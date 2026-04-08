アークティックウルフジャパン合同会社

【東京・日本、2026年4月8日】セキュリティ運用における世界的リーダーであるArctic Wolf Networks Inc.の日本法人アークティックウルフジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、以下Arctic Wolf）は、本日、東映ラボ・テック株式会社のポストプロダクション部門として、編集から試写まで1つのパッケージでソリューション提供可能な東映デジタルラボ株式会社(以下東映デジタルラボ）が、同社のAurora Managed Endpoint Defenseを採用し、サイバーセキュリティ体制の強化とエンドポイントセキュリティ管理の効率化を実現したことを発表しました。

東映デジタルラボは、撮影素材の編集からカラーグレーディング、合成、音声処理まで扱うポストプロダクションとして、映画・テレビ番組・配信など多方面にわたってビジネス展開する企業です。同社はこれまで、複数のウイルス対策ソリューションを個別に運用しており、統合的な管理が難しいという課題を抱えていました。限られたITチームで重要なインフラを支える中、運用負荷を軽減しながらセキュリティを強化できるソリューションを求めていました。

「これまでエンドポイント保護は分散しており、管理が非常に難しい状況でした。」と、研究開発部 課長の林 譲氏は語ります。「インターネットに接続していない環境もあるため、頻繁にアップデートせずとも自律的に動作し、全拠点を一括管理できるものが必要でした。Arctic WolfのAurora Managed Endpoint Defenseはまさにその要件を満たしていました。」

同社は約150台の端末にAurora Protect（EPP）およびAurora Focus（EDR）を導入し、24時間365日の監視と一元管理を実現しました。高度なチューニングによりアラートのノイズを大幅に削減し、チームは負担を軽減しながら常時監視の安定した運用を維持しています。

また、システムグループ長の松本竜也氏は「Arctic Wolfのサポートは非常に手厚く、代理店とのやり取りにも入っていただき、充実したサポートが得られています。」と話します。また「ソフトウェア一覧が確認できることで、資産管理的にも活用し、日常業務に負担がかかることもなく、高いセキュリティレベルを維持できています。アラートは明確で対応しやすく、管理コンソールで必要な情報をいつでも確認できます。今では、ISMSのフレームワークに照らし合わせたポリシー策定で、高いセキュリティレベルを担保し、バックエンドではArctic WolfのSOC（Security Operation Center)が24時間365日体制で脅威を監視し必要な時のみにアラートをあげます」と強調します。今後、東映デジタルラボはArctic Wolfとともに、さらなるサイバーセキュリティの拡張を実現できることを期待しています。

Arctic Wolf 日本法人社長の吉本 努は次のように述べています。

「Aurora Managed Endpoint Defenseは、お客様の運用負荷を大幅に軽減し、小規模なチームでもエンタープライズレベルのセキュリティオペレーションを実現できるソリューションです。私たちは、東映デジタルラボ様のセキュリティチームの一員になることで、東映デジタルラボ様が世界水準のポストプロダクションサービスを安心して提供し続けられるよう支援できることを誇りに思います。」

詳細な導入事例はこちら(https://arcticwolf.com/resources-ja/)からダウンロードできます。

Arctic Wolfのサイバーセキュリティソリューションに関する詳細はarcticwolf.com/ja(https://arcticwolf.com/ja/)をご覧ください。

その他のリソース：

- Facebook(https://www.facebook.com/ArcticWolfNetworks)、X（旧Twitter）(https://x.com/AWNetworks)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/arcticwolf/)、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCen9S5KZnSYYDYO4DlyP7qA)でArctic Wolfと繋がる- Webサイト(https://arcticwolf.com/ja/)でセキュリティソリューション(https://arcticwolf.com/ja/jp-aurora-endpoint-security/)の詳細を見る- Arctic Wolfのソリューションについて問い合わせる(https://arcticwolf.com/ja/contact-us/)

東映デジタルラボについて

東映デジタルラボ株式会社

住所： 東京都練馬区東大泉2-34-5

設立： 2010年8月

従業員数： 約160名 東映ラボ・テック株式会社含む

URL： https://www.toeilab.co.jp/business1/

業界： 映像

Arctic Wolfについて

Arctic Wolf(R)はグローバルなセキュリティオペレーションのリーダーとして、クラウドネイティブなセキュリティオペレーションプラットフォームによって、現代のサイバー攻撃に直面する顧客がサイバーリスクに対処できるよう支援します。Arctic WolfのAuroraプラットフォームは、週あたり9兆件以上のセキュリティイベントを取り込んで分析し、かつてない規模と能力でのサイバー防御を可能にします。これにより、幅広い業界におけるあらゆる規模の企業が、自社のセキュリティ体制、準備性、長期的なレジリエンスに自信を持てるようになります。自動化された脅威防御、対応、修復能力を提供することによって、Arctic Wolfは、世界水準のセキュリティオペレーションの実現をボタンひとつで可能にし、顧客の最も重要な資産の保護を高速で実現します。

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Arctic Wolf、Aurora、Alpha AI、Arctic Wolf Security Operations Cloud、Arctic Wolf Managed Detection and Response、Arctic Wolf Managed Risk、Arctic Wolf Managed Security Awareness、Arctic Wolf Incident Response、Arctic Wolf Concierge Security Team は、Arctic Wolf Networks, Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。