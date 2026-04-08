永瀬アンナ、春アニメ『あかね噺』主演の重圧と裏側を激白！桑田佳祐のOP主題歌はスタッフの“ラブレター”で実現！？豪華すぎる裏話にスタジオ驚愕『SHIBUYA ANIME BASE』#81

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年4月3日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#81を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。今回は新スタジオからの放送となり、SPゲストに今注目の若手声優・永瀬アンナを迎えて、春の新作アニメ情報やゲストの素顔に迫る企画をたっぷりとお届けしました。

番組冒頭、新スタジオ初のゲストとして永瀬アンナが「嬉しくてスキップで来ました！」と可愛らしく登場。現在21歳で声優歴6年になる永瀬に対し、共演経験のある声優・仲村宗悟からは「なまなましいお芝居ができる。尊敬している」と大絶賛の声が寄せられました。また、自身のアニメ遍歴について永瀬は、「小さい頃はカートゥーン ネットワークなどの海外アニメが好きだった」と語りつつ、最近は篠原千絵原作の『海の闇、月の影』にハマっていると告白。自身の世代とは全く異なる作品ながら、「先輩役の関俊彦さんがカッコいい」とマニアックなアニメ愛を熱弁し、MCのハライチ・岩井勇気らを驚かせました。

続いて番組では、翌日4月4日より放送がスタートした春の注目アニメ『あかね噺』を大特集。主人公の落語家・桜咲朱音役を務める永瀬は、出演が決まった時の喜びを語る一方で、「オーディションで『落語は絶対必須』『お稽古には毎回出てもらう』と言われ、果たして自分にできるのかとプレッシャーが半端なかった」と重圧を告白。アフレコ現場ではなんと即席の“高座”を作り、座布団の上で「正座」をして落語シーンを収録しているという、並々ならぬこだわりが明かされました。さらに、本作の落語監修を務める林家木久彦師匠からのアンケートも紹介され、「最近はマイクの前に立つと堂々とした『朱音』になっている」と大絶賛。一方で、「つい指示にSっ気が出てしまう」という師匠に対し、永瀬が「そう言われるとメラメラ燃えて『やってやります！』となる」と負けず嫌いな一面を覗かせる一幕もありました。

さらに話題は、ミュージシャン界の真打・桑田佳祐が本作のために完全書き下ろしで手掛けたオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」の話題へ。桑田が今年70歳にして初めてアニメ主題歌の作詞作曲まで担当したことについて、永瀬は「聞いた時は心臓が止まるかと思った」と振り返ります。番組では、落語家・桑田佳祐を描いたスペシャルアニメ映像も公開され、桑田本人がキャラクターとして喋る豪華な演出にスタジオは大興奮。この奇跡のコラボレーションは、アニメ制作スタッフや原作の担当編集らが桑田宛てに熱い想いを綴った“お手紙（ラブレター）”を送ったことで実現したというエピソードも明かされました。

TVアニメ『あかね噺』は、4月4日（土）夜24時より「ABEMA」にて先行配信。「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送すると同時に最新話の無料配信を開始し、以降クール中ずっと、最新話まで全話を無料見放題でお楽しみいただけます。ぜひお楽しみください。

番組後半の「私のアニメ履歴書」のコーナーでは、10歳の頃に『マイリトルポニー』や『たまごっち』に熱中し、15歳で舞台俳優を目指して養成所に入ったところ声の芝居の面白さに目覚めたという永瀬のルーツを深掘り。さらに、17歳で初ヒロインを務めたアニメ『サマータイムレンダ』で共演した声優・日笠陽子からサプライズのお手紙が到着。「真っ直ぐな精神と真っ直ぐな瞳で芝居に向き合う姿は、もはや美しかった」「いつかとんでもない壁にぶち当たる日もあるでしょう。それを乗り越えた先で待ってますね。未来（ミラ）と2人で登っておいで」という愛とリスペクトに溢れたメッセージが代読されると、永瀬は「人に手紙をもらったの初めてかも…」と心を打たれた様子。「当時すごい悩んでいた時に、答えを出すのではなく、ちょっとだけアシストして道を広げてくれた」と日笠との心温まるエピソードを振り返り、「もっと頑張らなきゃと思いました！」と決意を新たにしていました。

また、最新アニメニュースのコーナーでは、累計入場者約15万6000人を記録した「AnimeJapan 2026」の話題に。スタジオでは「AnimeJapan」の舞台裏トークが白熱し、永瀬が「休む暇もなくバタバタとステージを移動していた」と語ると、MCとして参加した経験のある岩井は「いつも孤独な部屋に入れられている」とボヤキ節。出演者の徳井青空は『ご注文はうさぎですか？』のステージを振り返り、「キャストがみんなお喋りで盛り上がりたくなっちゃうところを、MC・速水奨さんがピッと止めてくれる」と、タイトなスケジュールの中で光る速水の見事なタイムキープ術を明かしました。

番組の最後には、今週からクールエンディングテーマ曲が浪川大輔の『UNSTOPPABLE』に決定したことが発表されました。これを受け、MCのハライチ・岩井が「言ってなかったですけど、僕一番好きな声優、浪川さんなんです」と突然の告白。「『君に届け』の頃から好きで、唯一無二の声」と溢れる愛を熱弁。

浪川のアーティストデビュー15周年記念プロジェクトで、8枚目のミニアルバム『UNSTOPPABLE』に収録の本楽曲は、何度でも立ち上がり挑み続ける、“浪川大輔の今”を象徴する一曲です。番組を彩るクールエンディングテーマ『UNSTOPPABLE』にもご注目ください。

豪華ゲストの素顔や春アニメの貴重な裏話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#81は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

次週4月10日（金）放送の#82では、ゲストにアニメ「霧尾ファンクラブ」から稗田寧々、アニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』より鈴代紗弓の2名を迎えてお届けします。ぜひお楽しみに。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#81

放送日：2026年 4月3日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/6lpuX

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：永瀬アンナ

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/