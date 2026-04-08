松田次生氏SUPER GT卒業記念功績を刻む直筆サイン入りフォトファイルをJ SPORTSオンラインショップにて4月8日より販売開始！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」※ )が運営する通販サイト「J SPORTSオンラインショップ」では、 SUPER GTにおいて長きにわたりトップドライバーとして活躍し、2025年シーズンをもって同シリーズでの活動を卒業された松田次生氏（以下、松田氏）の功績を称え、直筆サイン入りフォトファイルの予約販売を2026年4月8日より開始します。

＜商品概要＞

松田氏は、2025年第6戦SUGOで歴代最多となるシリーズ通算25勝を達成。2000年のデビューからJGTC/SUPER GT通算202戦に出場し、累計獲得ポイントは1,267ポイントで歴代トップ。さらに、シリーズチャンピンを2度獲得するなど日本を代表するトップドライバーの一人として活躍されました。2026年シーズンは、SUPER GT GT500クラスで古巣NISMOの監督として新たな戦いが始まります。

J SPORTSでは、松田氏の26年におよぶJGTC/SUPER GTでの功績を称え、直筆サイン入り記念フォトファイルを発売します。ファンの皆さまにとって永く大切にしていただけるメモラビリアです。

本商品は、日産自動車株式会社、株式会社GTアソシエイション、合同会社NEXT BIRTHの監修のもと、株式会社ベースボール・マガジン社（以下、ベースボール・マガジン社）が展開する高品質フォトファイルシリーズでのコラボレーション商品です。

直筆サインは、本物であることを証明するベースボール・マガジン社の保証書が付属します。

＜商品情報＞

「松田次生 SUPER GT卒業記念直筆サイン入りフォトファイル」

・予約期間：2026年4月8日（水）～ 2026年4月26日（日）

・お届け時期：2026年6月下旬以降

・販売価格：14,300円（税込）

・サイズ：縦:約305 × 横:約275 × 厚さ:約10(mm)

・製造元：株式会社ベースボール・マガジン社

・購入特典：ご購入者の方から抽選で5名様に直筆サイン入りNEXT BIRTH Tシャツまたはタオルをプレゼント！

松田次生 SUPER GT卒業記念直筆サイン入りフォトファイル

＜販売サイト＞

J SPORTSオンラインショップ

https://store.jsports.co.jp/shop/g/gM260331001/

J SPORTSでは、4月11日から開幕するSUPER GT 2026全戦の予選・決勝をLIVEを中心に放送/配信します。

※J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。

■公式SNSで随時情報発信中！！J SPORTS公式オンラインショップX→@jsposhop