破損ジュエリーの新たな価値提案を開始-「おたからや千川駅前店」、片方ピアス・チェーン切れなどの買取対応を強化　グローバルパートナーズ株式会社 福井開三氏が「信長デイトナ」の装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が運営する買取専門店「おたからや千川駅前店」において、片方のみのピアスやチェーン切れ、石外れ、変形などの破損ジュエリーの買取対応を新たに開始したことをお知らせいたします。

■使用可否に依存しない査定による新たな買取対応

これまでジュエリーの査定は、セットとしてそろっていることや装着可能な状態であることが重視される傾向にありました。

しかし実際には、「片方を紛失したピアス」「切れて使用できないネックレス」「変形したリング」など、使用機会を失った装身具が家庭内に保管されたままとなっているケースも少なくありません。

おたからや千川駅前店では、こうした状況を踏まえ、素材価値や部材価値、デザイン性といった多角的な観点から評価を行う査定体制を整備。

使用できるかどうかのみで判断しない新たな買取対応を開始しました。

対象品目には、以下が含まれます。

・片方のみのピアス

・チェーン切れのネックレス

・変形したリング

・留め具不良のブレスレット

・石外れや一部欠損のあるジュエリー

ジュエリーは完成品としての状態だけでなく、金・プラチナなどの素材価値や構成要素によっても評価される可能性があります。

今回の取り組みにより、従来は見落とされやすかった保管品についても、価値確認の機会を提供します。

■背景にある保管アクセサリーの増加と整理ニーズ

近年はライフスタイルの変化や相続・遺品整理、住み替えなどを背景に、長期間使用されていないアクセサリーの整理ニーズが高まっています。

その中には、「壊れている」「そろっていない」といった理由で価値がないと判断されているものも多く含まれています。

本取り組みでは、こうした判断が難しい保管品に対し、処分前に価値を見極める選択肢を提供し、地域における相談窓口としての機能強化を図ります。

■グローバルパートナーズ株式会社 福井開三氏が「信長デイトナ」を装着

福井開三氏（写真右）・弊社代表 品川（写真左）

グローバルパートナーズ株式会社にてメディア事業領域を担う福井開三氏に、ROLEX Ref.6263 / Ser.6412345（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施いたしました。

福井氏は40代以降に新たな挑戦として同社に参画し、現在はメディア事業を中心に活躍。

書籍出版や各種メディア出演などを通じて発信力を高めており、YouTube番組「アレスの証明」での密着ドキュメントをはじめ、Xなどでも注目を集めています。

また、同番組内での取り組みや挑戦の過程は、多くの視聴者から関心を集めており、今後の展開にも注目が集まる人物の一人です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Up5zrWl7M4o ]

今回の装着体験では、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史性や唯一無二の存在感に加え、「身に着けることで得られる体験価値」についても意見交換が行われました。

株式会社クロスワンでは今後も、買取事業における価値の再発見と、ヴィンテージ腕時計レンタルによる体験価値の提供の両軸から、モノの価値を再定義する取り組みを推進してまいります。

■関連リンク

・グローバルパートナーズ株式会社(https://www.global-p.com/)

・福井氏 公式X(https://x.com/kaiZ2525)

・YouTube番組「アレスの証明」(https://www.youtube.com/@AresNoShomei)

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容

ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト

https://www.9631.co.jp/

■店舗概要

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

内容：ブランド時計・貴金属・ブランド品ほか各種買取

株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■お問い合わせ先

〒171-0044

東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

株式会社クロスワン リユース事業部

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp

株式会社クロスワン お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html