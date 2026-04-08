株式会社SU-BEE

石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）が運営する創作海鮮丼専門店【 TILE (タイル) 】にて、伝統野菜「加賀野菜」を贅沢に使用したおつまみメニュー全4種を、2026年4月7日(火)より販売いたします。

TILEの新メニュー

金沢駅のほど近く、自分好みの「宝石箱」を作り上げる体験型レストラン「TILE（タイル）」は、2026年春の新作として、希少な伝統野菜「加賀野菜」を贅沢に使用したおつまみメニュー全4種を販売開始いたします。

金沢といえば海鮮のイメージが強いですが、実は独自の気候と風土に育まれた「加賀野菜」もまた、この土地が誇るべき至宝です。「せっかく金沢に足を運んでくださったのなら、海の幸だけでなく、大地の恵みである野菜の美味しさも存分に味わっていただきたい」。そんな想いから、素材の味を最大限に引き出した逸品をご用意しました。

メニュー詳細

創作海鮮丼専門店【TILE (タイル) 】で金沢の“海鮮以外”の魅力を再発見。希少な加賀野菜を主役にした春の新作メニューをリリース。■ 加賀野菜 おつまみ3種盛り合わせ：1,480円（税込）■ 加賀野菜 おつまみ3種盛り合わせ：1,480円（税込）

（五郎島金時ゆず煮・加賀蓮根きんぴら・旬の加賀野菜お浸し）

厳選した旬の加賀野菜を、それぞれ異なる調理法で仕上げました。少しずつ多彩な味を楽しみたい方に最適です。

■ 五郎島金時ゆず煮：580円（税込）■ 五郎島金時ゆず煮：580円（税込）

金沢の伝統野菜「五郎島金時」を、地元の「金沢柚子」で爽やかに煮上げました。

■ 加賀蓮根きんぴら：580円（税込）■ 加賀蓮根きんぴら：580円（税込）

強い粘りとシャキシャキした食感が特徴の加賀蓮根を甘辛いきんぴらに仕上げました。

■ 旬の加賀野菜お浸し：580円（税込）■ 旬の加賀野菜お浸し：580円（税込）

その時々で最も状態の良い加賀野菜を使用。春は春菊から始まり、菜の花、エンドウ、いんげんへと、移ろいゆく季節を皿の上で表現します。

■ ホタルイカと金時草（きんじそう）の酢味噌和え：830円（税込）■ ホタルイカと金時草（きんじそう）の酢味噌和え：830円（税込）

北陸の春の風物詩ホタルイカと、加賀野菜の代表格である金時草を合わせました。金時草特有の粘りと彩りが、酢味噌の酸味を引き立てます。

【こだわりのポイント】

1. 「オール加賀野菜」へのこだわり

使用している野菜はすべて加賀野菜。煮物に使用する柚子に至るまで「金沢柚子」にこだわり、徹底して地域の素材を追求しています。

2. 食の多様性への対応（ビーガン・グルテンフリー）

世界中から観光客が集まる金沢において、誰もが安心して美味しい食事を楽しめるよう配慮しました。

・ビーガン対応可能：加賀蓮根きんぴら、五郎島金時ゆず煮

・グルテンフリー対応可能：五郎島金時ゆず煮

3. お酒との至福のペアリング提案

料理のポテンシャルを最大限に引き出すお飲み物を提案します。

・白ワイン×加賀野菜：『五郎島金時ゆず煮』『ホタルイカと金時草の酢味噌和え』。繊細な甘みと酸味がワインの果実味と調和します。

・日本酒（辛口）×加賀野菜：『加賀蓮根きんぴら』『旬の加賀野菜お浸し』。野菜本来の力強い風味と、キリッとした地酒が互いを引き立てます。

金沢薬味海鮮丼とは

金沢といえば海鮮丼と言われるほど、金沢グルメの代名詞ともなっている海鮮丼。TILEでは、一般的な海鮮丼とは違い、新鮮な魚介類や昆布〆、ローストビーフなど約30種類の中から、お好きなネタをご自由に丼に盛り付けお召し上がりいただく体験型の海鮮丼を提供しています。シャリは通常の白シャリと、こだわりの赤酢を混ぜ合わせた赤シャリをご用意いたしました。

■TILE (タイル)

2021年3月にオープンした【 TILE (タイル) 】は、“伝統の再定義”をコンセプトとした、全く新しい価値観の「食」を楽しめる創作海鮮丼専門店。店名にもなっている通り、タイル型にカットされた食べやすくお箸を使わなくても良い約30種類の魚介類を中心としたネタと、薬味として位置付けているマイクログリーンを自由にレイアウトし、金沢薬味海鮮丼を美しい宝石箱に落とし込むという体験型レストランです。築110年の町屋を改装し、不特定多数の人を集めるのではない、クローズドで特別な空間を演出。2020年から2025年まで、世界最大の旅行プラットフォーム「トリップアドバイザー」より、優れたサービスを一貫して提供する施設に贈られる「トラベラーズチョイスアワード」を5年連続で受賞中。



■店舗情報

店舗名： TILE (タイル)

所在地： 石川県金沢市此花町4-18

電話番号： 076-255-2802

営業時間： LUNCH / 11:00~15:00 (L.O 14:00)、

DINNER / 17:00~22:00 (L.O 21:00)

URL： https://tile-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/tile_japan/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3DgI3af

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yPdf0CkeOSI ]■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業