【婚活×メンズビューティー】「髪型ひとつで、次のデートが楽しくなる」オミカレ×タカラベルモント、20・30代婚活男性向け「ヘアセット1Dayワークショップ」を4/24開催

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国自治体の恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は2026年4月24日（金）、理美容機器・理美容専売化粧品の製造販売を手掛けるタカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆、以下タカラベルモント）と共同で、「自分らしく、ちょっとカッコいい自分へ。」をテーマとする婚活男性向けヘアセット1Dayワークショップを開催いたします。

開催の背景：女性の3人に2人が「相手の身だしなみを理由にお断り経験あり」という婚活のリアル

オミカレが実施した最新の意識調査（2026年2月）によると、女性の約3人に2人（63.2%）が「相手の身だしなみ」を理由に交際をお断りした経験があることが判明しました。これは男性（21.1%）の約3倍にのぼる数値であり、婚活男性にとって身だしなみは、出会いの成否を分ける重要なポイントといえます。

また、女性の半数以上が外見を整えている男性から「自己管理能力の高さ」や「仕事ができそう」という内面の信頼感を読み取っているという結果も出ています。



参考：【2026年婚活実態調査】女性の63%が「身だしなみ」を理由にお断り経験あり！

https://party-calendar.net/blog/20260319.html



こうした「身だしなみによる婚活の失敗」を回避するために、プロのテクニックと高品質なスタイリング剤を用い、男性が「自分に自信を持って婚活に臨める」状態をデザインするのが本ワークショップの狙いです。



「清潔感が大事」。そう理解していても、具体的にどうすれば正解なのか、鏡を見るたびに不安を抱く方は少なくありません。オミカレは、そんな婚活男性のリアルな悩みに応えるべく、理美容業界を牽引するタカラベルモントとタッグを組みました。一辺倒な「モテ髪」をなぞるのではなく、プロのテクニックを通じて「自分らしく、ちょっとカッコいい自分へ。」をテーマに、前向きな気持ちで運命の出会いを楽しめるよう支援します。

「身だしなみ」を理由にしたお断り、女性は男性の約3倍 出展：https://party-calendar.net/blog/20260319.html

4つのポイント

１．「再現性」の高いヘアセットを提案

都内に10店舗を展開する理容室「LAVIE」代表・庄子悠介氏がヘアセットの実践方法をレクチャー。一人ひとりの好みや雰囲気に合わせ、明日から自分でできるスタイリングを伝授します。



２．タカラベルモントのヘア製品「THEÓ（ジオ）」の提供

タカラベルモントのメンズビューティーシリーズ「THEÓ」（ルベル）のスタイリング剤を使用。自分らしく、自信を持って表現する「NEW MEN’S BEAUTY」の体験が、婚活男性の新しい一歩を力強くサポートします。

使用するアイテム 写真右：ルベル ジオ パワーオイル クリエイティブホールド使用するアイテム 写真中央：ルベル ジオ フレイマン ムーブドロップ

３．少人数制で、満足度の高い体験を

限定6名の少人数制で、一人ひとりに寄り添った内容のワークショップ。



４．体験後には撮影タイム、プロフ写真のアップデートも

希望者にはショールーム内のセットにて、スタッフによる写真撮影を実施。スタイリング直後の「最高の自分」を、婚活のプロフィール写真として持ち帰っていただけます。

当日のプログラム

１．オミカレによる「婚活ヘア」の最前線（10分）

婚活男女の「髪」に関する意識の差、「こんなところが見られている！」など、オミカレ独自の髪にまつわる最新調査をご紹介



２．ラグジュアリー理容室オーナー直伝！ヘアスタイリング実践（50分）

都内に10店舗を構えるサロン「NEW STANDARD BARBER LAVIE」のオーナー、代表取締役 庄子悠介氏によるレクチャーを受けながら、タカラベルモントの「THEÓ」を使用してセルフスタイリングを実践。

開催概要

日時： 2026年4月24日（金）18:30 ～ 19:30（予定）

会場： TB-SQUARE tokyo 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館4階

https://www.tb-net.jp/showroom/tokyo/index.html

※通常は理美容関係者のみが立ち入ることのできるショールームを本イベントのために特別に使用いたします。

対象： 25～40歳の独身男性（参加無料・抽選制）

詳細・申込： https://party-calendar.net/blog/20260424-2



■ メディア関係者の皆様へ

当日取材が可能です。本イベントは、現代の婚活男性が抱える「身だしなみの不安」を解決する、体験型の取材コンテンツとしてご案内しております。

・プロによる劇的なスタイリング・ビフォーアフターの撮影

・参加者（婚活男性）のリアルな悩みや感想のヒアリング

・最新のメンズ美容トレンドに関する庄子氏への取材

など、多角的な切り口での取材が可能です。ぜひご検討ください。

ご協力：スタイリスト 庄子 悠介氏｜株式会社SALON DE LAVIE 代表取締役

都内に10店舗を展開する注目の理容室グループ「LAVIE（ラヴィ）」代表。

2015年の創業以来、全席個室のラグジュアリーな空間で、髪型だけでなくシェービングやフェイシャルケアを通じ、お客様一人ひとりの人生を豊かにするスタイルを提案し続けています。

ワークショップでは、タカラベルモントの「THEÓ（ジオ）」を駆使し、参加者の皆様が自信を持って「新しい自分」を表現できるよう、プロの視点から最高の一手をご提案します。

https://www.salon-de-lavie.tokyo/

共同開催【タカラベルモント株式会社】

タカラベルモント株式会社（代表取締役会長兼社長 吉川秀隆氏）は、1921年の創業以来、理美容機器や医療機器の製造・販売をグローバルに展開するリーディングカンパニーです。「美しい人生を、かなえよう。」というパーパスを掲げ、プロフェッショナルな技術者を通じて、世界中の人々が自分らしく、健やかに生きられる社会の実現を目指しています。

https://www.takarabelmont.com/

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）