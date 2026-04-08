TOKYO FM主催の新たな音楽イベント　TOKYO FM presents 「CC（Cultural×Crossroads）」開催決定！

株式会社エフエム東京

TOKYO FM主催で新たな音楽イベント「TOKYO FM presents 『CC（Cultural×Crossroads）』」を2026年5月31日（日）EX THEATER ROPPONGI（東京都港区）にて開催することが決定しました。

「Life time audio」を掲げ、言葉や音楽、文化を発信することで、リスナーの人生に寄り添うTOKYO FM。

そのTOKYO FMがきっかけとなり、異なる音楽性を持ったアーティスト、そしてそこに集まる人々が

交わる場となるLIVE空間をお届けします。

チケットは2026年4月8日(水)12:00～販売スタートとなります。

左から The Right Light（ザ・ライトライト）／藤原大祐（ふじわらたいゆ）／レイニ／れん (五十音順)

出演アーティストは昨年11月にデビューした6人組ボーイズグループ「The Right Light（ザ・ライトライト）」、ドラマの主演を務めるなど、俳優としても活躍するシンガーソングライター「藤原大祐（ふじわらたいゆ）」、話題のドラマに俳優として出演しながら、今年１月に1stアルバムをリリースしシンガーソングライターとしての自己表現を追求してきた「レイニ」、SNS総フォロワー数は150万人、ストリーミング総再生回数は1.1億回を突破するなど、いま勢いのあるシンガーソングライター「れん」の４組です。

異なるジャンルの異なる才能が交わる『CC』にぜひご期待ください。

【イベント概要】

タイトル：TOKYO FM presents 「CC（Cultural×Crossroads）」（読み：トウキョウ エフエム プレゼンツ シーシー カルチュラル クロスローズ）

日時：2026年5月31日(日) 16:00開場 16:30開演

出演：The Right Light／藤原大祐／レイニ／れん（五十音順）

会場：EX THEATER ROPPONGI（東京都港区西麻布1-2-9）

主催：TOKYO FM

イベントページ：https://tfm.co.jp/event/detail.php?id=1571

料金：全自由一般 6,500円(税込)／全自由U-22 4,500円(税込)

※いずれも+1drink 600円別

※3歳以上はチケットが必要となります。

※身分証を確認させていただく場合がございます。

チケット販売スケジュール

イベント最速先行販売（抽選受付）：2026年4月8日(水)12:00～4月16日(木)23:59

チケット販売URL：https://eplus.jp/cultual-crossroads/

＜注意事項＞

※チケットの転売は禁止とさせていただきます。

※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、予めご了承ください。

問い合わせ先：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/