【参加無料／4月22日(水)】化粧品向け機能性素材オンラインセミナーを開催
グリコ栄養食品株式会社は、糖質加工技術（酵素技術）を活かし、化粧品へ活用できる機能性素材の研究・製造・販売を行っています。
この度、化粧品の企画・製造企業様向けに、当社の化粧品向け素材を紹介するセミナーを開催します。
セミナーの詳細とお申し込みはこちら :
https://www.glico.com/nutrition/web_01/
【開催概要】
◆開催日時
2026年4月22日(水) 14:00～15:30
◆開催形式
オンラインセミナー（zoom配信）
◆プログラム
１. 14:00～14:30
ロンジェビティ「年齢を重ねても肌がいきいきと健やかであること」への挑戦
バイオグリコーゲン
美容業界で注目を集めている「ロンジェビティ」。大手化粧品メーカーも注目するこのコンセプトは、健康寿命への意識の高まりや美容とウェルネスの融合など、これからトレンドになる要素が詰まっています。
今回ご紹介する化粧品原料「バイオグリコーゲン」は「肌に与える」だけではなく「肌がみずから健やかになる」ことを支える原料です。毛穴の開きやシミ、しわ、たるみなどの幅広い年代の肌悩みに応える化粧品開発に、ぜひお役立てください。
２. 15:00～15:30
敏感肌に寄り添うミネラル素材
POs-Ca（ポスカ）
「敏感肌」は幅広い世代の悩みです。敏感肌の原因はストレスや睡眠不足、ホルモンの乱れなどの内的要因のほか、紫外線や花粉、PM2.5による刺激といった外的要因があり、現代社会ならではの悩みです。生活者の悩みに応えるため、敏感肌化粧品市場は年々拡大しており、スキンケアにおける敏感肌訴求はいまや定番となっています。植物由来のミネラル素材であるPOs-Caは、肌のバリア機能およびターンオーバーのサポートにより、敏感肌を健やかな状態へと導きます。
本セミナーでは、POs-Caの特長と敏感肌へのアプローチに関するさまざまなエビデンスを紹介します。
※以下リンクボタンより、詳しい内容をご確認いただけます。
セミナーの詳細とお申し込みはこちら :
https://www.glico.com/nutrition/web_01/
会社名：グリコ栄養食品株式会社
本社所在地：大阪市西淀川区歌島4-6-5
設立：2012年4月
創業：1956年9月
事業内容：食品原料・機能性素材等の製造、販売
HP：https://www.glico.com/nutrition/