マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』風紀委員の新イベント「巡回日和」前半開催！新SSR「カリナ・ジェンティーレ」が登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』
（以下、マブガル）が、風紀委員の新イベント「巡回日和」前半を開始し、新SSR「カリナ・ジェンティーレ」が登場したことをお知らせいたします。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
■風紀委員イベント【巡回日和】前半開始！
▼あらすじ
チャリティーイベントの裏で、人知れぬ戦いがあった。
生徒会長からの要請で風紀委員会の真桜やカリナと、
各校舎を巡回する指揮官。行く先々でトラブルに巻き込まれ――
新イベント「巡回日和」前半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「カリナ・ジェンティーレ」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】を開催中です！
SSR「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】は「EXゲージ干渉・肩代わり、さらに多彩なデバフを操り、味方の生存をサポートする縁の下の力持ち」なキャラクターです！
期間中、「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「カリナ・ジェンティーレ」開催！
SSR「カリナ・ジェンティーレ」【ダウナーギャルな副委員長】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：4月7日（火） メンテナンス後 ～ 4月21日（火） 4:59まで
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT
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