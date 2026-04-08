総再生数50億回を超える「真夜中のドア」など、ヒットメーカー林哲司が送る新人シャンソン歌手 松城ゆきの ミュージックビデオ「戀」公開
シャンソン歌手として活躍する松城ゆきののメジャーデビューアルバム「La page」が本日発売となり、その収録楽曲「戀」のミュージックビデオがVAP OFFICIAL YouTubeにて公開された。
2020年、松城ゆきのは類まれない美声を林哲司に見初められ、林全面プロデュースの元、
フレンチ・ポップを歌う歌手として活動の幅を広げてきた。林哲司が50周年の際には国際フォーラム・ホールAでの歌唱などの大舞台にも出演し、認知度を上げてきていた中で、今作「La page」にてメジャーデビューを果たした。
「戀」は林哲司が松城ゆきのに書き下ろした初めてのオリジナルソング。6年間ライブで歌ってきたことにより、最新の歌声で収録された。ミュージックビデオでは、今作のレコーディングの模様や、撮影の風景が見られ、ファンにとっても貴重なカットばかりである。
本日4月8日に発売を迎え、4月15日には、リリース記念イベントを恵比寿BLUE NOTE PLACEにて開催予定。会場でCDを購入した方への会場限定特典に非売品ポスターもついてくるとのこと。新年度を迎えた春、メジャーデビューを果たした松城ゆきのの新たなスタートを目撃していただきたい。
「戀」Music Video :
https://youtu.be/qNAjfflvQ3k
【商品概要】
松城ゆきの メジャーデビューアルバム「La page」
発売日:4月8日(水)
品番：VPCC-87325
価格：定価\3,300(税抜価格 \3,000)
【収録曲】10曲＋BONUS TRACK
M1.戀 (2026年新録)
M2.時をめぐるPassage
M3.刻印 -mon amour-
M4.さよならの色彩(新曲)
M5.真っ白な靴
M6.素敵がいっぱい
M7.さよならのフォトグラフ
M8.雨音
M9.サヨナラは私のために
M10.いまは秋にひとり(新曲)
BONUS TRACK 卒業-GRADUATION-
アルバム購入はこちらから :
https://vap.lnk.to/matsuki_yukino
松城ゆきの 「La page」リリース記念ライブBLUE NOTE PLACE
東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス
Date & Showtimes
2026 4.15 wed.
-------------------
[1st] OPEN：18:00
LIVE START 18:45
[2nd] OPEN：20:15
LIVE START 21:00
*60分の公演となります。入替あり。
-------------------
Close：22:30
*CHARGE / 1F席\8,000(税込) / 2F席\7,000(税込)
*料金は１名様あたりの金額となります。別途、お1人様1オーダー以上を頂戴いたします。
※ご予約はウェブサイトからのみ承ります。
(お電話による予約受付は実施いたしません)
予約はこちら :
https://www.bluenoteplace.jp/live/yukino-matsuki-260415/#
【Profile】
松城ゆきの
ミュージカル「Annie」でデビュー。
桐朋学園芸術短期大学で声楽を専攻、
在学中に東宝ミュージカルアカデミーでミュージカルを学ぶ。
以後様々なミュージカルでヒロイン役等を務め活躍。
2013年からシャンソンを歌い始める。2015年にJCCコンクール優秀賞、同年日本アマチュアシャンソンコンクール奨励賞受賞。
2020年、作曲家 林哲司プロデュースによる1stアルバム
「Le Premier Pas」をリリース。
2021年、東京芸術劇場コンサートホールにて、東京ニューシティー管弦楽団（現：パシフィックフィルハーモニア東京）フルオーケストラの演奏でシャンソンを歌う。
同年、ゆかたクイーンコンテストにて審査員特別賞を受賞。
2022年、鈴鹿サーキットと富士スピードウェイにて国家独唱。
同年、Miss SAKEコンテストにて審査員特別賞を受賞。
2023年、2nd CD「刻印 -mon amour- / 雨音」をリリース。
同年11月、林哲司50周年のアニバーサリーイヤーに、林哲司トリビュートアルバム「Saudade」に菊池桃子「卒業」をカバーし参加。「ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート」出演
2024年5月～2025年3月の第1月曜日、文化放送・ラジオ大阪「ARTIST FC スペシャル松城ゆきの サヴァサヴァ」でパーソナリティーを務める。
2026年4月、林哲司プロデュースの集大成ともいえるメジャーデビューアルバム
「La page」がVAPよりリリースされる。
【Official SNS】
X : https://x.com/yukino_matsuki
Instagram : https://www.instagram.com/yukino_matsuki?igshid=1serz5agw5q2v