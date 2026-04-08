【異次元の実績】USCPA（米国公認会計士）試験、日本在住合格者の95％超がアビタス受講生

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格の専門校、株式会社アビタス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宇坂純）は、2024年に実施されたUSCPA（米国公認会計士）試験において、日本在住の全合格者に占める自社受講生の割合が95.4％（※）に達したことを発表いたします。

日本在住合格者524名のうち、500名がアビタス受講生という結果となり、国内における「USCPAならアビタス」という信頼を裏付ける圧倒的なシェアを記録しました。

■2024年合格実績のハイライト

日本在住合格者数： 524名

うちアビタス受講生： 500名

アビタス受講生占有率： 95.4％

他校・独学等での合格者： わずか24名

2024年は、新試験制度（Evolution）への移行という大きな変化の年でしたが、アビタスは最新の試験傾向を徹底分析した教材とサポート体制により、受講生を最短ルートで合格へと導きました。日本在住の合格者のうち、アビタス以外で学習した合格者はわずか24名にとどまっており、国内のUSCPA試験対策においてアビタスがほぼ独占となる地位を確立していることを示しています。

■圧倒的シェアの背景：なぜ合格者の「95％」がアビタス受講生なのか？

アビタスがこれほどの圧倒的シェアを維持している理由は、単なる「試験対策」に留まらない包括的なサポートにあります。

1.新試験制度に完全対応したオリジナル教材とハイブリッド学習

2024年からの新制度に即した日本語・英語併記のテキストを提供。多忙なビジネスパーソンが効率的に理解を深められるよう設計されています。また、短時間で効果的な学習を実現する「スモールユニット方式(R)」でインプットとアウトプットの効率的な反復を可能にします。さらに場所を選ばないeラーニングと、学習意欲を高めるライブ講義の自由な組み合わせが、高い継続率を実現しています。

2. 独自のデータとテクノロジーを活用した最短合格ツール

Webやアプリによる問題演習ツールだけでなく、日本最大のUSCPA学習者と日本人合格者データを活用した独自の「合格可能性判定機能」と「アダプティブラーニング機能」を提供しており、受講生一人ひとりを最適ルートで短期合格へ導く学習体験を提供しています。

3.日本最大級の学習支援と単位取得・出願サポート

日本のUSCPAスクールで唯一、学習メンターの指導と仲間との学習環境でモチベーションと学習習慣作りをサポートするスタディグループを提供しており、個々の状況に合わせた個別の学習カウンセリングも行っています。またUSCPA受験に必須となる「会計・ビジネス単位」の取得から、複雑な州への出願手続きまで、専任スタッフが伴走します。

【株式会社アビタス 代表取締役 宇坂純のコメント】

“今回の95％超という結果は、当校に圧倒的信頼を寄せて学習に取り組まれた受講生の皆様の努力の賜物であり、大変誇らしく感じております。USCPAはビジネスの共通言語である会計の理解と実務力を国際的に証明する資格であり、グローバルなキャリアを切り拓く大きな強みとなります。私たちはこれからも、一人でも多くのビジネスパーソンが世界標準のスキルを身につけられるよう、最良の学習環境を提供し続けてまいります。”

（※）日本在住合格者数（NASBA調べ）およびアビタス合格者アンケート数値を元に算出

■USCPAとは

U.S.CPAは、米国各州が認定をするアメリカの公認会計士資格です。会計士として身に着けるべき幅広いビジネス知識だけでなく、それらを英語で習得することができる資格です。会計・ビジネスの体系的知識を修得したことを証明できる資格として、米国以外でも評価される国際資格です。

日本における活躍のフィールドは、監査法人での会計監査業務のみならず、コンサルティングなどの専門職としての活躍も可能です。さらに、商社や金融など一般事業会社で活躍される方も多い資格です。特に、グローバルビジネスにおいては、会計×英語の掛け合わせたスキルセットは希少性が高く、社内キャリアアップはもちろん、転職市場においても高く評価をされます。USCPAを取得し、昇進や転職で大きく年収を上げ、ビジネスの最前線で活躍されている方が多くいます。学生からチャレンジをされる方も急増しており、就職活動に有利な資格として認知されはじめ、人気を集めています。

アビタスのUSCPA講座（https://www.abitus.co.jp/uscpa/）

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900