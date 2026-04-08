新作ゲーム『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』情報解禁！本日より事前登録受付開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、電撃文庫の人気作『灼眼のシャナ』を題材にした新作ブラウザゲーム『灼眼のシャナ ブレイズエッジ（以下、シャナブレ）』の事前登録受付を開始したことをお知らせいたします。

祝・TVアニメ放映20周年！「シャナ」が再び世界を駆ける！

2025年10月にTVアニメ放映20周年を迎えた人気作「灼眼のシャナ」が、ブラウザゲームとして登場します。

タイトルは『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』。本公開に先駆け、公式SNSアカウントを順次開設し、事前登録の受付を開始しました。

公式SNS開設！限定スマホ壁紙をプレゼント

本日より、公式SNSを通じて事前登録が可能です。

登録いただいた方全員に、ゲーム限定イラストのスマホ壁紙を無料でプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■事前登録方法

公式LINEから登録：https://lin.ee/G6OhTJS

公式Xをフォロー：https://x.com/intent/follow?screen_name=shanaBE_ja

公式サイトから登録：https://s.g123.jp/k5psunah

三大情報解禁プロジェクト始動！

本施策では、今回の発表を皮切りに、全三回にわたる段階的な情報解禁を予定しています。事前登録開始を記念した特別動画をYoutubeにて公開しております。次回となる第二弾は4月23日に公開予定です。

Youtubeはこちら：https://youtu.be/Wn7ENmsQARM

ゲーム限定イラストを初公開！

▲[炎髪灼眼の討ち手]シャナ

紅世の徒を討つフレイムヘイズの少女。戦闘時は髪と瞳が紅蓮に染まる。

幼少期から戦うためだけに育てられ世間に疎かったが、坂井悠二との出会いを通じて日常や感情を学び、彼に恋心めいた想いを抱くようになる。

▲[この世から外れた者]坂井悠二

“徒”に存在を喰われ、トーチとなった少年。

死者であるという己の境遇に苦悩しつつも、街を守るためシャナと共に戦う。

鋭い洞察力で仲間を救い、成長を重ねているが、恋愛には鈍感なまま。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：灼眼のシャナ ブレイズエッジ

ジャンル：RPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■TVアニメ『灼眼のシャナ』とは？

高橋弥七郎のライトノベルを原作にした学園×異能バトルファンタジー作品。

平凡な高校生・坂井悠二は、炎髪灼眼の少女シャナと出会い、人間の存在を喰らう“紅世の徒”との戦いに巻き込まれていく----。

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/(https://g123.jp/?lang=ja)?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/



(C)高橋弥七郎／いとうのいぢ／アスキー・メディアワークス／『灼眼のシャナF』製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。