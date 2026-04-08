劇場アニメ『ひゃくえむ。』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、劇場アニメ『ひゃくえむ。』グッズの予約販売を下記サイトにて4月8日（水）から開始いたしました。





トガシ・小宮・仁神・財津・海棠・樺木が描き起こしミニキャラにて登場！


アクリルスタンドや前髪クリップの他、ユニフォームデザインのフェイスタオルなど様々なアイテムがラインナップ！


場面写を使用したグッズも多数あり！この機会をどうぞお見逃しなく！





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年4月8日（水）12:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59


■発売予定日：2026年6月下旬予定





～～商品ラインナップご紹介～～








(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！




＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売