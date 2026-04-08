会員900名超のスイミング・フィットネス複合施設「アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川」がスクール管理システム「スコラプラス」を導入

本リリースのポイント

VISH株式会社- 請求データ作成を半日（4～5時間）→40分に短縮し、経理業務を大幅効率化- 欠席・振替・バス変更のアプリ化で電話対応をほぼゼロに- 進級テスト入力をプールサイドで完結、コーチの事務作業を3分の1に削減- ICカード入退館と保護者通知で安全管理を強化- フロント1名体制でも余裕を持った運営が可能に

VISH株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵浩之）は、福岡県柳川市のスイミング・フィットネス複合施設「アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川」における「Schola+（スコラプラス）」の導入事例を公開しました。

同施設では、こども500名・大人400名の会員管理において、紙・電話中心の運用が業務負荷となっていましたが、スコラプラス導入により請求・振替・連絡・進級管理・バス運行をシステムに一元化。限られた人員でも安定した運営ができる体制を整えました。

本リリースでは、導入背景と効果をまとめたインタビュー記事の公開をお知らせします。

背景：紙と電話に追われ、フロント業務が逼迫

アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川では、導入前に以下の課題を抱えていました。

- 電話対応の集中：欠席・振替・バス変更の電話が夕方に集中し、フロント業務が逼迫- 紙ベースの情報共有：伝言メモや出欠表が掲示板に溢れ、確認漏れ・伝達ミスが発生- 請求業務の煩雑さ：3店舗・5銀行分のデータを手作業で集約、フロッピーディスクでの運用も継続- 入退館管理の手間：バーコード式でスタッフが一枚ずつ読み取り対応

こうした状況は、会員増加に伴い運営負荷が高まる中で、限界を迎えつつありました。

スコラプラス採用理由：業界標準の安心感と費用対効果

同施設では、複数システムを比較検討した中で、以下を重視してスコラプラスを選定しました。

導入効果：「フロント1人でも回る」運営体制へ

- 業界での普及率：周辺のスイミングクラブの多くが導入済みで、運用ノウハウの共有が容易- 直感的な操作性：現場スタッフがすぐに習得でき、導入時の混乱を最小化- 手頃な月額費用：機能と費用のバランスが良く、長期運用に適したコスト構造

1. 請求業務を半日→40分に短縮

3店舗分の請求データ集約・銀行別データ作成が、クラウド上で完結。フロッピーディスク運用から脱却し、データ破損リスクも解消しました。

2. 電話対応をほぼゼロに

欠席・振替・バス変更がアプリで完結。夕方に集中していた電話対応がほぼなくなり、フロントスタッフが会員対応に集中できる環境を実現しました。

3. コーチの事務作業を3分の1に削減

進級テスト結果をプールサイドでタブレット入力。事務所に戻っての転記作業が不要になり、指導に集中できる時間が増加しました。

4. 安全管理の強化

ICカード入退館により、子どもの入館状況をリアルタイムで把握。保護者アプリへの自動通知で、施設・保護者双方の安心感が向上しました。

5. バス運行管理の効率化

約300名のバス利用者情報がアプリ経由で自動更新。手書き転記によるミスを防ぎ、置き去り事故防止にも寄与しています。

進級テスト結果をプールサイドでタブレット入力

アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川様 コメント

支配人 高山 直也 様

「事務作業さえ効率化できれば、フロント業務は1人でも十分こなせるようになります。少人数で運営されているクラブや、人手不足に悩む施設にはぜひおすすめしたいです。」

フロント 高山 美香 様

「事務作業の負担が体感で50～60%減り、会員さんとの会話が増えました。業務が楽になっただけでなく、仕事がもっと楽しくなりました。」

総務・経理 古賀 理恵 様

「半日かかっていた請求作業が40分で終わるようになり、『データが壊れるかも』という不安からも解放されました。」

写真左から：高山 美香 様、高山 直也 様、古賀 理恵 様

今後の展望：24時間WEB入会の実現へ

同施設では、24時間フィットネス利用者向けに「スマホで完結するWEB入会」の導入を検討中。フロント対応時間に依存しない入会フローを構築し、さらなる運営効率化を目指します。

インタビュー記事について

アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川の導入背景や、現場の具体的な変化をインタビュー形式で紹介しています。

▶ インタビュー記事をみる https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/ajsports_yanagawa/

アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川

福岡県柳川市に拠点を置き、柳川・城島・佐賀の3店舗を展開するスイミングスクール・フィットネス複合施設。24時間フィットネスジム、スイミングスクール、体操教室、キッズダンスなど多彩なプログラムを提供し、こども500名・大人400名の会員が在籍。「筑後のチカラ全国へ！」をスローガンに、地域密着の施設運営を行っている。

アクセス・ジャパンスポーツクラブ柳川 公式サイト https://www.ajsports.jp/yanagawa

スクール管理システム「スコラプラス」について

「スコラプラス」は、習い事・スクール運営に必要な業務を一元管理できるスクール管理システムです。請求・決済、会員管理、出欠・振替、連絡（専用アプリ）、各種申込フォームなどをまとめ、教室運営の効率化と保護者/会員とのコミュニケーション円滑化を支援します。

スコラプラス公式サイト https://www.buscatch.com/scholaplus/

会社概要

会社名：VISH株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦2丁目10番13号 SC錦ANNEX 6F

代表者：代表取締役 田淵 浩之

設 立：2004年12月

URL：https://www.vish.co.jp/