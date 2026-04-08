NANGA（ナンガ）定番のDot Air(R)︎シリーズに新型・新色が登場！

株式会社ナンガ

NANGA（ナンガ）は、通気性に優れた高機能素材を採用したDot Air(R)︎シリーズを、2026年4月17日（金）より順次発売いたします。

Dot Air(R)︎は、特殊な織構造によって生地に無数の通気孔を備えた、通気性に優れた軽量素材。風が通り抜けることで衣服内の蒸れを軽減し、メッシュ調の軽やかな風合いとともに、夏でも快適な着用感を提適えます。

今シーズンは、シーズナルカラーとしてNVY（ネイビー）、GRN（グリーン）、MNT（ミント）を新たに追加。さらに、オフィスカジュアルにも対応するポロシャツやカーディガン、ジョガーパンツをはじめ、ウィメンズの半袖シャツ、スカート、オールインワンなどが新型としてラインナップに加わり、バリエーションが拡充しました。

風をまとったような着心地のナンガのDot Air(R)︎で、この夏も快適に。

Dot Air(R) COMFYZIP PARKA

軽快な着用感と通気性をアウターにも

薄手のジップアップパーカーは、朝晩の冷え込みの対策や、日除けとして持っておくと便利なアイテム。盛夏の清涼素材である ドットエア(R)なら、ドライタッチなので衣服内環境を快適に保ってくれるうえ、シワにもなりにくいので気軽に持ち運べます。

Dot Air(R) COMFYPOLO SHIRT

風を通してムレにくい、ドライな着心地

スポーティーさと上品さを兼ね備えた、ドットエア(R)のポロシャツです。生地特有のハリのある質感で、きちんと見えも叶えつつ、ストレッチが効いて軽量・速乾。旅にもぴったりです。裾はドローコードでフィット感を調整可能なので、アクティブにも使えます。

Dot Air(R) COMFYL/S TEE

さらりとした肌触りがクセになる、長袖Tシャツ

微細な通気孔を備えたドットエア(R)を、ロングスリーブTに落とし込みました。一般的な天竺ニットではなく、ほどよいハリとストレッチを備えたメッシュ生地で、風が抜けるような高い通気性を実現。熱を逃しながら、さらりと快適な着心地をキープしてくれます。

Dot Air(R) COMFYCARDIGAN

重ね着しやすいノーカラーのカーディガン

通気性抜群のドットエア(R)を用いた、季節を問わず活躍する薄手カーディガンです。ファスナーポケットやリブなど使い心地に配慮しつつ、デザインはミニマムに。アウトドアとタウンを行き来する、自由なライフスタイルにフィットする一着です。

Dot Air(R) COMFYJOGGER PT

最新の機能素材をモダンなシルエットで

ウエストと裾にゴムを入れた、テーパードシルエットのジョガーパンツです。通気性と軽量性に優れた生地の特性を活かせる、スポーティーで動きやすいパターンで実装。ドライタッチ、ストレッチなどの機能により、夏場でも快適に着用できます。

※5月上旬発売Dot Air(R)OPEN COLLAR ALL IN ONE W

一着でキマる、エレガントなジャンプスーツ

通気性抜群のドットエア(R)素材で仕立てた、ウィメンズのオールインワンです。上半身はゆとりのある開襟デザインで、ボトムもリラックス感を引き継いだワイドシルエット。軽量でストレッチが効き、吸汗速乾性も備えているので、暑い季節も快適に過ごせます。

Dot Air(R) COMFYS/S SHIRT W

シルエットにこだわったウィメンズの開襟シャツ

暑い季節でも衣服内が蒸れにくく、さらっと快適な着心地を生み出すドットエア(R)を採用。風の通りやすく涼やかな開襟シャツを、ファッショナブルで動きやすいリラックスシルエットでデザインしました。肘が隠れるほどの丈感の袖は、折り返して着ても◎

Dot Air(R) COMFYS/S TEE W

おしゃれを楽しみつつ、しっかり快適

通気性の高いドットエア(R)を用いた、カジュアルで取り入れやすい布帛の半袖Tシャツです。湿気や熱気を逃しやすいゆとりのあるパターン設計を採りつつ、裾のドローコードを絞ればコクーンシルエットにアレンジも可能。シンプルなのに変化がつく一枚です。

Dot Air(R) COMFYPLEATED SKIRT W

スニーカーやサンダルと合わせて軽やかに

汗ばむ季節も風を感じながら涼やかに着用できる、機能素材・ ドットエア(R)採用のスカートです。ロング丈でも素材由来のライトな着心地で、重たさはなし。深めのボックスプリーツでシルエットをすっきり整え、カジュアルながら可憐なムードに仕上げました。

NANGA（ナンガ）とは

詳細を見る :https://store.nanga.jp/collections/dotair

1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。

社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。

ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。

【会社概要】

社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

設立 1993年（平成5年）

代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

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