ROPE′｜長い夏を美しく快適に乗り切る、LEVITAシリーズが登場
株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する、「ROPE'（ロペ）」は、日差しが強くなる季節に向けて、シンプルになりがちな着こなしに上品さと表情を与えてくれる「LEVITA（レヴィータ）」シリーズを、全国の「ROPE'」直営店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて、2026年4月10日（金）より順次発売いたします。
「LEVITA」シリーズは、働く女性が求めるクールビズスタイルとエレガンスを両立させる、ティアードフリルニットプルオーバー、レイヤードニットプルオーバー（ケープ×タンクトップ）、金ボタンクルーネックシアーカーディガン、ニットワンピースの全4型を展開します。
デザインや着心地はもちろん、暑さや湿度の高い季節でも涼やかな着心地を叶える接触冷感性や、シワになりにくく美しい状態を保てる扱いやすさ、自宅で手洗いが可能なイージーケア性など、夏を快適に過ごすための機能性にもこだわりました。
LEVITA ティアードフリルニットプルーオーバー
Price：\20,900 in tax
Size：F
Color：ブラック/ベージュ/レッド
https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGM26200
LEVITA レイヤードニットプルーオーバー(ケープ×タンクトップ)
Price：\20,900 in tax
Size：F
Color：ブラック/ベージュ
https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGK26210
LEVITA 金ボタンクルーネックシアーカーディガン
Price：\20,900 in tax
Size：F
Color：ブラック/ベージュ/レッド
https://www.junonline.jp/rope/product/tops/cardigan/GGK26220
LEVITA ニットワンピース
Price：\27,500 in tax
Size：F
Color：ベージュ/ネイビー
https://www.junonline.jp/rope/product/onepiece/onepiece-dress/GGE26200
ICE TOUCH
暑い夏に “涼” を感じる「接触冷感」。
湿度の高い真夏も快適に過ごせます。
ANTI - WRINKLE
シワになりにくく、“きれい”が続きます。
ほぼアイロンレスで忙しい日々を楽に。
WASHABLE
手洗い可能で、扱いやすい。
お気に入りの1着を気兼ねなくデイリー使いできます。
クラシックなのに、モダン。マニッシュなのに、フェミニン。誰かの真似じゃない自分らしい品を持つ、知的でポジティブな女性たちのために。
ROPE'（ロペ）は洗練されたエレガンスを清潔感のあるスタイルで提案します。
>>Official Website
https://www.rope-jp.com
>>Official Instagram
https://www.instagram.com/rope_jp/
■取り扱い店舗
>>ROPE'店舗
https://www.rope-jp.com/stores/
>>ジュン公式オンラインショッピングストア
https://www.junonline.jp/rope/