ウィザースホーム、プロゴルファー池田勇太選手とスポンサーシップ契約を締結

株式会社 ウィザースホーム

新昭和グループの注文住宅ブランド「ウィザースホーム」を手掛ける株式会社ウィザースホーム（本社:千葉県千葉市中央区、代表取締役:神崎 智、以下「ウィザースホーム」)は、2026年4月1日にプロゴルファー池田勇太選手とスポンサーシップ契約を締結いたしました。

今回スポンサーシップ契約を締結した池田選手は、ウィザースホームが本社を置く千葉県で生まれ育ち、ジュニア時代から国内外で数々のタイトルを獲得し、プロ転向後はリオ五輪に出場するなど史上11人目の通算21勝に到達するなど、日本を代表するトッププレーヤーです。スポンサーシップ契約締結に基づいて、池田勇太選手は2026年4月9日より開催される「東建ホームメイトカップ」より、ヘッドギアにウィザースホームのロゴマークを付けてツアー参戦いたします。

■スポンサーシップ契約締結の背景

ウィザースホームは、「人をつくり、家をつくり、あるべき地球の未来をつくる。」のミッションのもと「いい家を、つくろう。」をスローガンに地域に根差し、お客さまの日常に寄り添う活動を行っております。多様化する暮らし方やニーズへの対応力を高めるとともに、住宅性能やデザイン性の高い住まい提案を実践しています。千葉県出身のトッププレイヤーとして「子どもたちにゴルフの楽しさや素晴らしさを知ってもらいたい」という想いや、ケガに苦しみながらも「40歳からもうひと花咲かせたい」と常に挑戦し続ける姿勢に深く共感し、今回の契約締結にいたしました。

ウィザースホームは、地元企業として挑戦をし続ける池田選手を全力で応援してまいります。

■池田 勇太選手 プロフィール

池田 勇太（いけだ ゆうた）

出身地：千葉県

生年月日：1985年12月22日

ゴルフ歴：6歳～

勝利数：ツアー通算21勝（うち国内メジャー3勝）

賞金王：2016年男子ツアー賞金王（年間獲得賞金2億円を達成）

■ウィザースホームについて

・企業名 ：株式会社ウィザースホーム

・代表者 ：代表取締役 神崎 智

・本社所在地：千葉県千葉市中央区川崎町1番地39

・設立 ：平成28年11月1日

・業種 ：2×4・2×6工法・木造軸組工法（ハイブリッド工法）による住宅の企画・設計・施工・販売、不動産の売買・仲介、太陽光発電システム、オール電化システム等の販売及び設計・施工、火災保険・損害保険代理店業務、前各号に附帯関連する一切の事業他

ウィザースホームは、1970 年に千葉県君津市で創業し、2×4・2×6 工法による住まいを手掛け、55年余りとなる新昭和グループの注文住宅ブランドです。「With Earth～地球とともに～」がブランド名の由来で、「人をつくり、家をつくり、あるべき地球の未来をつくる」をミッションに、人だけでなく地球環境にもやさしい住まいづくりを推進。ブランド発足 20 周年を迎えた 2021 年１月には

「いい家を、つくろう。」をスローガンに掲げ、地域に根差した活動を行っています。また、国連が提唱する SDGs に賛同し、6 つの「サスティナブル宣言」を発表。さらに 2023 年には、地球環境と人にやさしい住まいの普及の推進を図るため「With Earth 宣言」を表明。ひとと、まちと、ほしに寄り添う事業を展開していきます。

【ウィザースホーム公式HP】https://with-e-home.com/