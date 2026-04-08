＼盛岡の眠りが変わる／【昭和西川】SHOWA NISHIKAWAイオンモール盛岡店が4月10日（金）リニューアル誕生！ムアツから、オーダーメイド枕まで揃うショップへ
昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営するまくらぼ イオンモール盛岡店は、2026年4月10日（金）よりSHOWA NISHIKAWAイオンモール盛岡店としてリニューアルオープンいたします。
4月10日（金）まくらぼから「SHOWA NISHIKAWA イオンモール盛岡店」へリニューアル！
これまでオーダーメイド枕を中心に多くのお客様にご愛顧いただいた「まくらぼ」が装いも新たに昭和西川の直営店として進化。一人ひとりに最適な睡眠環境をトータルで提案する“快眠の拠点”へと生まれ変わります。ロングセラーマットレスMuAtsu（ムアツ）や羽毛ふとんなどに加え、多彩な寝具をご提案いたします。
＜眠りが新しくなる11日間。特別セールと特典をご用意しました＞
・寝具各種最大70％OFF！
・税込55,000円以上お買上げで配送料当社負担！※詳細は売場係員におたずねください。
・税込55,000円以上お買上げで不要ふとんを無料でお引き取りいたします。※一部除外地域がございます。
※オープニングセール・配送料当社負担・引取り無料については売場係員へお尋ねください。
＜期間限定 オーダーメイド枕 まくらぼ20％オフ＞
5月6日（水）まで、「オーダーメイド枕 MAKULABO」を20％オフにてご案内いたします。
【SHOWA NISHIKAWA イオンモール盛岡店】
（旧：まくらぼ イオンモール盛岡店、2026年4月10日より店名変更・リニューアルオープン）
住所：〒020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F
電話：019-613-8918
営業時間：午前10時～午後9時
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 元一朗
URL：https://www.showanishikawa.co.jp