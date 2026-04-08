ROPE′｜長い夏を美しく快適に乗り切る、LEVITAシリーズが登場

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する、「ROPE'（ロペ）」は、日差しが強くなる季節に向けて、シンプルになりがちな着こなしに上品さと表情を与えてくれる「LEVITA（レヴィータ）」シリーズを、全国の「ROPE'」直営店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて、2026年4月10日（金）より順次発売いたします。

「LEVITA」シリーズは、働く女性が求めるクールビズスタイルとエレガンスを両立させる、ティアードフリルニットプルオーバー、レイヤードニットプルオーバー（ケープ×タンクトップ）、金ボタンクルーネックシアーカーディガン、ニットワンピースの全4型を展開します。

デザインや着心地はもちろん、暑さや湿度の高い季節でも涼やかな着心地を叶える接触冷感性や、シワになりにくく美しい状態を保てる扱いやすさ、自宅で手洗いが可能なイージーケア性など、夏を快適に過ごすための機能性にもこだわりました。

LEVITA ティアードフリルニットプルーオーバー

Price：\20,900 in tax

Size：F

Color：ブラック/ベージュ/レッド

https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGM26200

LEVITA レイヤードニットプルーオーバー(ケープ×タンクトップ)

Price：\20,900 in tax

Size：F

Color：ブラック/ベージュ

https://www.junonline.jp/rope/product/tops/tshirt-cutsew/GGK26210

LEVITA 金ボタンクルーネックシアーカーディガン

Price：\20,900 in tax

Size：F

Color：ブラック/ベージュ/レッド

https://www.junonline.jp/rope/product/tops/cardigan/GGK26220

LEVITA ニットワンピース

Price：\27,500 in tax

Size：F

Color：ベージュ/ネイビー

https://www.junonline.jp/rope/product/onepiece/onepiece-dress/GGE26200

ICE TOUCH

暑い夏に “涼” を感じる「接触冷感」。

湿度の高い真夏も快適に過ごせます。

ANTI - WRINKLE

シワになりにくく、“きれい”が続きます。

ほぼアイロンレスで忙しい日々を楽に。

WASHABLE

手洗い可能で、扱いやすい。

お気に入りの1着を気兼ねなくデイリー使いできます。

クラシックなのに、モダン。マニッシュなのに、フェミニン。誰かの真似じゃない自分らしい品を持つ、知的でポジティブな女性たちのために。

ROPE'（ロペ）は洗練されたエレガンスを清潔感のあるスタイルで提案します。

>>Official Website

https://www.rope-jp.com

>>Official Instagram

https://www.instagram.com/rope_jp/

■取り扱い店舗

>>ROPE'店舗

https://www.rope-jp.com/stores/

>>ジュン公式オンラインショッピングストア

https://www.junonline.jp/rope/