GAAAT、美樹本晴彦直筆サイン入り「世界に1点」の大型アート作品が270万円で落札

株式会社GAAAT

デジタルとフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランド「株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）」は、開催中の「美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～斉唱～」にて展示していた大型メタルキャンバスアート作品「託された願い」のオンラインオークションを実施し、270万円で落札されたことをお知らせします。

本オークションは、開始価格100万円から入札がスタートし、複数のコレクターによる競り合いの中で価格が上昇、最終的に約2.7倍となる270万円で落札されました。GAAATにおける販売史上最高額を記録しています。

作品名：「託された願い」作：美樹本晴彦 (C)1984 BIGWEST

■ 本作品について

本作品は、美樹本晴彦画集『MACROSS』の表紙絵をモチーフに、巡回展の象徴として展示された最大サイズ（A0：841mm × 1189mm）で制作されたメタルキャンバスアートです。

2025年4月の東京・原宿の「～叙唱～」を手始めに巡回の各会場にて展示、2025年11月の福岡会場「～響唱～」にて展示現品に直筆サインが施された一点ものであり、作品そのものに加え、巡回展の文脈と制作背景を内包した作品として位置づけられています。

また、本展は約1年にわたり全6会場で巡回開催されており、本作品はその最終章「～斉唱～」において象徴的に提示された一作です。オークション形式での展開は、作品が市場においてどのように評価されるかを可視化する試みとして実施されました。

■ オークション結果

本作品は、これまでの展示・販売の蓄積を背景に、継続的な評価のもと落札されました。

作品名：「託された願い」

作家：美樹本晴彦

仕様：直筆サイン入り／世界に1点／大型メタルキャンバスアート（A0サイズ）

開始価格：1,000,000円

落札価格：2,700,000円（約2.7倍）

参加者数：8名

入札数：20件

落札者：個人

形式：オンラインオークション

期間：2026年3月9日（月）13:00～3月16日（月）20:00

■ 美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～斉唱～について

本展は、40年以上にわたり描き続けてきた美樹本晴彦氏の「マクロス」イラストレーションの軌跡を、最新テクノロジーを活用したアート表現に昇華した企画展です。最終章「斉唱」は、本企画展の締めくくりとなる会期です。

会期：2026年3月3日（火）～3月15日（日）

会場：銀座洋協ホール（東京都中央区銀座6-3-2）

イベント詳細：

https://gallery.gaaat.com/pages/mikimotoharuhiko

■ 今回の結果と今後の展開について

今回の結果は、IP作品においても、作品性・希少性・展示文脈が重なることで、アート作品としての価値評価が形成され得ることを示すものとなりました。

GAAATでは今後も、作品の背景や制作プロセスを含めた価値を適切に届ける手法として、オークション形式を含む多様な販売手法の展開を進めてまいります。



■GAAATについて

GAAATは、アートとテクノロジーの力で、IPコンテンツの表現と体験を新しい次元へ拡張するアートブランドです。私たちは、独自の技術とクリエイションによって、世界観や感情の奥行きを空間的・体験的に広げ、IPが持つ力をアートとして再定義します。

以上

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