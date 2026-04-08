自転車にも「青切符」時代が到来--走行映像の記録が、今こそ必要な理由。【AKEEYO】AKY-730 Pro、Makuake公開1週間で達成率1,104%・550万円を突破

慕晟株式会社

AKEEYOは、自転車・バイク向け4Kライドレコーダー「AKY-730 Pro」のMakuake応援購入プロジェクトを公開。公開からわずか1週間で支援総額550万円・達成率1104%を達成し、同カテゴリにおいて異例の反響を呼んでいます。現在も応援購入受付中です。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/aky-730pro/

■2026年4月1日--自転車にも「青切符」制度が導入された(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html)

2026年4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」が適用されます。

これまでは、違反者に対しては「警察が注意する」または「起訴して刑事手続きに移行する」の2択のみでしたが、これからは違反者に対して反則金が科されるようになります。 Alblog

16歳以上の自転車運転者による信号無視・一時不停止などの違反が、反則金の対象となります。

つまり、「自転車だから大丈夫」という時代は終わった。

万が一のトラブルや事故が発生したとき、走行中の映像記録は自分の身を守る唯一の客観的証拠となる。ドライブレコーダーが自動車の標準装備になったように、今まさに自転車・バイクにおける走行記録の重要性が急速に高まっている。

■ 達成率1,104%--市場が求めていた、本物の性能

AKY-730 Proは、Makuake公開からわずか1週間で550万円・達成率1,104%を突破。 この数字は、日本のライダー・サイクリストが「本当に使える」記録デバイスを強く求めていることの証明だ。

■ AKY-730 Pro が選ばれる6つの理由

１. ソニーIMX678センサー搭載、4K 30fps

800万画素の最新センサーが昼夜問わず圧倒的な解像度で記録。事故時のナンバープレートも鮮明に捉える。

２. HDR＋WDR＋夜視強化の三重補正

対向車のヘッドライト直撃でも白飛びしない。暗い夜道でも昼間と変わらない視認性を確保する。

３. 新機能：風ノイズ低減搭載

走行中の風切り音を自動抑制。エンジン音・環境音をクリアに収録し、そのままコンテンツとして使えるクオリティ。

４. 3500mAh大容量バッテリー＋11W急速充電

最大6時間の連続録画を実現。防水充電ケーブル対応で、雨天走行中の充電にも対応する。

５. 1.14インチ タッチディスプレイ搭載

スワイプ操作対応のディスプレイをカメラ本体に搭載。Wi-Fi・GPS・解像度などの設定をスマートフォンアプリを開かずにその場で変更できます。GPS連動によるリアルタイム速度・進行方向表示にも対応しています。

ライブビュー画面：今、何が映っているか--一目瞭然。ホーム画面：走行情報を、ひと目で。データ画面：走った記録が、すべてデータになる。設定画面：すべての機能を、指先でコントロール

６.2.4G / 5G デュアルバンドWi-Fi ＋ 専用アプリ

iOS・Android対応の専用アプリ（無料）により、スマートフォンからのリアルタイムプレビュー・録画データの転送・SNSへの共有・全機能設定が可能です。

■ Makuake 超超早割プランのご案内

現在、Makuakeにて**超超早割プラン（28%OFF）**を受付中。

数量限定のため、枠がなくなり次第終了となる。

https://www.makuake.com/project/aky-730pro/

超超早割限定特典：64GB SDカードを1枚プレゼント 4K録画対応の高品質SDカードを同梱。届いた日からすぐに使い始められる。

※ SDカードは昨今の価格高騰により市場価格が大幅に上昇しています。

この機会をぜひご活用ください。

■ 会社概要

会社名：AKEEYO

事業内容：自転車・バイク向けライドレコーダーの企画・開発・販売

公式サイト：https://www.akeeyo.co.jp