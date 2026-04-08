総再生数50億回を超える「真夜中のドア」など、ヒットメーカー林哲司が送る新人シャンソン歌手　松城ゆきの　ミュージックビデオ「戀」公開

株式会社バップ

シャンソン歌手として活躍する松城ゆきののメジャーデビューアルバム「La page」が本日発売となり、その収録楽曲「戀」のミュージックビデオがVAP OFFICIAL YouTubeにて公開された。

2020年、松城ゆきのは類まれない美声を林哲司に見初められ、林全面プロデュースの元、

フレンチ・ポップを歌う歌手として活動の幅を広げてきた。林哲司が50周年の際には国際フォーラム・ホールAでの歌唱などの大舞台にも出演し、認知度を上げてきていた中で、今作「La page」にてメジャーデビューを果たした。

「戀」は林哲司が松城ゆきのに書き下ろした初めてのオリジナルソング。6年間ライブで歌ってきたことにより、最新の歌声で収録された。ミュージックビデオでは、今作のレコーディングの模様や、撮影の風景が見られ、ファンにとっても貴重なカットばかりである。

本日4月8日に発売を迎え、4月15日には、リリース記念イベントを恵比寿BLUE NOTE PLACEにて開催予定。会場でCDを購入した方への会場限定特典に非売品ポスターもついてくるとのこと。新年度を迎えた春、メジャーデビューを果たした松城ゆきのの新たなスタートを目撃していただきたい。

「戀」Music Video :https://youtu.be/qNAjfflvQ3k

【商品概要】

松城ゆきの メジャーデビューアルバム「La page」

発売日:4月8日(水)

品番：VPCC-87325

価格：定価\3,300(税抜価格 \3,000)



【収録曲】10曲＋BONUS TRACK

M1.戀 (2026年新録)

M2.時をめぐるPassage

M3.刻印 -mon amour-

M4.さよならの色彩(新曲)

M5.真っ白な靴

M6.素敵がいっぱい

M7.さよならのフォトグラフ

M8.雨音

M9.サヨナラは私のために

M10.いまは秋にひとり(新曲)

BONUS TRACK 卒業-GRADUATION-

アルバム購入はこちらから :https://vap.lnk.to/matsuki_yukino松城ゆきの 「La page」リリース記念ライブBLUE NOTE PLACE

東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス

Date & Showtimes

2026 4.15 wed.

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[1st] OPEN：18:00

LIVE START 18:45

[2nd] OPEN：20:15

LIVE START 21:00

*60分の公演となります。入替あり。

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Close：22:30

*CHARGE / 1F席\8,000(税込) / 2F席\7,000(税込)

*料金は１名様あたりの金額となります。別途、お1人様1オーダー以上を頂戴いたします。

※ご予約はウェブサイトからのみ承ります。

(お電話による予約受付は実施いたしません)

予約はこちら :https://www.bluenoteplace.jp/live/yukino-matsuki-260415/#

【Profile】

松城ゆきの

ミュージカル「Annie」でデビュー。

桐朋学園芸術短期大学で声楽を専攻、

在学中に東宝ミュージカルアカデミーでミュージカルを学ぶ。

以後様々なミュージカルでヒロイン役等を務め活躍。

2013年からシャンソンを歌い始める。2015年にJCCコンクール優秀賞、同年日本アマチュアシャンソンコンクール奨励賞受賞。

2020年、作曲家 林哲司プロデュースによる1stアルバム

「Le Premier Pas」をリリース。

2021年、東京芸術劇場コンサートホールにて、東京ニューシティー管弦楽団（現：パシフィックフィルハーモニア東京）フルオーケストラの演奏でシャンソンを歌う。

同年、ゆかたクイーンコンテストにて審査員特別賞を受賞。

2022年、鈴鹿サーキットと富士スピードウェイにて国家独唱。

同年、Miss SAKEコンテストにて審査員特別賞を受賞。

2023年、2nd CD「刻印 -mon amour- / 雨音」をリリース。

同年11月、林哲司50周年のアニバーサリーイヤーに、林哲司トリビュートアルバム「Saudade」に菊池桃子「卒業」をカバーし参加。「ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート」出演

2024年5月～2025年3月の第1月曜日、文化放送・ラジオ大阪「ARTIST FC スペシャル松城ゆきの サヴァサヴァ」でパーソナリティーを務める。

2026年4月、林哲司プロデュースの集大成ともいえるメジャーデビューアルバム

「La page」がVAPよりリリースされる。

【Official SNS】

X : https://x.com/yukino_matsuki

Instagram : https://www.instagram.com/yukino_matsuki?igshid=1serz5agw5q2v