劇場アニメ『ひゃくえむ。』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、劇場アニメ『ひゃくえむ。』グッズの予約販売を下記サイトにて4月8日（水）から開始いたしました。
トガシ・小宮・仁神・財津・海棠・樺木が描き起こしミニキャラにて登場！
アクリルスタンドや前髪クリップの他、ユニフォームデザインのフェイスタオルなど様々なアイテムがラインナップ！
場面写を使用したグッズも多数あり！この機会をどうぞお見逃しなく！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年4月8日（水）12:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59
■発売予定日：2026年6月下旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売