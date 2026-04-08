4月23日（木）オープン「niko and ... 」が手掛けるサウナ併設複合施設「niko and ... BASE」に「BOTANIST」と「SALONIA」をアメニティとして設置

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）は、創業の地である茨城県水戸市の千波公園にて、初となる公園事業に取り組みます。スタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」が施設・空間のプロデュースをおこない、「niko and ... BASE（ニコアンド ベース）」として2026年4月23日（木）にオープンいたします。

「niko and ... BASE」がオープンする施設は、茨城県水戸市にある千波公園にPark-PFI制度を活用した湖畔の新名所である、千波公園「みと好文テラス」の一画となります。

この度、「niko and ... BASE」に併設されるサウナに、株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-1-2、代表取締役社長:大西 洋平）が展開するボタニカルライフスタイルブランド「BOTANIST」とミニマル美容家電ブランド「SALONIA」の製品をアメニティとして設置します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回新たに挑戦する公園事業「niko and ... BASE」では、「あそんで、たべて、ととのって...」をコンセプトに、ブランドとしても初となるサウナを施設として常設いたします。

ゆっくりとリラックスできる空間として、「niko and ... COFFEE（ニコアンド コーヒー）」のカフェラウンジ、手ぶらでも楽しめるバーベキューエリア、ピックルボールや各種イベントでも使用できる多目的コート、ランニングステーションなどを展開し、一年を通して、幅広い世代の方に楽しんでいただける複合施設です。

「niko and ... BASE」に常設されるサウナの運営・施設デザイン等の全体監修は、サウナ業界を牽引するThe Sauna・野田クラクションベベー氏が担当。八溝材で仕上げたサウナ室で木の香りに包まれ、水風呂を設けた外気浴デッキを通して、熱/風/冷/光の流れが“ととのう”体験を提供します。

素材は木、タイル・金属・グリーンを使用することで、「niko and ... 」のクラフト感を活かした温もりある内装を表現しています。公園をジムと見立て、「公園ジムサウナ」というテーマを掲げながらサウナの監修を行い、ライフスタイルの延長線上にあるサウナの形を提案します。水戸・千波公園というフィールドで運動し、サウナに入って公園でのんびりと過ごすまでを1セットとして体験いただけます。

サウナは男性用・女性用で分かれ、それぞれ十分なスペースがあるため、ゆっくりとくつろぐことができます。またログサウナも完備し、セルフロウリュをすることも可能です。

サウナのパウダールーム名を「Sauna Haircare Room by BOTANIST & SALONIA」とし、テーマ＜心も髪もととのえる＞にあう、「BOTANIST」と「SALONIA」の製品をアメニティとして設置します。熱を味方にして髪を補修する「BOTANIST」＜シャンプー・トリートメント＞と熱ダメージを抑えてツヤ髪に導く「SALONIA」＜I字型ドライヤーとヘアアイロン＞をご利用いただけます。また、濃密泡で肌を保湿する「BOTANIST」＜泡ボディーソープ＞も設置します。

また、会員2170万人を保有するWEBストア「and ST（アンドエスティ）」において、「BOTANIST」と「SALONIA」を3月より展開し、今後も株式会社Ｉ-ｎｅとの協働をめざしていきます。

■and ST（アンドエスティ）URL

BOTANIST https://www.dot-st.com/botanist/

SALONIA https://www.dot-st.com/salonia/

■「niko and ... BASE」施設概要

オープン日：

2026年4月23日（木）

営業時間：

10:00～21:00 予定

※4月23日（木）は10:30オープンを予定しております。ご了承ください。

※各エリアごとに営業時間が異なりますのでご注意ください。

・サウナ&ランステーション

10:00～21:00 最終入店20:00

・バーベキューエリア

夏季(4月～9月) 10:00～18:00 (最終受付16:00)

冬季(10月～3月) 10:00～16:00 (最終受付14:00)

・niko and ... COFFEE

8:30～21:00 ラストオーダー/ドリンク 20:00・フード 19:30

・ピックルコート

夏季(4月～9月) 9:00～18:00 (最終受付17:00)

冬季(10月～3月) 9:00～16:00 (最終受付15:00)

定休日：

無

住所：

〒310-0851 茨城県水戸市千波町3081-1

※営業時間・定休日について変更になる可能性がございますのでご了承ください。

特設サイトURL：

https://www.nikoand.jp/base/

■「BOTANIST」・「SALONIA」 アメニティ詳細

ドライヤーの熱により髪内部まで成分を浸透、うねり*1を一時的に抑制しながら髪を補修。

サロン専売品にも使用され、SNSでも話題の熱ケアトリートメント成分「レブリン酸*2」と「グルコシルヘスペリジン*3」を掛け合わせて配合。髪の芯まで届く、植物由来のダメージ補修する美髪オイル成分を配合。

