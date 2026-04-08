全31タイトルが選出された「モバゲー20th AWARD」にて『大戦乱!!三国志バトル』が3位入賞！自社5タイトルが同時ノミネート

株式会社マイネット

スマートフォン向けゲームの運営・開発を行う株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、子会社の株式会社マイネットゲームス（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）が提供する「大戦乱!!三国志バトル」が、ユーザー投票で人気の「推しゲーム」を決定する『Mobage 20th Anniversary AWARD』にて、受賞したことをお知らせいたします。

『Mobage 20th Anniversary AWARD』とは、モバゲー20周年を記念し、ノミネートされたゲームの中からファン投票で最も投票数の多いゲームを「モバゲー20th AWARD GAME」として表彰する企画です。

当グループからは「天下統一オンライン」「ドラゴンタクティクス」「神獄のヴァルハラゲート」「大戦乱!!三国志バトル」「不良遊戯 シャッフル・ザ・カード」の5タイトルがノミネートされ、「大戦乱!!三国志バトル」が全31タイトル中3位の受賞となりました。

日頃よりサービスをご愛顧いただいているユーザー様の温かいご支援と、一票一票に込められた厚いお気持ちに心より感謝申し上げます。

皆様からの信頼を励みに、今後もより一層のサービス向上に努め、期待を超える価値提供に尽力してまいります。

■Mobage20周年特設ページ

スマートフォン版URL：https://sp.mbga.jp/campaign/20th

PC版URL：https://www.mbga.jp/www/campaign/20th

■ノミネートタイトル概要

・大戦乱!!三国志バトル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/72_1_985346bdeea1a561cd0d1c7a5cefad3c.jpg?v=202604090151 ]

・天下統一オンライン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/72_2_ad80891c4f9ea8a0b73a965a68c9d206.jpg?v=202604090151 ]

・ドラゴンタクティクス

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/72_3_a53c2aa84ae31d0f67937ad1007066f6.jpg?v=202604090151 ]

・神獄のヴァルハラゲート

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/72_4_8e6f738647591eeed6e3d6f482a58281.jpg?v=202604090151 ]

・不良遊戯 シャッフル・ザ・カード

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/72_5_1d1ddb52a2749d64c67547a95441f3bd.jpg?v=202604090151 ]

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp