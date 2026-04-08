マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』風紀委員の新イベント「巡回日和」前半開催！新SSR「カリナ・ジェンティーレ」が登場！

写真拡大 (全4枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』


（以下、マブガル）が、風紀委員の新イベント「巡回日和」前半を開始し、新SSR「カリナ・ジェンティーレ」が登場したことをお知らせいたします。



▼公式サイト


https://muvluv-girls-garden.com/


▼PC版


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524


▼App Store


https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352


▼Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)



■風紀委員イベント【巡回日和】前半開始！




▼あらすじ


チャリティーイベントの裏で、人知れぬ戦いがあった。


生徒会長からの要請で風紀委員会の真桜やカリナと、


各校舎を巡回する指揮官。行く先々でトラブルに巻き込まれ――



新イベント「巡回日和」前半が開催！


ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！



開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで



■NEW CHARACTERピックアップガチャ「カリナ・ジェンティーレ」開催！




NEW CHARACTERピックアップガチャ「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】を開催中です！



SSR「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】は「EXゲージ干渉・肩代わり、さらに多彩なデバフを操り、味方の生存をサポートする縁の下の力持ち」なキャラクターです！



期間中、「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！



詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。



開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで



■ピックアップログインボーナス「カリナ・ジェンティーレ」開催！




SSR「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。


期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！



開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで




■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT



※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。