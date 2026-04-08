須磨ユニバーサルビーチプロジェクトが官民連携アワード 優秀賞 受賞！”官民連携が切り開く未来”に登壇

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

障がいがある人もない人も、誰もが一緒に楽しめるビーチづくりを目指す NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、一般社団法人日本GR協会が主催する第4回GR_官民連携アワードにて優秀賞を受賞。4月4日（土）SHIBUYA QWSにて開催された第7回 日本GRサミット supported by チェンジホールディングスにて～官民連携が切り拓く未来～セッションにて理事事務局長の土原が登壇いたしました。

第7回 日本GRサミット 開催概要

正式名称：第7回 日本GRサミット supported by チェンジホールディングス

日時：2026年4月4日 (土曜日) 11時00分 ～ 19時30分

場所：SHIBUYA QWS 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア（東棟）15階

主催：一般社団法人 日本GR協会

協賛：

ダイヤモンド スポンサー

・株式会社チェンジホールディングス

シルバー スポンサー

・株式会社ヨミテ

・東急株式会社

・自治体営業のミギウデ（株式会社ひとのね）

・株式会社政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー株式会社

協力団体：SHIBUYA QWS (渋谷キューズ)、熱意ある地方創生ベンチャー連合

須磨の、全国の仲間のおかげで優秀賞を受賞できました。ありがとうございます。各地域での仲間集め・体制構築や協賛事業づくりの苦労話、でもそれを超える体験と経験が現場にある話をさせていただきました。

みんなの「できない」を「できた！」に変える。須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

2016年に神戸の須磨海岸で発足。みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいを持っている方やお年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。

＜主な受賞歴＞

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年、2026年）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

須磨ユニバーサルビーチプロジェクトPR事務局

事務局長 土原翔吾

HP：https://sumauniversalbeach.com/ のフォームより

TEL：080-3782-4405

e-mail：sumauniversalbeach@gmail.com