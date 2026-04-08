横浜バニラ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションパッケージのお買い上げ特典として、コラボステッカーが登場！

横浜バニラ株式会社劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカー

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(以下、劇場版名探偵コナン第29弾)とのコラボレーションパッケージの発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000152494.html)に合わせ、お買い上げ特典のコラボステッカーを初お披露目いたします。

本特典は、劇場版名探偵コナン第29弾の公開日である2026年4月10日(金)より、コラボパッケージ1箱のご購入につき、全5種よりランダムで1枚をお渡しいたします。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカーのお渡し概要

お渡し内容：萩原千速・江戸川コナン・萩原研二・松田陣平・横溝重悟(全5種)

お渡し条件：劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージを1箱お買い上げ毎に、先着順で1枚ランダムにお渡しいたします。

お渡し期間：2026年4月10日(金) ～なくなり次第終了

※写真・イラストはイメージです。

※お買い上げ特典のお渡しはなくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

劇場版名探偵コナンの公式HPはこちら！ :https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージの販売概要

横浜バニラ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ

販売場所：横浜高島屋店、羽田空港第二ターミナル、ルミネ横浜、エキュート大宮、他期間限定ポップアップストア

販売期間：2026年4月10日(金) ～

販売価格：1,620円(税込)

※本パッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスのみの展開となります。

横浜バニラのフラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションパッケージです。

劇中に登場する横浜を背景に、江戸川コナンと萩原千速が入った横浜バニラオリジナルデザインです。

ブランドカラーのブルーをベースに、側面には作品を象徴するレンガ模様を配置。作品の世界観と横浜の空気感をシンプルに表現しました。

さらに、ショッパーも表裏で異なるイラストを施した特別仕様で登場。

表面には「大ヒット上映中」のコピーとともにスケートボードで疾走する江戸川コナンを、裏面には「大ヒット販売中」と題してコナンに扮した当社マスコットキャラクター『バニ丸』を描いた、コラボレーションならではの遊び心を加えたデザインに仕上がっています。

名探偵コナンファンの方々はもちろん、手にとっていただいた全ての方に作品の舞台である横浜を感じていただける一品です。

商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000152494.html

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカーのラインナップ

■コラボステッカー

江戸川コナン萩原千速萩原研二松田陣平横溝重悟

■CEOコメント

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

コラボパッケージの発表に続いて、嬉しいお知らせです！

お買い上げ特典として、コラボステッカーのお渡しが決定いたしました！！！

本当に嬉しいです。ありがとうございます！

今回のステッカー、正直僕がコンプリートしたいです(笑)。

いよいよ4月10日(金)に公開となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。

横浜の街がコナン一色に染まっていく様子を見ていて、僕も本当に楽しみで仕方がありません！ ぜひゲットして、映画と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

横浜に来たら、横浜バニラ！！！

■横浜バニラ 取扱商品一覧

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

2025年2月の販売開始日には、12時間で販売されたフィナンシェの個数の世界No.1として、ギネス世界記録(TM)に認定。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品である本商品は、外さない横浜みやげとして多くのお客様にお選びいただいております。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【第二弾】塩バニラクリーミーサブレ横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

洗練されたパッケージと上質な味わいで、横浜みやげとしてはもちろん、お配りにも適したおしゃれな手土産としても大変ご好評をいただいております

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

■限定《生》スイーツ

【横浜高島屋店限定！生スイーツ】クリームフィナンシュー ダブル生横浜バニラ《クリームフィナンシュー ダブル生》

■販売価格

・1個：695円

■販売店舗

・横浜バニラ 横浜高島屋店

※お一人様2点限りの販売とさせていただきます。

一口頬張ると溢れ出す、ダブルクリームが特徴の“クリーム爆弾”。

横浜高島屋店の目玉商品として連日行列、完売が続く限定生スイーツです。

フィナンシェにこだわる横浜バニラだからこそ開発できた、ダブルテクスチャー製法で焼き上げたシュー生地は「ふわっ、しっとり」の新食感。濃厚でとろりとしたバニラチョコレートを表面にコーティングし、仕上げのアンデス山脈のピンク岩塩で“潮風のような味わい”を表現しました。

まさに“暴力的”な満足感と贅沢感を味わってください。

【商品ムービー】クリームフィナンシュー ダブル生 （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2EgX_QevlpQ ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yokohamavanilla

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com