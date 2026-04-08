「リンネル.jp」で連載のこやまこいこさん最新作『ぐれいさん』が待望の書籍化！ ４/10発売。

株式会社 宝島社

月間1000万PVの「リンネル.jp」で、隔週連載していた人気マンガ「ぐれいさん」が待望の書籍化！ 2026年４月10日（金）に発売します。

ぐれいさんは、なんてことない日常の中のふとした瞬間を楽しむのがとっても得意。お花見やクリスマスなど季節のイベントを大切にしたり、おいしいものを食べたり、気の向くままに歌ったり。ぐれいさんに出会う街の人たちは、その気取らない姿に、思わずほくほく癒やされてしまいます。

著者は、独自のやわらかいタッチで日常の感情をすくい取ってきた、漫画家・イラストレーターのこやまこいこさん。クスッと笑えたり、ちょっぴり泣けたりする世界観が30代～40代女性から人気を集めています。なんでもない日を少し好きになりたい方にも、パンダに癒やされたい方にも、そっと手に取ってほしい一冊です。

『このマンガがすごい！comics ぐれいさん』

発売日：2026年4月10日（金）

定価：1760円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD065704

キャラクター紹介

ぐれいさん

おいしいものとお風呂が大好きな小説家。季節を楽しむことを心がけている。

兎屋さん

ぐれいさんの原稿を気長に待っている担当編集者。小さくて可愛いものが好き。

タナやん

ぐれいさんの友人。気を使わずに連絡をしたり、急なお誘いもできる気心知れた仲。

ぐれいさんの春夏秋冬

描きおろしも盛りだくさん！

・たからのしまMAP

・ぐれいさんのお家

・今日のお茶

・貯金箱のぶたさん

・まとまりのない雑貨たち

・ぐれいさんのおでかけ など

特典・キャンペーン情報

《その１》未来屋書店オンラインストア

こやまこいこ直筆サイン本を数量限定で販売

※未来屋書店限定の特典ポストカード付き

《その２》未来屋書店

全国8店舗でぐれいさん刊行記念フェアを実施

※4/10より順次開始

開始日については各店舗へお問い合わせください

※実施店舗はこやまこいこ公式HPにて順次お知らせします

詳しくはこちら

https://koyamacoico.com/news_top/

著者：こやま こいこ

漫画やイラストなどを描きながら、夫、娘2人、犬、猫と暮らす。京都府出身。代表作に『わたしのぬいぐるみさん』『スキップするように生きていきたい』（ともにKADOKAWA）、『もぐの夜』（パイ インターナショナル）、「次女ちゃん」シリーズ（扶桑社）など。そのほか、『親子で哲学対話』（大和書房）、『ふしぎなメリーゴーラウンド』（徳間書店）、『脱・呪縛』（理論社）など、書籍の装画や挿絵なども手がける。好きな食べ物は生春巻き。一日の終わりに、湯船につかりながら本を読むと気持ちが整う。