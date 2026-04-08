【大阪限定】ごろごろマンゴーのチーズタルトが登場！「焼きたてタルト マンゴーチーズ」2026年4月22日（水）より「大阪高島屋店」限定で発売

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株式会社BAKE

　株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一、以下「BAKE」）が運営する北海道生まれのチーズ菓子専門店 「BAKE CHEESE TART」は、初夏フレーバーとして「焼きたてタルト マンゴーチーズ」を、大阪高島屋店限定で2026年4月22日（水）より発売いたします。





ビタミンカラーで元気がみなぎる“マンゴー”が主役！


GWの帰省土産にもぴったりな、大阪限定のチーズタルトが登場


　初夏の陽気がいち早く訪れる大阪に、南国を代表する果実“マンゴー”を主役にしたチーズタルトが登場します。街ゆく人々の活気と熱気が高まり始めるこの季節、みずみずしいマンゴーが気分を軽やかに潤します。マンゴーのとろける甘さを、チーズムースのほどよい酸味が引き立てる爽やかな一品。素材の特徴と組み合わせを熟知するBAKEの職人が追求した黄金比の味わいです。ゴールデンウィークの帰省土産や自分への小さなご褒美として、ぜひお楽しみください。


商品概要

焼きたてタルト マンゴーチーズ




芳醇な香りが広がるシロップ漬けのマンゴーとマンゴージャムを使用し、マンゴーの華やかな果実感を存分に楽しめる味わいに仕上げました。濃厚な甘みが口いっぱいに広がる大阪高島屋店限定の特別なチーズタルトです。




価格　　 ：351円（税込）/ 1個


販売店舗 ：BAKE CHEESE TART 大阪高島屋店


販売期間 ：2026年4月22日（水）～2026年5月14日（木）


　　　　　※なくなり次第終了となります。


北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは

　ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。


会社概要

・名　称：株式会社BAKE（べイク）　英語表記：BAKE INC.


・創　業：2013年4月


・代表者：代表取締役社長 CEO　笠井 英一


・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F


・企業情報：https://bake-jp.com/


・事業内容：


　1）菓子の製造・販売


　2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営


　3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」　の運営　　　　　　　　　


　・展開する主要菓子ブランド


　　北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）


　　焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）


　　バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）


　　架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)


　　ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）


　　米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）


　　滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）