スマホで完結、1万円から始められる不動産投資「PARTNERS Funding」Vol.39を組成し出資の募集を開始

株式会社パートナーズ

株式会社パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：吉村 拓、以下「当社」）は、小規模不動産特定共同事業法の電子取引認可に基づき、スマートフォンで1万円から始められる都心の中古マンションに特化したクラウドファンディングサービス「PARTNERS Funding（パートナーズ ファンディング）」Vol.39を組成し、2026年4月9日午前11時よりサービスサイトにて出資の募集を開始します。



サービスサイト：https://partners-funding.jp/





Vol.39概要

物件情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135730/table/30_1_2a6cb83775557143225e4cc6e0fd22d7.jpg?v=202604081151 ]

ファンド詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135730/table/30_2_fef19c661a4c27df00772c609808582e.jpg?v=202604081151 ]

その他

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/135730/table/30_3_d80b0d1a63cd21bf6b9f16d0cbe92971.jpg?v=202604081151 ]





募集物件ページはこちら(https://partners-funding.jp/projects/project-39sa)からご確認いただけます。

2020年サービス開始から現時点まで、元本割れゼロ。利回り8%以上を実現。

PARTNERS Fundingは、インターネットで1万円から不動産投資が行えるサービスです。投資家の皆さまから資金を集め、その資金を基に不動産を取得・運用（貸借や売却など）し、得られた利益の一部を投資家さまに配当として還元する、資産運用の1つです。



スマートフォン1台で完結し、少額から資産運用を始めることができます。

PARTNERS Fundingでは、2020年サービス開始から現在まで当社が運用を終了した物件全てにおいて、元本割れなく、出資金の償還を行い支払いに遅れなく利回り8％以上の配当を実現しています※1。



また、運用手数料は含まれていますが、情報利用料・税金・売買コスト等は含まれておりません。



投資用不動産売却をメイン事業とする当社では、月100件以上※2の取引物件の中から選りすぐりの物件のみをご紹介することで、高い利回り※3や安全性を追求した物件提案を実現しています。



※1 2025年7月末時点、運用終了の物件において元本割れゼロ（出資金の償還）を実現。

※2 2024年10月期第3四半期決算説明資料P24「売却DX成約件数」からひと月あたりの平均値を算出した数値

※3 弊社実績：利回り8%～15%(2025年7月時点)。銀行預金(普通預金：0.02％の場合)との比較。サービス開始から2025年7月まで元本割れゼロの実績でありますが、将来のいかなる利益を保証するものではございません。

■福岡支社 支社長 中林良太のコメント（本物件について）

「アイ・セレブ大博通り」は、2006年3月竣工、地上14階建て・総戸数50戸の分譲リースマンションです。専有面積20平米台の1Kタイプを中心とした間取り設計により、九州最大のビジネス街である博多周辺で働く、単身ビジネスパーソンのニーズに特化しています。

加えて、多忙な単身世帯に不可欠な「宅配ボックス」や、女性単身者にも安心な「オートロック」「防犯カメラ」といった充実した防犯・共用設備を備えており、周辺エリアにおいて高い入居満足度と稼働率が期待できます。

本物件最大の特徴は、「福岡都心部における立地のポテンシャル」です。福岡を象徴する2大エリア、博多と天神のどちらへも軽やかにアクセス可能なポジションに位置し、地下鉄箱崎線「呉服町」駅まで徒歩約7分という好立地。 また、福岡市のメインストリートである「大博通り」至近の商業地域に位置しており、オフィスや商業施設としての土地利用ニーズも高いエリアです。全国的にも希少な「人口増加が続く都市・福岡」の中心部だからこそ、長期にわたり安定した賃貸収入が期待できます。

※入居需要については当社としての経験に基づく見通しであり、将来を保証するものではありません。市場環境の変化により異なる結果となる場合がございます。

ファンディングの流れ

会員登録後、出資者情報をご登録いただき、成立前書面の確認・プロジェクトを選択し、ファンドへの出資の応募が可能となります。その後、厳正なる抽選の上、出資を確定し、契約・入金手続きを経てファンドの運用を開始。運用期間終了後、財産管理報告書を送付し、償還日に登録口座に分配金を入金します。











株式会社パートナーズ会社概要



株式会社パートナーズは「いい生き方のパートナーとして、人と社会の未来を拓く」というミッションのもと、投資用不動産の売却、購入、運用、保険、少額投資を取り扱う資産運用総合アドバイジングカンパニーです。

愛を持って真摯に寄り添い、資産運用の煩雑な手続きをテクノロジーの力でもっとカンタンに。「LOVE & TECHNOLOGY」を掲げ、生涯のパートナーとしてお客さまと向き合い続けます。

社名：株式会社パートナーズ

代表者：代表取締役社長CEO 吉村 拓

URL：https://www.partners-re.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 34F

設立：2011年9月

社員数：180人

事業内容：

テクノロジーを活用した、資産運用に関連するワンストップサービス

（取扱商品：投資用不動産、保険、少額投資）

主なアワード：4年連続GPTWベストカンパニー認定、アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2021

当社は東証グロース市場に上場している株式会社GA technologiesのグループ企業です。