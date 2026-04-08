80作品すべて箱推し！幻冬舎文庫「春の新名作」フェア、略して #ハルサク スタート

株式会社 幻冬舎

幻冬舎文庫「春の新名作」フェア（略して #ハルサク ）が始まりました。フレッシュで刺激的な新機軸の名作80作品を６ジャンル（神名作、心名作、深名作、震名作、真名作、シン名作）に分類し全国の書店店頭で展開しています。※期間は地域や書店により異なります。

特設サイトはこちら▶︎ https://www.gentosha.co.jp/s/harusaku/

６つの"新"名作ジャンル

時代を超えて愛される作品から、今の空気感を纏った最新作まで。

この春（ハル）、あなたの心に深く咲く（サク）一冊が、ここに見つかります。

80作品全てに手書きPOPを制作

また、80作品すべてに”手書きPOP”を制作。一冊一冊に込められた熱い想いをそのままお届けします。幻冬舎文庫のアンバサダーを勤めるブンコさんとホンダニャン（(C)️益田ミリ）と幻冬舎文庫の背の色であるブルーのフレッシュなビジュアルが目印です。

編集者、営業などスタッフの想いが詰まった手書きPOP

全データダウンロードはこちら▶︎ https://gentosha.box.com/s/bvaw9329otw97id7l171tjivtjy4cp20

期間中、オリジナルタンブラーが当たるキャンペーンも

帯の応募券をハガキで送るか、オンラインでレシートの写真を送って、オリジナルタンブラーが抽選で60名様に当たります。

詳細は店頭または特設サイト(https://www.gentosha.co.jp/s/harusaku/)をご確認ください。