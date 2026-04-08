【参加無料／4月22日(水)】化粧品向け機能性素材オンラインセミナーを開催

グリコ栄養食品株式会社

グリコ栄養食品株式会社は、糖質加工技術（酵素技術）を活かし、化粧品へ活用できる機能性素材の研究・製造・販売を行っています。

この度、化粧品の企画・製造企業様向けに、当社の化粧品向け素材を紹介するセミナーを開催します。

【開催概要】

セミナーの詳細とお申し込みはこちら :https://www.glico.com/nutrition/web_01/◆開催日時

2026年4月22日(水) 14:00～15:30

◆開催形式

オンラインセミナー（zoom配信）

◆プログラム

１. 14:00～14:30

ロンジェビティ「年齢を重ねても肌がいきいきと健やかであること」への挑戦

バイオグリコーゲン

美容業界で注目を集めている「ロンジェビティ」。大手化粧品メーカーも注目するこのコンセプトは、健康寿命への意識の高まりや美容とウェルネスの融合など、これからトレンドになる要素が詰まっています。

今回ご紹介する化粧品原料「バイオグリコーゲン」は「肌に与える」だけではなく「肌がみずから健やかになる」ことを支える原料です。毛穴の開きやシミ、しわ、たるみなどの幅広い年代の肌悩みに応える化粧品開発に、ぜひお役立てください。

２. 15:00～15:30

敏感肌に寄り添うミネラル素材

POs-Ca（ポスカ）

「敏感肌」は幅広い世代の悩みです。敏感肌の原因はストレスや睡眠不足、ホルモンの乱れなどの内的要因のほか、紫外線や花粉、PM2.5による刺激といった外的要因があり、現代社会ならではの悩みです。生活者の悩みに応えるため、敏感肌化粧品市場は年々拡大しており、スキンケアにおける敏感肌訴求はいまや定番となっています。植物由来のミネラル素材であるPOs-Caは、肌のバリア機能およびターンオーバーのサポートにより、敏感肌を健やかな状態へと導きます。

本セミナーでは、POs-Caの特長と敏感肌へのアプローチに関するさまざまなエビデンスを紹介します。

※以下リンクボタンより、詳しい内容をご確認いただけます。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら :https://www.glico.com/nutrition/web_01/

会社名：グリコ栄養食品株式会社

本社所在地：大阪市西淀川区歌島4-6-5

設立：2012年4月

創業：1956年9月

事業内容：食品原料・機能性素材等の製造、販売

HP：https://www.glico.com/nutrition/