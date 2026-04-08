【知財計20件超】睡眠中の舌根沈下による「隠れ酸欠」を防ぐ立体構造の枕が、眠れない、睡眠時無呼吸やCPAP離脱者への選択肢に。

トラタニ株式会社

トラタニ株式会社（本社：石川県かほく市、代表取締役：虎谷生央）は、睡眠時無呼吸症候群（SAS）の主因とされる「舌根沈下（舌が喉奥に縮み気道を狭くすること）」を物理的に防ぐ特殊構造において、新たに意匠登録を取得しました。これにより、取得済みの特許と合わせ、計20件以上の知的財産権に守られた強固な「呼吸インフラ」としての枕を市場に投入します。浅くもなく深くもない「中呼吸（ちゅうこきゅう）」を維持する技術を普及させ、睡眠中の酸素不足と自律神経の乱れという現代の死角に挑みます。

■ 開発背景：なぜ人間だけが「いびき・無呼吸」になるのか

人類は言葉を操る進化の代償として、喉の構造が不安定になり、睡眠中の筋弛緩によって舌が重力で喉へ崩落する「舌根沈下」という宿命的な問題を抱えました。舌根沈下に対応する手段として、CPAPが一般的ですが、自然の体に対して、頭をバンドで締め付ける、空気圧で無理やり気道を広げる、マスクのずれ、喉の違和感、二酸化炭素の排出が疎かになる、その他のストレスが睡眠時にかかり続けて、睡眠が妨げられるなどの理由で、離脱者が後を絶たないのも現実です。

また、多くの睡眠改善アプローチは脳波、睡眠環境などの「ソフト面」を注視しますが、気道が塞がるという「物理的なインフラ（ハード面）」の問題は、寝具の構造によって解決すべき喫緊の課題であるとトラタニは考え、研究しました。睡眠時の呼吸障害を排除し、副交感神経優位にさせることで、酸素の取り込みと自律神経バランスを整えるという、生命の基本が整うのです。

■ 知財が証明する「呼吸を守る精密機械」3つの核心

1. 解剖学的アプローチ：特許技術による「舌根沈下」の遮断

睡眠中に弛緩する筋肉に対し、骨格支持を通じて適切な位置を脳にフィードバック。首を圧迫するのではなく、頭の付け根（上項線）をピンポイントで支持する（重心位置を変える）、気道が折れ曲がる「座屈」を物理的に防ぎます。

2. アパレル発想の3D立体構造：意匠登録による多角的サポート

特許という「理論」を、誰もが毎日使える「形」に落とし込みました。仰向け、横向き、寝返りのあらゆる瞬間において、気道が確保されやすい角度を維持。さらに、舌根沈下を物理的、安定的に防ぐ構造にして、CPAPを断念した方や、マウスピースに抵抗がある方でも、枕という、なじみやすい手段で「中呼吸」をサポートします。

3. 生理学的インパクト：健康寿命を支える「寝ている間の代謝」

低呼吸による酸欠は、細胞のエネルギー代謝を阻害し、自律神経の乱れやフレイル（虚弱）を招く要因となります。本製品は酸素供給を安定させることでミトコンドリア活性を助け、健康寿命の延伸を構造から支えます。

睡眠時低呼吸のリスクについては、先進諸国の医学研究者が様々な病気リスクを高めることを多数の論文で発表しています。

■ 現代睡眠研究の「死角」と世界的エビデンス

日本の睡眠学や医学界からは睡眠時無呼吸症候群のリスク以外の睡眠時の呼吸の質に言及する情報は全く発信されません。しかし、先進諸国を中心にした多くの研究により、睡眠中の低呼吸は「静かな酸欠（低呼吸）と自律神経の乱れ」の常態化と長年の累積は、全身の健康リスクを激増させることが証明されています。以下一例です。

生活習慣病と循環器リスク： 断続的な低酸素状態は、交感神経を過度に緊張させ、血圧上昇や糖代謝の悪化（糖尿病リスク）を招く一因となります。

がん細胞の増殖とHIF-1： シカゴ大学（University of Chicago）の研究によれば、酸欠下で活性化する「低酸素誘導因子（HIF-1）」が、腫瘍の成長や悪性化を助長する生理学的メカニズムが指摘されています。

認知機能と脳の洗浄システム： ロチェスター大学の研究では、睡眠中に脳の老廃物を洗い流すシステムには深い呼吸と循環が不可欠であり、低呼吸による酸欠はアミロイドβの蓄積（アルツハイマー病の一因）を招くリスクが報告されています。

CPAP離脱の現実： スタンフォード大学等の知見によれば、標準治療であるCPAPは装着の不快感等による離脱率（約30～50%）が長年の課題です。トラタニは強制的な空気注入ではなく、自律的な気道確保を支援します。※CPAPは否定しませんが、課題が多いのも現実です。

「Toratani技術の理論」である中呼吸が健康の基本である恒常性維持に貢献することは、生理学エビデンスで証明されていることです。

■ 代表者メッセージ

「健康の基本は、体を構成する37兆個の細胞に十分な酸素を届け、自律神経を整えること。これが生理学の基本です。

立体構造の体には、立体寝具こそがストレスを与えない。アパレル発想の3D構造が呼吸を支え、ストレスを排除します。これが、私が20件以上の特許・意匠技術をかけて作り上げた、唯一無二の答えです。

医学が教えない、睡眠学が語らない『呼吸の物理学』。ここから、あなたの人生最高の健康状態を取り戻す旅が始まります」

【トラタニ株式会社について】

アパレル独自の立体裁断技術を応用し、人体の構造に基づいた「機能性寝具」を開発。物理学的なアプローチで睡眠中の呼吸を整え、現代人の健康課題解決を目指しています。

※本内容は一般的な生理学的知見に基づく説明であり、特定の医療効果を示すものではありません。

【本件に関するお問い合わせ先】

トラタニ株式会社

〒929-1172 石川県かほく市松浜ハ6-4

TEL：076-285-1664

URL：[https://toratani-kokyu.jp/lp/bedding/makura.html]

note：[https://note.com/ringo370390]