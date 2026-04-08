酷暑の夏、インナー選びは涼しさと軽やかさを！ 補整下着ブランドのブラデリスニューヨークが、スタイリッシュなデザインにこだわったクールな夏用ブラの新作を発売！

ゴールドフラッグ株式会社

独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、2026年4月8日(水)より「シアースキンブラ」と「Urban Style Bra26S1」を発売いたします。

夏(6～8月)の平均気温を更新し続ける昨今、日本気象協会によると2026年は40℃を超える「酷暑」を記録する地域が複数予測されています。

ブラデリスでは2024年より毎年夏向けブラの新作を発売しており、その購入点数は年々増加しています。涼しさや快適性を求めるお客様の声に応えるため、今年は新開発の極薄モールドカップでバストを覆う面積を最小限に抑えたブラを発売いたします。

また、インナーを主役にコーデを組むファッショントレンドに合わせて、アウターライクなメッシュ調レースを使用した通気性が高いブラにもご注目ください。

- 驚きの軽さ、まるで着けていないような開放感「 シアースキンブラ」

新開発の極薄モールドカップで、バストを覆う面積を最小限に抑えた夏用ブラ。通気性の高い穴あき加工のモールドカップをはじめ、パーツの軽量化にもこだわりました。着けているのを忘れるほどの軽さで、締めつけ感のない開放感を実現します。

デザインは、刺繍糸とシフォンチュールを組み合わせたモダンな雰囲気。華やかさはありつつ凹凸を軽減しているので、アウターに響きにくいスムーズな仕上がりです。

【POINT】新開発の極薄モールドカップ

新開発の極薄モールドカップを採用。バストを覆う面積を最小限に抑え、夏のブラ着用の暑苦しさを軽減します。

また、ストラップなどのパーツも薄くて軽い素材にすることで、通常の補整ワイヤーブラジャーより約20g軽量化しています。

※当社比較：補整ワイヤーブラ約70g

シアースキンブラ：約50g

♦商品情報

・商品名：ブラデリス シアースキンブラ

・価格：\12,100 (税込)

・カラー：ブラック・ライトベージュ

・サイズ展開：65-75/C-F

https://www.bradelis.shop/c/bra/bt126102

- モードにもカジュアルにも、接触冷感機能付きの“魅せる”夏用ブラ「Urban Style Bra 26S1」

都会的で洗練されたムードをまとう、クールでスタイリッシュなノンワイヤーブラです。メッシュ調レースの軽やかな透け感とモノトーンデザインが、シンプルでありながら印象的な表情を演出し、モードにもカジュアルにも映えるデザインです。

通気性とストレッチ性に優れ、接触冷感機能付きで汗ばむ季節も快適な着心地をキープします。モールド加工を施したカップがバストをやさしく包み込み、カップ下部の5本のラインが立体感のある美しいバストラインへ整えます。

【POINT】ノンワイヤーでも立体的なシルエットへ

美しさの秘密は、オリジナル開発の「マドレーヌカップ」。カップに入れた5本の溝がバストをしっかり支えます。

また、バストを中心から立ち上げる「立上げ三角パッド」で、デコルテに丸みをつくる効果も。

♦商品情報

・商品名：ブラデリス Urban Style Bra26S1

・価格：\6,600 (税込)

・カラー：ブラック・ホワイト

・サイズ展開：S・M・L・LL

https://www.bradelis.shop/c/bra/bt126104

- BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは

1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。

独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。

◆公式WEBサイト

・公式ブランドサイト

https://www.bradelisny.com/jp/

・公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/