*1乾燥による*2 レブリン酸（毛髪補修成分） *3 グルコシルヘスペリジン（毛髪補修成分）

商品名：BOTANIST 「サンタル リペアオイルシャンプー・トリートメント」

清々しい森林浴の心地よさ「ヒノキとサンダルウッドの香り」。*1プッシュで手のひらいっぱいに広がり、へたりにくい濃密泡。浸透*1保湿で潤いを与え、肌なじみのよいリキッドシアバター*2配合。

*1 角質層まで *2 シア脂油（保湿成分）

商品名：BOTANIST「ボタニカルボディーソープフォーム モイスト」

「3WAYシルク髪ツール」×「高濃度マイナスイオン」で、サロン仕上げのツヤ髪へ。

1台のツールで、プロが仕上げたようなブロー・スタイリングを可能に。

ツールは以下3つのモードを搭載。

・髪を乾かしながらブローを行う「ブラシモード」

・浮き毛を抑制し、ツヤのある髪に仕上げる「フラットモード」

・ボリュームを抑え、髪をまとめる「コームモード」

※当施設では3WAYシルク髪ツールの設置はございません

ブランド史上最大の風速＆風圧*1のパワフルな風でドライ時間を約60％*2カット

根元から一気に乾かすことで、超速乾を実現し、髪へのダメージを抑えます。

*1 SALONIA 全シリーズにおいて *2 自社測定（当社従来品SL-013との比較）毛束との距離15cmSAL25120：３WAYシルク髪ツールなし・HOTモード、SL-013：ノズルなし・TURBOモード。使用環境（温度・湿度）や、個人差で効果は異なります。

商品名：SALONIA 「スムースシャインスマートドライヤー」

“水蒸気爆発”によるダメージを抑える＜シルキーテックプレート＞を採用。

ダメージの原因のひとつである“水蒸気爆発”は、髪の水分が急激に温まることで発生します。

緩やかに髪を温めることができる＜シルキーテックプレート＞により、ダメージを抑えてツヤ髪にスタイリングします。

イオンバランスを整える、ワンランク上のまとまりへダブルリペア*イオンを搭載。

80～210度の幅広い温度設定が可能。

* 髪の毛イオンバランスを整えること。髪の毛を補修するものではありません。

商品名：SALONIA 「スムースシャイン ストレートヘアアイロン 24mm」

■4/23（木）より、サウナご利用のお客様先着500名にオープン記念プレゼント

１. 2点セット先着150名様

・BOTANIST SANTALのお試しパウチ ・SANTALの香り、パロサントスティック1本

２. 2点セット先着150名様

・BOTANIST SANTALのお試しパウチ ・BOTANIST スカルプブラシ

３. 先着200名様

BOTANIST SANTALのお試しパウチ

※無くなり次第終了となります。

※プレゼント配布の順番は１.→２.→３.となりお選びいただくことはできません。ご了承ください。

■「BOTANIST」について

BOTANIST＝植物学者

ボタニカルライフスタイルとは、植物の恵を生活・ライフスタイルに取り入れること。

モノに溢れ、目まぐるしく変化する現代において、よりシンプルで丁寧な生活、植物と共に生きる事が、本質的な豊かさに繋がると考え、ボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は生まれました。

環境への取り組みとして「森林保全団体 more trees」と多様性のある森づくりを進めています。

＜公式HP＞ https://botanistofficial.com/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/botanist_official

＜公式X＞ https://twitter.com/botanist_01

■「SALONIA」について

ミニマル美容家電ブランドとして、ドライヤー・ヘアアイロンのヘアケアアイテムを中心に、美顔器などのスキンケアアイテムまで幅広く展開しています。コンセプトは「BEAUTY is SIMPLE ～あたり前の毎日を美しく～」。美容家電によって、性別や年齢を問わずすべての人が自分らしくポジティブに生きる社会をめざし、 ミニマルで洗練されたデザインと使いやすさを両立させたパフォーマンスの高いアイテムをリーズナブルな価格で提供しています。

＜公式HP＞ https://salonia.jp/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/salonia_official/

＜公式Ｘ＞ https://x.com/salonia01

■「niko and ... 」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国147店舗

展開(2026年3月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official