周辺エリア連携企画！エンタメ割を実施
トヨタアルバルク東京株式会社
アルバルク東京では、周辺エリアとの連携企画として、下記ホームゲーム開催日に観戦チケットを周辺施設で提示するとお得な割引クーポンをプレゼントする「エンタメ割」を実施いたします。
2026年4月11日(土)、12日(日) ※島根スサノオマジック戦
ダイバーシティ東京 プラザ
クーポン :
https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3309049.html
アクアシティお台場
クーポン :
https://www.aquacity.jp/bus-coupon/
デックス東京ビーチ
クーポン :
https://www.alvark-tokyo.jp/files/user/odaiba-decks_coupon.pdf
アルバルク東京では、周辺エリアとの連携企画として、下記ホームゲーム開催日に観戦チケットを周辺施設で提示するとお得な割引クーポンをプレゼントする「エンタメ割」を実施いたします。
試合当日は周辺エリアにもお立ち寄りいただき、試合の前後も楽しみましょう！
対象日
2026年4月11日(土)、12日(日) ※島根スサノオマジック戦
2026年4月22日(水) ※ファイティングイーグルス名古屋戦
2026年4月25日(土)、26日(日) ※滋賀レイクス戦
対象施設
ダイバーシティ東京 プラザ
施設URL
https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/
クーポン引換場所
3階総合案内所
クーポン :
https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3309049.html
アクアシティお台場
施設URL
https://www.aquacity.jp/
クーポン引換場所
3階インフォーメーションカウンター
クーポン :
https://www.aquacity.jp/bus-coupon/
デックス東京ビーチ
施設URL
https://www.odaiba-decks.com/
クーポン引換場所
シーサイドモール3階デックス広場 インフォメーションカウンター
クーポン :
https://www.alvark-tokyo.jp/files/user/odaiba-decks_coupon.pdf