ROPE′｜長い夏を美しく快適に乗り切る、LEVITAシリーズが登場

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株式会社ジュン


株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する、「ROPE'（ロペ）」は、日差しが強くなる季節に向けて、シンプルになりがちな着こなしに上品さと表情を与えてくれる「LEVITA（レヴィータ）」シリーズを、全国の「ROPE'」直営店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて、2026年4月10日（金）より順次発売いたします。


「LEVITA」シリーズは、働く女性が求めるクールビズスタイルとエレガンスを両立させる、ティアードフリルニットプルオーバー、レイヤードニットプルオーバー（ケープ×タンクトップ）、金ボタンクルーネックシアーカーディガン、ニットワンピースの全4型を展開します。


デザインや着心地はもちろん、暑さや湿度の高い季節でも涼やかな着心地を叶える接触冷感性や、シワになりにくく美しい状態を保てる扱いやすさ、自宅で手洗いが可能なイージーケア性など、夏を快適に過ごすための機能性にもこだわりました。






LEVITA ティアードフリルニットプルーオーバー


Price：\20,900 in tax


Size：F


Color：ブラック/ベージュ/レッド


https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGM26200






LEVITA レイヤードニットプルーオーバー(ケープ×タンクトップ)


Price：\20,900 in tax


Size：F


Color：ブラック/ベージュ


https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGK26210







LEVITA 金ボタンクルーネックシアーカーディガン


Price：\20,900 in tax


Size：F


Color：ブラック/ベージュ/レッド


https://www.junonline.jp/rope/product/tops/cardigan/GGK26220






LEVITA ニットワンピース


Price：\27,500 in tax


Size：F


Color：ベージュ/ネイビー


https://www.junonline.jp/rope/product/onepiece/onepiece-dress/GGE26200





ICE TOUCH


暑い夏に “涼” を感じる「接触冷感」。


湿度の高い真夏も快適に過ごせます。





ANTI - WRINKLE


シワになりにくく、“きれい”が続きます。


ほぼアイロンレスで忙しい日々を楽に。





WASHABLE


手洗い可能で、扱いやすい。
お気に入りの1着を気兼ねなくデイリー使いできます。





クラシックなのに、モダン。マニッシュなのに、フェミニン。誰かの真似じゃない自分らしい品を持つ、知的でポジティブな女性たちのために。


ROPE'（ロペ）は洗練されたエレガンスを清潔感のあるスタイルで提案します。



>>Official Website


https://www.rope-jp.com



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https://www.instagram.com/rope_jp/



■取り扱い店舗


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https://www.rope-jp.com/stores/



>>ジュン公式オンラインショッピングストア


https://www.junonline.jp/rope/