総再生数50億回を超える「真夜中のドア」など、ヒットメーカー林哲司が送る新人シャンソン歌手　松城ゆきの　ミュージックビデオ「戀」公開

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株式会社バップ


シャンソン歌手として活躍する松城ゆきののメジャーデビューアルバム「La page」が本日発売となり、その収録楽曲「戀」のミュージックビデオがVAP OFFICIAL YouTubeにて公開された。


2020年、松城ゆきのは類まれない美声を林哲司に見初められ、林全面プロデュースの元、


フレンチ・ポップを歌う歌手として活動の幅を広げてきた。林哲司が50周年の際には国際フォーラム・ホールAでの歌唱などの大舞台にも出演し、認知度を上げてきていた中で、今作「La page」にてメジャーデビューを果たした。




「戀」は林哲司が松城ゆきのに書き下ろした初めてのオリジナルソング。6年間ライブで歌ってきたことにより、最新の歌声で収録された。ミュージックビデオでは、今作のレコーディングの模様や、撮影の風景が見られ、ファンにとっても貴重なカットばかりである。


本日4月8日に発売を迎え、4月15日には、リリース記念イベントを恵比寿BLUE NOTE PLACEにて開催予定。会場でCDを購入した方への会場限定特典に非売品ポスターもついてくるとのこと。新年度を迎えた春、メジャーデビューを果たした松城ゆきのの新たなスタートを目撃していただきたい。


「戀」Music Video :
https://youtu.be/qNAjfflvQ3k



【商品概要】

松城ゆきの　メジャーデビューアルバム「La page」


発売日:4月8日(水)


品番：VPCC-87325


価格：定価\3,300(税抜価格 \3,000)

【収録曲】10曲＋BONUS TRACK


M1.戀 (2026年新録)


M2.時をめぐるPassage


M3.刻印 -mon amour-


M4.さよならの色彩(新曲)


M5.真っ白な靴


M6.素敵がいっぱい


M7.さよならのフォトグラフ


M8.雨音


M9.サヨナラは私のために


M10.いまは秋にひとり(新曲)


BONUS TRACK　卒業-GRADUATION-





アルバム購入はこちらから :
https://vap.lnk.to/matsuki_yukino
松城ゆきの 「La page」リリース記念ライブBLUE NOTE PLACE

東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス


Date & Showtimes


2026 4.15 wed.


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[1st] OPEN：18:00


LIVE START 18:45


[2nd] OPEN：20:15


LIVE START 21:00


*60分の公演となります。入替あり。


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Close：22:30


*CHARGE / 1F席\8,000(税込) / 2F席\7,000(税込)


*料金は１名様あたりの金額となります。別途、お1人様1オーダー以上を頂戴いたします。


※ご予約はウェブサイトからのみ承ります。


(お電話による予約受付は実施いたしません)






予約はこちら :
https://www.bluenoteplace.jp/live/yukino-matsuki-260415/#

【Profile】


松城ゆきの


ミュージカル「Annie」でデビュー。


桐朋学園芸術短期大学で声楽を専攻、


在学中に東宝ミュージカルアカデミーでミュージカルを学ぶ。


以後様々なミュージカルでヒロイン役等を務め活躍。




2013年からシャンソンを歌い始める。2015年にJCCコンクール優秀賞、同年日本アマチュアシャンソンコンクール奨励賞受賞。


2020年、作曲家 林哲司プロデュースによる1stアルバム


「Le Premier Pas」をリリース。


2021年、東京芸術劇場コンサートホールにて、東京ニューシティー管弦楽団（現：パシフィックフィルハーモニア東京）フルオーケストラの演奏でシャンソンを歌う。


同年、ゆかたクイーンコンテストにて審査員特別賞を受賞。


2022年、鈴鹿サーキットと富士スピードウェイにて国家独唱。


同年、Miss SAKEコンテストにて審査員特別賞を受賞。


2023年、2nd CD「刻印 -mon amour- / 雨音」をリリース。


同年11月、林哲司50周年のアニバーサリーイヤーに、林哲司トリビュートアルバム「Saudade」に菊池桃子「卒業」をカバーし参加。「ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート」出演


2024年5月～2025年3月の第1月曜日、文化放送・ラジオ大阪「ARTIST FC スペシャル松城ゆきの サヴァサヴァ」でパーソナリティーを務める。


2026年4月、林哲司プロデュースの集大成ともいえるメジャーデビューアルバム


「La page」がVAPよりリリースされる。



【Official SNS】


X : https://x.com/yukino_matsuki


Instagram : https://www.instagram.com/yukino_matsuki?igshid=1serz5agw5q2v