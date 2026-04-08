『SAKAMOTO DAYS』大佛の誕生日 4月9日（木）0時 に、ジャンプチャンネルにて「大佛誕生日記念PV」がプレミア公開！
YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel）にて、4月9日（木）0時から『SAKAMOTO DAYS』大佛の誕生日を記念したキャラクターPVのプレミア公開が決定しました。
公開日時：4月9日（木）0時0分
タイトル：【公式】『SAKAMOTO DAYS』大佛PV【4/9】
URL：https://youtu.be/vKvRHqVngOM
本映像は、4月9日の大佛の誕生日を記念して制作。
大佛の魅力が満載の映像となっています。ぜひお楽しみください。
ジャンプチャンネルでは“ORDER PV”や“世紀の殺し屋展PV”、南雲や神々廻の“誕生日記念PV”など『SAKAMOTO DAYS』のスペシャル映像を引き続き公開中です。
再生リストはこちらから▼
https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FkTOHsQ2vy6aKlUMWoFDJA&si=ebbPFjA7kA9vnrma(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FkTOHsQ2vy6aKlUMWoFDJA&si=ebbPFjA7kA9vnrma)
【『SAKAMOTO DAYS』作品紹介】
最強の殺し屋がいた その名も坂本太郎。
彼はすべての悪党から恐れられ―― すべての殺し屋の憧れだった...
しかしある日――
彼は恋をした!!!
引退、結婚、出産。そして――
坂本は太った!!
商店を営むふくよかな男。しかし正体は 元・伝説の殺し屋!!
一児のパパとして、迫りくる危険から家族と日常を守れ！
ソリッドなバトルとコメディが交わるネオアクションストーリー開幕！
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