＜オフィシャルレポート＞『補講男子』第１回ファンミーティング～はなまる総テスト！～ スマートフォンアプリ制作のためのクラウドファンディング開催を解禁！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）は、2026年4月5日（日）メディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』の初のファンミーティング【『補講男子』第１回ファンミーティング～はなまる総テスト！～】をイイノホール（東京・霞が関）にて開催いたしました。

（左から敬称略）堂島颯人、今井文也、豊島聖人、小林裕介、岡本信彦、岩中睦樹イベント概要はこちら :https://www.hokodan.com/event/20260405/『補講男子』とは補講男子 キービジュアル

「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。

「勉強嫌いの乙女たちに向けた、メディアミックス“着席”プロジェクト」となります。

本稿では初のファンミーティングということで、『補講男子』1シーズンのストーリーを振り返りながら、多数の楽曲をライブ歌唱、オリジナル朗読劇や恒例のサプライズ発表など盛りだくさんでお送りしました。笑いあり、涙ありのアットホームな雰囲気で包まれた当日の模様をレポートいたします。

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/──絶対、好きにさせてやる。『補講男子』第１回ファンミーティング～はなまる総テスト！～ 概要『補講男子』第１回ファンミ―ティング～はなまる総テスト！～ キービジュアル

日程：2026年4月5日(日)

開演：14:00（昼公演）／18:30（夜公演）

会場：イイノホール

出演：小林裕介、豊島聖人、堂島颯人、岡本信彦、今井文也、岩中睦樹

内容：朗読、トーク、歌唱、物販、展示 など

アーカイブ配信はこちら！（4/12まで） :https://eplus.jp/hokodan1stfm/st/当日の模様～はなまる総テスト！～ 終盤では「はなまるのブーケ」歌唱時に銀テープも発射～はなまる総テスト！～ 集合ショット小林裕介さん (藤代晴仁 役)小林裕介さん (国語：藤代晴仁 役)

イベント全体のMCを担当した小林裕介さんは、参考歌から『ZONE』や『【】に入る言葉を、文章中から三文字で抜き出しなさい。』を披露しました。公式インタビューでは「明るさと切なさを兼ね備えていて、なおかつ樹くんも一緒に歌っている『はなまるのブーケ』が好きです。サビの『ありがとう』という最高音が出るところ、僕だけ地声で歌わせてもらっています。ライブで歌っている時、一番気持ちいいポイントでした。次回以降はダンスにも挑戦してみたいです！」と語りました。

豊島聖人さん (数学：柏谷信 役)

激しいダンスも完璧にパフォーマンスしながら力強い歌声をお届けした豊島聖人さんは、参考歌から『π！(パイ)』や『Prime Number』を披露しました。公式インタビューでは、「特に『π！』が大変でした。ダンスで全身を使うのでリハーサルの時に息切れしてしまい、体力的に『やばい！』と思って、ランニングマシーンで走りながら歌う練習をしました！」と語りました。

豊島聖人さん (柏谷信 役)堂島颯人さん (堂満智 役)堂島颯人さん (理科：堂満智 役)

白衣やブルゾンなど、新衣装に身を包んでパフォーマンスをお届けした堂島颯人さんは、参考歌から『ROCK ROCK』や『Knight of WATER』を披露しました。公式インタビューでは、「『補講メモリーズ』など過去の展開を振り返るイベントでとなりましたが、やっぱりたんたんと授業を行っていく『補講シリーズ』の収録は印象的で忘れられません。」と語りました。

岡本信彦さん (社会：貴志礼世 役)

『補講男子』オリジナルイベントに初出演となった岡本信彦さんは、参考歌から『最強☆天下☆ほととぎす』や『北山文化はマリアージュ』を披露しました。公式インタビューでは、「『補講男子』を使って本当に受講生(ファン)が勉強を楽しんでくれているのだなという実感が湧きました。僕たちキャストもやってよかったなという気持ちになりますし、スタッフさんも同じ気持ちだと思います。」と語りました。

岡本信彦さん (貴志礼世 役)今井文也さん (茶屋町義也 役)今井文也さん (英語：茶屋町義也 役)

ムードメーカーとしてイベント全体を盛り上げた今井文也さんは、参考歌から『SVO』や『Diary』を披露しました。公式インタビューでは、「ストーリーが一区切りしましたが、コンテンツは引き続き聴いていただけるので、何度でも復習してほしいです。学生の方だけでなく大人になってからも、『振り返り』『学べる』コンテンツになっているので、楽しんでいただけたら。」と語りました。

岩中睦樹さん (補講委員長：咲良樹 役)

ファンである受講生と同じ目線で歩んできた同級生・咲良樹役として温かなパフォーマンスをお届けした岩中睦樹さんは、参考歌から『着席、その向こう側へ』を披露しました。公式インタビューでは、「2年間、思い返してみると僕史上最多の稼働だったなと感じています。収録はもちろんですが大きな会場でのライブ、はなまるお渡し会などたくさんの経験をさせてもらいました。僕の方から、みなさんに感謝を伝えたいです。」と語りました。

岩中睦樹さん (咲良樹 役)昼公演オリジナル朗読劇「夏休みの宿題～勉キュン線香花火～」「ほこだんさーず」と一緒にリフレッシュする『三権分立たいそう』コーナーは撮影OKでお届けしました受講生(ファン)の思い出を紹介するコーナー「きかせて！きみの補講メモリーズ」～はなまる総テスト！～ イベント終盤、挨拶をするキャスト恒例の情報解禁コーナー、大盛り上がり！

『補講男子』のイベント終盤では恒例の情報解禁コーナーにて多数の告知を行いました。

告知１. 『補講男子』初のスマートフォンアプリ 制作のためのクラウドファンディング決定！』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-kmth6Jq0ao ]

補講男子があなたのスマートフォンへやってくる！アプリ制作のためのクラウドファンディングが決定しました。運営チームからのメッセージを添えて重大発表をさせていただきました。詳細は後日解禁となります。お楽しみに！

▶『補講男子』運営チームより受講生へメッセージ

メインストーリーはひと段落しましたが、あなたが着席してくれる限り、今までもこれからも、そっとあなたのそばに居続けるのが補講男子！……そんな実感を持っていただけるアプリを計画しています。詳細は続報をお楽しみに！

告知２.コミカライズ『補講男子 The Comic』単行本1巻が2026年夏発売！

『補講男子 The Comic』単行本1巻 2026年夏発売決定！

コミック アース・スターで好評連載中のコミカライズ版『補講男子 The Comic』単行本1巻が2026年夏に発売することが決定しました！生き生きと描かれる補講男子たちの姿を、ぜひお手元でもお楽しみください。

『補講男子 The Comic』

漫画：荻野スミ / 原作：EARTH STAR SPICA

連載はこちら :https://comic-earthstar.com/episode/2551460910059100573

これらの続報は全て、随時「補講男子」公式X(https://x.com/hoko_dan)より発表いたします。

今後もさらに拡大し続ける注目のプロジェクト『補講男子』。

これからの新展開にぜひご注目ください！

公式ファンクラブ『補講委員会』 :https://hokou-iinkai.com/「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/「補講男子」公式X :https://x.com/hoko_dan「補講男子」公式TikTok :https://www.tiktok.com/@hoko_dan「補講男子」公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@hokodan_channelWITHPER 楽曲配信 :https://fanlink.tv/WITHPER

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アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/