オーストラリア ケアンズ観光局 『マリンダイビングフェア2026』に出展

ケアンズ観光局写真右から：福島和可菜さん（姉）、福島舞さん（妹）

ケアンズ観光局（オーストラリア クイーンズランド州ケアンズ、CEO：マーク・オルセン）は、2026年4月3日(金)から5日(日)まで東京・池袋サンシャインシティ文化会館ビルで開催されたアジア最大級のダイビングイベント「マリンダイビングフェア2026」に、クイーンズランド州政府観光局、およびエイチ・アイ・エスとともに『ケアンズ＆グレートバリアリーフ』ブースを出展しました。

出展ブースでは、世界自然遺産グレートバリアリーフの魅力を、迫力ある映像やスペシャリストによる説明を通じて紹介しました。さらに、現地ツアーオペレーターが来日し、ダイビングやシュノーケリング、クルーズなどの最新ツアー情報を直接紹介。来場者は、具体的な旅行体験をイメージしながらケアンズの魅力に触れる機会となりました。また、ダイビングクルーズなどが当たるサイコロチャレンジ企画も実施し、多くの来場者で賑わいました

■福島和可菜さん・舞さん姉妹が語る、グレートバリアリーフの魅力

最終日の4月5日（日）には、ケアンズマラソンアンバサダーであり、タレント・ランナーとして活躍する福島和可菜さん・舞さん姉妹がケアンズ観光局ステージに登壇。トークショーでは、グレートバリアリーフでのダイビングの魅力に加え、釣りやビーチアクティビティ、無人島ツアーやラフティング体験、クラフトビールをはじめとするローカルグルメなど、“海・自然・食・アクティビティが一体となったケアンズの多彩な魅力”について語りました。

登壇の様子

福島和可菜さんは、今回の登壇に際し次のように述べています。

「イベントではグレートバリアリーフを中心に語りましたが、ケアンズは本当に魅力が満載で、何度訪れても新しい体験ができる素晴らしい場所です。日本から最も近いオーストラリアで、時差も約1時間と訪れやすく、年間を通じて温暖な気候も嬉しいポイントの１つです。2つの世界遺産に抱かれ、新しい自分に出会える素敵な体験ができるケアンズに、ぜひ多くの方に訪れていただきたいです。」

福島舞さんは次のように述べています。

「トレイルランニングとクラフトビールが大好きな私にとって、ケアンズは最高の場所です。壮大な景色と自然の中で身体を動かしたり、動物たちと触れ合あったりし、1日思いっきり遊んだ後にはケアンズでしか食べられないローカルグルメを楽しめる。日本から直行便でアクセスできる利便性もあり、アクティブに楽しみたい方にも、リラックスしたい方にも、とってもおすすめです。」

同日にはケアンズ往復航空券などが当たる抽選会も実施され、多くの来場者の関心を集めました。

ケアンズ観光局は、本イベントを通じ、グレートバリアリーフを中心とした海の魅力に加え、熱帯雨林や多彩なアクティビティ、食文化など、複合的な観光体験が可能なデスティネーションとしてのケアンズの魅力を訴求しました。来場者からは高い関心が寄せられ、今後の旅行先としての認知拡大および需要喚起につながる機会となりました。

■「マリンダイビングフェア』 とは

今年34回目の開催となった「マリンダイビングフェア」は、ダイビングやマリンレジャー、リゾートに関する最新情報を発信するアジア最大級のイベントで、毎年約4万人が来場します。国内外のダイビングエリアや関連企業・団体が出展し、水中写真や最新ギア、環境保全など多角的なテーマで構成されている点が特徴です。2026年も昨年に引き続き多くの来場者が訪れました。

https://marinediving.com/mdf/

■「グレートバリアリーフ」の特徴

グレートバリアリーフは、オーストラリア北東部に広がる世界最大のサンゴ礁群であり、世界自然遺産にも登録されています。色とりどりの魚類やウミガメ、サメなど多様な海洋生物が生息し、シュノーケリングやダイビングを通じて自然を間近に体験できる観光地として知られています。また、この美しい自然を後世にも残すため、オーストラリア政府や研究機関、地域コミュニティが連携し、サンゴの回復を目的とした再生プロジェクトや、水質改善に向けた沿岸管理を行っています。さらに、宿泊施設においても環境に配慮した素材を使用するなど、地域全体で持続可能な取り組みが進められています。

ケアンズ観光局について

ケアンズは、オーストラリア北東部のクイーンズランド州に位置し、1年を通して常夏の気候に恵まれた都市です。オーストラリアの中でも日本から最も近い都市で、直行便で約7時間、時差も約1時間とアクセスしやすく、日本人にとって訪れやすいデスティネーションです。世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフ、熱帯雨林にも近接しており、短期間で海と山を体験できる点が特徴です。さらに、シュノーケリングやダイビング、キュランダ高原鉄道など多彩なアクティビティが楽しめるほか、コンパクトな街並みで利便性にも優れています。また、美しい自然を守るため、観光局や政府と連携し、保全活動に積極的に取り組んでいます。

詳細については公式サイトをご覧ください。

＜ケアンズ観光局 公式情報＞

■ケアンズ観光局 公式 日本語ウェブサイト：https://www.tropicalnorthqueensland.org/jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/user/CairnsGBR

■Instagram：https://www.instagram.com/cairnsjp/

■Facebook：https://www.facebook.com/CairnsJP/

■X（旧Twitter）：https://twitter.com/Cairns_JP