプロデュースの新カラコンブランド『ICY BBY（アイシーベイビー）』誕生！高発色で盛れる4カラーが登場(ハート)

株式会社ホテラバ

詳細を見る :https://hotellovers.jp/hlcateb1icb0001公式通販サイト／ホテラバ（HOTEL LOVERS）

◆BRAND CONCEPT◆

Not Just Jewels, Eyes That Sparkle ICY.

私の輝きは、ジュエリー以上

ジュエリーだけじゃない。瞳にICYな輝きを。

視線ひとつで、すべてを魅了するまなざしへ。

◆LENS LINEUP◆

デザインと発色にこだわり抜いた、盛れる4カラー。

視線にムードをまとい、印象的な瞳を演出します。

I'm Melodic / アイム メロディック

甘くてちょっぴりスパイシーな、ムードピンク

ピンク×グレーの唯一無二のニュアンス。

甘さの奥に強さを秘めた、忘れられないまなざしに。

DIA 14.5mm / G.DIA 13.7mm /BC 8.6mm

Cafe Latte BB / カフェラテ べべ

ほろ苦ビターにミルクが溶け込む、ラテベージュ

ブラウン×ベージュのラテカラー。

やわらかく艶めいて、ほんのり甘い。

ツヤっと潤んだベイビーアイに。

DIA 14.5mm / G.DIA 13.7mm /BC 8.6mm

Dive in Lime / ダイブ イン ライム

鮮烈なライムの余韻が香る、グロッシーグリーン

ノイズのない鮮やかなライムグリーン。

クリアに際立つ存在感で、視線を奪うハーフアイに。

DIA 14.０mm / G.DIA 13.4mm /BC 8.6mm

Hunter Shades / ハンターシェイズ

冷たくスモーキーな陰影をまとう、グロッシーグレー

シャープに冴えるグレー。

シュガーレスな鋭さで、クールな存在感を宿す瞳へ。

DIA 14.０mm / G.DIA 13.4mm /BC 8.6mm

◆《数量限定》ノベルティキャンペーン◆

ブランド誕生を記念して、ICY BBYを3箱ご購入毎に、オリジナルショッパーを1点プレゼント！

Tシャツ2~3枚が入る、持ち運びに便利なサイズ感です。

ー 実施期間 ー

2026年4月8日（水）～ 無くなり次第終了

※度数・カラーは自由にお選びいただけます。

※数量限定、無くなり次第終了となります。

※キャンペーンの詳細は、ホテラバ公式サイトからご覧下さい。

◆PRODUCER◆

LANA

神奈川県湘南生まれ。2020年より突如SoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、フレッシュながら圧倒的な歌唱力と10代の等身大な歌詞が話題を呼びチャートを席巻。HIPHOP / R&Bをベースにしながらも、ボーダレスかつジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスと、一度聴いたら忘れられないハスキーボイスを武器に2022年より本格的に活動を開始。

ラップシーンを超えてJ-POPチャート上位にも定着した特大ヒット

「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や、「it’s okay」「No.5」といったヒット曲が目白押しの1st AL『20』や、EP『Like a Flower』を直近ではリリース。流麗なボーカルが際立つ新領域のユースアンセムを提示し、LANAが築く新しいDIVA像に期待が集まる。

さらに、2023年から開始した主催ライブは、HIP HOP最年少での武道館及びアリーナ公演完売という金字塔を打ち立て、2026年に実施する自身最大となる50,000人規模のツアーにも注目が寄せられている。

◆商品概要◆

【入数】1箱10枚入り

【価格】1,760円（税込み）

【カラー】全4色

【レンズ】

アイム メロディック / カフェラテ ベベ

DIA 14.5mm／G.DIA 13.7mm／BC 8.6mm

ダイブ イン ライム / ハンターシェイズ

DIA 14.0mm／G.DIA 13.4mm／BC 8.6mm

【含水率】38.0％

【使用期間】終日装用、1日交換

【度数】±0.00、 -0.75D～-6.00D（0.25step） -6.50D ～ -8.00D（0.50step）

【承認番号】22900BZX00217000

◆HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について◆

通称「ホテラバ」は、会員数200万人、公式LINE友だち数155万人を超える、国内有数のカラーコンタクトレンズ通販サイトです。SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知で1位を獲得するなど、業界を代表するショップとして支持を広げています。また、SHIBUYA109渋谷（B1F）、福岡PARCO（4F）に直営店舗を展開。渋谷109店は、無料でカラコンを試着できる店舗としてオープン当初から連日行列が続くなど、多くのお客様にご好評いただいております。

詳細を見る :https://hotellovers.jp/

■オフライン直営店

・ホテラバ 渋谷109店

営業時間 : 10:00～21:00

電話番号 : 03-6433-7577

住所 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 渋谷109 B1F

・ホテラバ 福岡PARCO店

営業時間 : 10:00～20:30

電話番号 : 092-235-7214

住所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ 本館4F

■お客様お問い合わせ先

ホテラバカスタマーセンター

電話番号 : 0120-868-503

メール ：contact@hotellovers.jp

■発売元：株式会社ホテラバ

東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F