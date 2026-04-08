周辺エリア連携企画！エンタメ割を実施

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トヨタアルバルク東京株式会社


アルバルク東京では、周辺エリアとの連携企画として、下記ホームゲーム開催日に観戦チケットを周辺施設で提示するとお得な割引クーポンをプレゼントする「エンタメ割」を実施いたします。

試合当日は周辺エリアにもお立ち寄りいただき、試合の前後も楽しみましょう！



対象日

2026年4月11日(土)、12日(日)　※島根スサノオマジック戦
2026年4月22日(水)　※ファイティングイーグルス名古屋戦
2026年4月25日(土)、26日(日)　※滋賀レイクス戦



対象施設


ダイバーシティ東京 プラザ

施設URL


https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/



クーポン引換場所


3階総合案内所





クーポン :
https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3309049.html




アクアシティお台場

施設URL


https://www.aquacity.jp/



クーポン引換場所


3階インフォーメーションカウンター





クーポン :
https://www.aquacity.jp/bus-coupon/




デックス東京ビーチ

施設URL


https://www.odaiba-decks.com/



クーポン引換場所


シーサイドモール3階デックス広場 インフォメーションカウンター





クーポン :
https://www.alvark-tokyo.jp/files/user/odaiba-decks_coupon.pdf