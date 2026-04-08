ヘティヒが 公式ウェブサイト hettich.com をリニューアル

ヘティヒ・ジャパン株式会社最新のソリューションを提案するヘティヒの新しい公式ウェブサイト hettich.com(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)

ヘティヒ ウェブサイト hettich.com(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)

家具用金物メーカーのヘティヒ（Hettich）は、このたび公式ウェブサイトhettich.com(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)をリニューアルいたしました。製品情報だけでなく、空間提案やトレンド情報、導入事例など、ヘティヒの価値をより直感的に体験できるコンテンツを拡充しました。

ヘティヒ ウェブサイトを見る :https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0こちらからアクセスできます

hettich.com(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)ではヘティヒの最新ソリューションやブランドの世界観をより分かりやすくご紹介しています。

オンラインカタログ 製品カタログ5.0(https://catalog.hettich.com/General/TA_2026/ja_JP/)

ヘティヒ・オンラインカタログ(https://catalog.hettich.com/General/TA_2026/ja_JP/)では、ヘティヒ・ジャパンが日本で取り扱いのある製品を掲載しております。

国内で取り扱いのある製品情報をご覧いただけます。

アイデア一覧 Inspirations(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7)

アイデア一覧（Inspirations）(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7)では、ヘティヒの様々なソリューションをご覧いただけます。多彩なデザインが可能な新世代の家具は、自分らしい個性を家具に表現したいすべての人にとって、明らかに付加価値をもたらします。ヘティヒは、このようなお望みを創造的かつ優れたコスト効率で実現する方法を提案しています。当社の多彩でクリエイティブな家具からインスピレーションを得て、創造力を膨らませてください！

Inspirations（アイデア一覧）(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7)では、ヘティヒの様々なソリューションをご覧いただけます。

製品情報 Products(https://www.hettich.com/ja-jp/%E5%95%86%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7)

製品情報（Products）(https://www.hettich.com/ja-jp/%E5%95%86%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7)では、新製品から定番製品までヘティヒの全ての製品をご覧いただけます。

現代家具のコンセプトに柔軟性と多機能性を提供するトレンドを推進するため、ヘティヒは数々のイノベーションを生み出し、絶えず新たなアイデアを追求しています。当社は誇りを持って、この家具に対する姿勢を貫いています。当社の家具用技術は、そのための貴重な基盤を形成しています。当社は、今後も情熱的に研究を続けていきます。インテリジェントな機能の開発。そして、世界の家具に命を吹き込みます。

新製品から定番製品までヘティヒの全ての製品をご覧いただけます。

CADダウンロード Service(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)

業界向けCAD|CAMシステムの主要メーカーが当社のパートナーです。このため、多くのヘティヒ製金具では、穴開けデータやマスターデータロジックを含むオリジナルの図面データをマテリアルライブラリから直接呼び出すことができます。ロゴをクリックすると、当社の強力なCADパートナーについての詳細をご覧いただけます。

ヘティヒ製品のCADデータはこちらからダウンロードできます。

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お問い合わせは、ヘティヒ・ジャパン（株） マーケティング部までご連絡ください。

- 電話番号: 03-5283-2977

- メールアドレス: info-japan@hettich.com

ヘティヒ社について

ヘティヒ社は1888年に設立された家具用金物メーカーで、世界80ヵ国で8,200名の社員が活動しています。お客様の信頼を大切にし、「一貫性のある価値」「品質」「イノベーション」を提供することを目指しています。

詳細は公式ウェブサイト www.hettich.com(https://www.hettich.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0) をご覧ください。

ヘティヒ・グループ本社ショールーム「Hettich Forum（ヘティヒ フォーラム）」（ドイツ）